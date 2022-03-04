Постановление правительства Магаданской области от 3 марта 2022 года № 171-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

- преамбулу изложить в следующей редакции:

"С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов, исходя из необходимости сохранения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "омикрон", в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Правительство Магаданской области постановляет:";

- пункт 1.2 признать утратившим силу;

- Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- приложение № 2 "Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции" признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А.Бодяев





Приложение к постановлению Правительства Магаданской области от "03" марта 2022 г. № 171-пп





"Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области (далее также - Меры) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, требования к осуществлению деятельности в условиях угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной новым геновариантом коронавируса "омикрон".

1. Гражданам, находящимся на территории Магаданской области, обеспечить использование лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей) в местах приобретения товаров, работ, услуг, в зданиях (помещениях) организаций, в общественном транспорте.

Применение лицевых масок для защиты дыхательных путей также обязательно в иных общественных местах, используемых гражданами для работы, учебы, отдыха, проведения массовых мероприятий, где при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

2. Установить, что проведение массовых мероприятий на территории Магаданской области допускается при условии принятия губернатором Магаданской области решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача по Магаданской области, подготовленных с учетом показателей распространения инфекции, темпа прироста заболеваемости и охвата тестированием населения.

Действие настоящего пункта не распространяется на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования.

3. Всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

- исключить на объектах торговли и оказания услуг населению работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- не допускать посещение объектов торговли, предприятий, мест приобретения товаров, работ, услуг гражданами без лицевых масок для защиты дыхательных путей;

- обеспечить выполнение профилактических мероприятий при осуществлении различных видов работ и услуг на территории Магаданской области, указанных в приложении к настоящим Мерам;

- выполнять распоряжения губернатора Магаданской области об ограничении доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в результате распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

4. Установить, что обязательному тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета, по графику, утверждаемому министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области, подлежат дети и работники организаций отдыха и оздоровления детей загородного типа, расположенных на территории Магаданской области, при заезде в эти учреждения.





Приложение к Мерам по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области





Профилактические мероприятия при осуществлении различных видов работ и услуг на территории Магаданской области

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении различных видов работ и услуг (далее - хозяйствующие субъекты):

1. Организовать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусматривающие:

- организацию ежедневного проведения контроля температуры тела работников (далее - термометрия) перед началом работы (рабочей смены). При выявлении лиц с температурой тела свыше 37.ГС и (или) с симптомами острого респираторного вирусного заболевания (далее - ОРВИ) - не допускать их к работе;

- организацию мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих салфеток (далее - кожные антисептики) при входе в здания (сооружения), а также в местах организации приема пищи, общего пользования, которые определены хозяйствующим субъектом;

- обеспечение наличия моющего средства для рук в туалетах и иных помещениях, в которых установлено оборудование для мытья рук;

- обеспечение работников запасом масок для защиты органов дыхания (далее - маски) (исходя из необходимости их смены в соответствии с инструкцией к ним и продолжительности рабочей смены), а также кожных антисептиков;

- проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а также ежесменной уборки по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) используемых служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия (далее - дезинфицирующие средства);

- проведение информирования работников и посетителей о мерах профилактики COVID-19 и правилах гигиены с использованием общедоступных информационных материалов.

2. При оказании гостиничных услуг проводить бесконтактную термометрию потребителям при заезде в объект размещения.

3. При организации работы санаторно-курортных организаций:

- проводить бесконтактную термометрию потребителям при приеме в санаторно-курортную организацию;

- оснащать помещения, в которых осуществляется оказание медицинских услуг, оборудованием для обеззараживания воздуха;

- в случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела свыше 37.1 °C и (или) с симптомами ОРВИ, принимать меры по их изоляции, госпитализации по медицинским показаниям и проведению лабораторного обследования на COVID-19.

4. При осуществлении деятельности предприятий общественного питания и предприятий торговли, осуществляющих изготовление полуфабрикатов, готовых кулинарных изделий, хлебобулочных изделий:

- использовать режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды, столовых приборов;

- преимущественно использовать посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом;

- проводить дезинфекцию контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, оргтехники, считывателей банковских карт и др.

5. При организации работы предприятий торговли ежедневно проводить дезинфекцию контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, оргтехники, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, считывателей банковских карт и др.

6. При организации работы салонов красоты и парикмахерских:

- проводить обработку контактных поверхностей после завершения обслуживания каждого клиента с применением дезинфицирующих средств;

- оснащать помещения, в которых осуществляется оказание услуг, оборудованием для обеззараживания воздуха.

7. При осуществлении работы кинозалов:

- устанавливать интервалы между сеансами не менее 15 минут для уборки кинозалов с использованием дезинфицирующих средств, в том числе подлокотников кресел, дверных ручек, поручней лестниц и ограждений перил, выключателей, устройств тифлокомментирования;

- обеспечивать дезинфекцию 3D-очков, а также выдачу 3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, вместе с дезинфицирующими салфетками.

8. При организации хозяйствующими субъектами выставок, конгрессов, форумов, симпозиумов, семинаров, конференций:

- организовать проведение бесконтактной термометрии; при выявлении лиц с температурой тела свыше 37.1 °C - не допускать их на мероприятие;

- использовать систему вентиляции помещений, в которых проводятся публичные мероприятия, с выключенным режимом использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси;

- устанавливать интервалы между различными мероприятиями в рамках программы публичного мероприятия, проводимыми в помещениях, не менее 15 минут для осуществления проветривания (при наличии технической возможности) и дезинфекции контактных поверхностей.

9. При осуществлении деятельности музеев организовать маршрутизацию, исключающую встречные потоки, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент.

10. При осуществлении деятельности театральных, концертных организаций, концертных залов, филармоний и цирков:

проводить уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств после каждой репетиции и сценических (цирковых) представлений;

- проводить обработку театральных биноклей дезинфицирующими средствами после использования каждым посетителем;

- после окончания репетиции или концерта духовые инструменты, стойки для указанных инструментов, пульты и иные контактные поверхности, а также защитные экраны обработать дезинфицирующими средствами.







