В Якутии приняли первых беженцев из Донбасса

В Нерюнгринский район Якутии прибыли шестеро беженцев, вынужденно покинувших ДНР. Двое матерей с детьми приехали на Крайний Север, где работают их мужья, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Прибывшим помогают обустроить быт. Одного ребенка уже определили в школу. Второй семье волонтеры и жители района собрали медикаменты, детское питание и одежду.

Беженцев готовы разместить в Якутске, Мирнинском и Нерюнгринском районах. В столице республики организован пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Якутяне несут туда продукты, посуду, средства гигиены и предметы первой необходимости.