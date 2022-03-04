Постановление правительства Саратовской области от 3 марта 2022 года № 137-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 3 марта 2022 года № 7 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункты 1.2-1.4 изложить в следующей редакции:

"1.2. Установить, что доступ посетителей в фитнес-центры осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".

1.3. Установить, что доступ посетителей в плавательные бассейны, аквапарки (без предоставления услуг общественного питания) осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".

При наличии в составе бассейнов, аквапарков бань и саун обеспечить их работу в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".

1.4. Установить, что доступ посетителей в объекты культуры (театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры и т. п.), циркового искусства, концертные организации осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон" и при наполняемости зрительных мест не более 50 процентов от общего количества мест.

Установить, что доступ организованных групп несовершеннолетних граждан в возрасте до 16 лет в объекты культуры (театры, филармонии, дома культуры и т. п.), циркового искусства, концертные организации осуществляется при условии, что организованная группа является одним учебным классом.

Установить, что работа музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".";

пункты 1.6-1.9 изложить в следующей редакции:

"1.6. Установить, что работа объектов розничной торговли осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".

1.7. Установить, что работа предприятий общественного питания осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки запрещается работа предприятий, оказывающих услуги по курению (использованию) кальянов в общественных местах, предприятий общественного питания, в том числе оказывающих услуги по курению (использованию) кальянов, в период с 23.00 до 6.00 местного времени, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автозаправочных станций, автовокзалов, предприятий, расположенных на придорожной полосе и предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути их следования.

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, торговых комплексах, с предоставлением посетителям посадочных мест осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".

1.8. Установить, что при оказании услуг салонами красоты, оказании услуг косметическими, СПА‑салонами, соляриями, а также при оказании услуг банями, саунами и иными объектами, в которых оказываются подобные услуги, необходимо соблюдать методические рекомендации МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".

1.9. Установить, что при оказании парикмахерских услуг, стоматологических услуг необходимо соблюдать методические рекомендации МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".";

в пункте 1.16 слова "методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0170/2-20 "Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)" заменить словами "рекомендаций по организации работы стационарных организаций социального обслуживания, направленных письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2021 года № 26-5/10/В‑15988";

пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

"1.19. Установить, что проведение богослужений в культовых помещениях, зданиях, сооружениях осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".";

пункт 1.20 изложить в следующей редакции:

"1.20. Установить, что работа государственного автономного учреждения Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".";

пункт 1.27 признать утратившим силу.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца двадцать первого пункта 1, вступающего в силу с 7 марта 2022 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







