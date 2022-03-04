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    ДокументыСпецпроекты
    04.03.2022 13:59
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    Пятый канал выпускает новую программу о любви

    5 марта на Пятом канале - премьера новой программы "Они потрясли мир". Это проект о самых известных любовных историях и парах, которые знают миллионы людей. Российским зрителям известен подобный проект на телеканале "Россия-Культура", который называется "Больше, чем любовь". Но в нем рассказывается об отношениях двух знаменитых людей в нашей стране. А в новой программе - еще и истории пар всего мира.
    Пятый канал
    Пятый канал

    Выходить программа будет по субботам. Премьерная серия - 5 марта в 10:00. Герои еженедельных выпусков - люди легенды: принцесса Диана, Камила Паркер-Боулз и принц Чарльз, Анджелина Джоли и Брэд Питт, а также - Жаклин Кеннеди, Михаил Булгаков, Андрей Миронов, Алла Пугачева и многие другие.

    Их удивительные истории действительно потрясли мир. Головокружительные романы, любовь с первого взгляда, жизнь в золотой клетке, драматические расставания и скандальные измены, роскошные свадьбы и громкие бракоразводные процессы. Фантастические хитросплетения судеб, безмерное счастье и смертельный рок. Любовь как болезнь, от которой нет спасения... Ими восхищаются, им завидуют. Глядя на них, начинают верить в искренние чувства… Но у каждой звездной пары свои секреты и свой путь к счастью или к трагедии.

    Почему пылкая страсть превращается в лютую ненависть, а нежные чувства становятся проклятием? На что идут кумиры миллионов ради своей любви? Какие безумные поступки совершают? Из-за чего самые красивые женщины становятся мечтой миллионов мужчин, но погибают в одиночестве? Как блистательные коронованные особы становятся пожизненными рабами любви самых обычных людей?

    Ответы на эти и другие вопросы обещает дать программа, а также представить зрителям эксклюзивные интервью, откровения очевидцев, неожиданные факты. Реальные участники событий, историки, детективы и светские журналисты дадут в выпусках свою оценку, раскроют и обсудят подробности самых громких романов.

    Фото: Пятый канал
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