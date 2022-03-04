Новости

Росздравнадзор предложил упростить регистрацию фармпродукции 14:36
Путин: Беларусь заинтересована в присутствии на Балтике 14:33
МЧС России обеспечит безопасность 2,2 тысячи мероприятий в мартовские праздники 14:06
В Москве похолодает до минус 13 градусов 14:02
МИД РФ: Страны Запада с помощью Украины реализуют план по разрушению России 13:59
Россияне вложили "живые" деньги во вторичное жилье 13:41
В Минздраве назвали проблемы с поставками лекарств временными 13:38
В НАТО заявили, что не ищут войны с Россией 13:33
Первый канал покажет фильм о жене Шостаковича 13:31
Москалькова оценила работу ПВР в Ростовской области 13:20
Panasonic сообщил о приостановке поставок техники в Россию 13:05
Лукашенко подписал решение референдума по изменениям в Конституцию Беларуси 13:00
Посол РФ во Франции сообщил о задержании российских судов 12:59
В Подмосковье задержан 76-летний "вор в законе" Апакела 12:57
Минфин оценил последствия заморозки российских международных резервов 12:50
В Совфеде прокомментировали высказывание сенатора США о Путине 12:42
ФАС согласовала предельную отпускную цену для "ЭпиВакКорона-Н" 12:38
S7 объявила об отмене всех международных рейсов с 5 марта 12:35
Правительство может получить право индексировать пенсии несколько раз в год 12:23
Беларусь усилила противовоздушную оборону по всему периметру границы 12:12
Обвинение в коррупции предъявлено пятерым сотрудникам полиции в Иркутской области 12:04
В Польше освещавшего события на Украине испанского журналиста обвинили в шпионаже 11:58
Международный комитет Совфеда поддержал закон о санкциях за фейки про армию России 11:57
В Мелитополь доставлено 110 тонн гуманитарной помощи из Крыма 11:44
Глава Дагестана посетил семью погибшего в спецоперации Героя России 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
04.03.2022 14:06
Рубрика: Власть

МЧС России обеспечит безопасность 2,2 тысячи мероприятий в мартовские праздники

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Сотрудники МЧС с 5 по 8 марта будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

С 6 по 8 марта помощь пациентам с COVID-19 в Москве будет оказываться в прежнем режиме

"В рамках празднования Международного женского дня ведомством будет обеспечена безопасность организации и проведения около 2,2 тысячи праздничных мероприятий на почти 2 тысячах объектах во всех регионах РФ", - говорится в сообщении МЧС.

Все подконтрольные объекты будут контролировать 14,5 тысячи специалистов и более 3,3 тысячи единиц техники.

"Всего для обеспечения безопасности населения и контроля за устойчивостью систем жизнеобеспечения, а также реагирования на возможные ЧС в готовности группировка МЧС России из более 65 тысяч человек личного состава и 15 тысяч единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

Власть Безопасность Правительство МЧС Празднование 8 Марта

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Госдума ввела уголовное наказание за фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ
Белоусов назвал три варианта действий для компаний, приостановивших работу в России
МИД РФ: Страны Запада с помощью Украины реализуют план по разрушению России
"Роскосмос" прекратит подготовку к запускам аппаратов OneWeb с трех космодромов
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД