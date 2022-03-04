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04.03.2022 11:57
Рубрика: Власть

Международный комитет Совфеда поддержал закон о санкциях за фейки про армию России

Текст: Виктория Ильина

Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал верхней палате одобрить законы об ответственности иностранцев за нарушение прав россиян и поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки в отношении российских военнослужащих.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Поддержали оба закона единогласно", - сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Владимир Джабаров.

Согласно первому документу, Россия введет ответные санкции в отношении иностранных граждан, которые причастны к нарушению прав человека. В числе мер - запрет на въезд этих лиц на территорию России, арест их финансовых и иных активов.

Вторым документом вносятся поправки в УК, они предусматривают до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях Вооруженных Сил России.

Позже Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству также поддержал и рекомендовал палате одобрить оба документа.

Совфед планирует рассмотреть оба документа на заседании в пятницу.

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