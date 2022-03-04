Аварийное сахалинское судно отбуксировали в японский порт

Сахалинский транспортный рефрижератор "Рубиновый", потерявший ход в проливе Окусири из-за отказа двигателя, доставлен в японский порт Хакодате. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-судовладельца "Гидрострой".

В минувший четверг во время следования из порта Отару (Хоккайдо) в Южно-Курильск (Кунашир) на "Рубиновом" вышла из строя система охлаждения главного двигателя. В течение нескольких часов экипаж пытался устранить поломку, но не смог. Тогда было принято решение о буксировке рефрижератора в ближайший порт.

- В данный момент судно стоит в порту Хакодате. Все члены экипажа находятся на борту, никакой опасности они не подвергались, - рассказал представитель компании.

В ближайшее время моряки рассчитывают устранить неисправность, после чего "Рубиновый" отправится в пункт назначения.