Первую в мире собаку с четырьмя протезами не смогли доставить в Лондон

Как ранее сообщала "РГ", в воскресенье Монику срочно доставили в Москву, чтобы оттуда стыковочными рейсами отправить в Лондон. Там она должна была встретиться со своей новой хозяйкой 24-летней Кейси Карлин - известной британской зоозащитницей. Но после того, как воздушное пространство для российских самолетов закрыли почти во всех странах Европы, кураторы приняли решение взять паузу в этом маршруте.

- Мы не предполагали, что события будут развиваться столь стремительно - еще теплилась надежда отправить Монику транзитом через открытые страны, но и она вскоре окончательно рухнула. Отправлять же собаку на машине без сопровождения было очень опасно, - рассказала корреспонденту "РГ" краснодарская зоозащитница Марина Гапич. - Поэтому приняли решение о ее возвращении в Краснодар, в привычную обстановку, где о ней будут заботиться, а передержка не столь дорогая, как в столице. Кейси очень расстроилась, все это время на расстоянии она искренне переживала историю Моники и еще до проведения операции в Новосибирске, когда никто не давал точных прогнозов, как поведут себя протезы, была готова забрать ее к себе. Зоозащитница полностью взяла на себя траты по переезду, оплатила содержание на ближайшие три месяца.

Моника будет жить в семье Даши, у которой жила ранее на передержке. Собака вернулась к обычной жизни - гуляет, играет и даже прыгает.

- Больше всего она обожает лежать на диване в обнимку, - с улыбкой рассказывает Дарья. - Ранее Моника побаивалась мужчин, теперь страх прошел. Вот на прошлой неделе ходили в бассейн, за компанию с Харли (бедняга тоже проходит реабилитацию - после выстрела неизвестного во дворе у него парализованы задние лапы), и там она сама подошла к тренеру-инструктору.

…В начале декабря 2020 года истощенную с рыжеватым окрасом дворняжку обнаружили в станице Пластуновской Краснодарского края. Неизвестные отрубили ей все четыре лапы (кстати, живодеры до сих пор не найдены и не наказаны). В течение двух недель она лежала на холодной земле, прохожие подкидывали ей хлеб, но никто к себе не взял. И только две девушки из Краснодара - Марина Гапич и Алла Леонкина, узнавшие о Монике, как они ее потом назвали, - решили бороться до конца.

Сначала ветеринары в краевом центре стабилизировали состояние собаки. Раны затянулись, но вскоре стало ясно, что ходить на культях бедняга не сможет. Тогда девушки нашли в интернете информацию об изобретении томских ученых - "титановых лапах" для перенесших ампутацию домашних животных. Протезы смоделировали по индивидуальной цифровой модели и напечатали на 3D-принтере. Чтобы предотвратить отторжение, их обработали биопокрытием, которое придает имплантам свойства "живой" кости. Операцию в новосибирской клинике провел ветеринар Сергей Горшков, до этого он "поставил на лапы" несколько кошек с использованием инновационных материалов.

В конце февраля собаку с мужественным характером выписали из клиники и доставили прямым рейсом из Новосибирска в Краснодар. Планировалось, что 9 марта она прилетит в аэропорт Хитроу, но из-за развернувшихся событий путешествие пришлось отложить. "РГ" будет следить за судьбой животного.