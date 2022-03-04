МЧС России обеспечит безопасность 2,2 тысячи мероприятий в мартовские праздники

Сотрудники МЧС с 5 по 8 марта будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках празднования Международного женского дня ведомством будет обеспечена безопасность организации и проведения около 2,2 тысячи праздничных мероприятий на почти 2 тысячах объектах во всех регионах РФ", - говорится в сообщении МЧС.

Все подконтрольные объекты будут контролировать 14,5 тысячи специалистов и более 3,3 тысячи единиц техники.

"Всего для обеспечения безопасности населения и контроля за устойчивостью систем жизнеобеспечения, а также реагирования на возможные ЧС в готовности группировка МЧС России из более 65 тысяч человек личного состава и 15 тысяч единиц техники", - сообщили в пресс-службе.