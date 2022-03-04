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    ДокументыСпецпроекты
    04.03.2022 12:57
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    В Подмосковье задержан 76-летний "вор в законе" Апакела

    В Московской области возбуждено уголовное дело против 76-летнего пенсионера: СК намерен привлечь его к ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, речь идет о "воре в законе", известном как Апакела. Борис Апакия считается авторитетом в криминальном мире с советского времени. Следователи намерены доказать, что он с 1965 года координировал организованные сообщества во Владимирской и Московской областях.

    Следователь первого управления по особо важным делам ГСУ возбудил уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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