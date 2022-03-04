Управляющие компании Москвы получили 15 тысяч административных постановлений

Управляющие компании Москвы получили почти 15 тысяч административных постановлений от Мосжилинспекции. Основная категория нарушений - ненадлежащее содержание и ремонт в многоквартирных домах управляющими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба "Мосжилинспекции".

"Одна из основных категорий нарушений - более 52% от общего количества вынесенных Мосжилинспекцией в 2021 году постановлений - это несоблюдение управляющими организациями установленных требований к содержанию общего имущества в многоквартирных домах", - подчеркнул начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков. Среди таких нарушений - захламление подвальных помещений, в том числе для складирования различных бытовых предметов; нарушение герметичности трубопроводов; неработоспособность осветительных приборов и многое другое.

Так, управляющая организация ООО "ПИК-КОМФОРТ" была привлечена к административной ответственности за неисправность лифтового оборудования, как результат - лифты отремонтированы. Почти 26 процентов от общего числа нарушений связаны с незаконной перепланировкой. Доля таких постановлений в 2021 году составила более 26% от общего количества вынесенных постановлений. За несвоевременные расчеты с ресурсоснабжающей организацией за поставленные коммунальные ресурсы управляющим организациям было вынесено 206 постановлений об административных правонарушениях.

Отметим, что в прошлом году три организации покинули рынок жилищно-коммунальных услуг из-за крайне неудовлетворительной работы и долгов, в том числе перед ПАО "МОЭК". По решению Арбитражного суда города Москвы аннулированы лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами у ООО УК "Дом-Мастер", ООО "УК ЮНИ-ДОМ" и ООО УК "Покровская". Кроме того, в связи с вступлением в законную силу решений суда о признании несостоятельными (банкротами) лицензиатов исключены из реестра лицензий города Москвы еще 5 организаций, осуществлявших управление многоквартирными домами столицы.