В Подмосковье задержан 76-летний "вор в законе" Апакела

В Московской области возбуждено уголовное дело против 76-летнего пенсионера: СК намерен привлечь его к ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, речь идет о "воре в законе", известном как Апакела. Борис Апакия считается авторитетом в криминальном мире с советского времени. Следователи намерены доказать, что он с 1965 года координировал организованные сообщества во Владимирской и Московской областях.

Следователь первого управления по особо важным делам ГСУ возбудил уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.