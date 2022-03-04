Посол РФ во Франции сообщил о задержании российских судов

Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о задержании во Франции трех российских судов и яхты.

По словам дипломата, для российских судов французские территориальные воды "сегодня схожи с территориальными водами Сомали" по причине постоянных задержаний водного транспорта РФ без каких-либо объяснений, безрезультатных обысков и последующей передачи материалов в судебные органы Франции. "И когда судебные органы примут какие-то решения, никто, естественно, предсказать не может", - отметил посол.

26 февраля США ввели санкции против Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России из-за спецоперации на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал такое решение абсурдным и недальновидным.