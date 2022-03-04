Указ губернатора Смоленской области от 3 марта 2022 года № 17 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 02.03.2022 № 67-00-03/43-1543-2022 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48,от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от 18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56, от 16.06.2021 № 62, от 23.06.2021 № 67, от 25.06.2021 № 68, от 02.07.2021 № 70, от 30.08.2021 № 92, от 13.09.2021 № 95, от 12.10.2021 № 103, от 20.10.2021 № 111, от 25.10.2021 № 113, от 29.10.2021 № 116, от 03.11.2021 № 117, от 11.11.2021 № 119, от 07.12.2021 № 129, от 15.12.2021 № 132, от 22.02.2022 № 15) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 22.02.2022 № 67-00-01/43-1374-2022," дополнить словами "от 02.03.2022 № 67-00-03/43-1543-2022,";

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Временно приостановить на территории Смоленской области:

3.1. Проведение публичных, зрелищных, рекламных, развлекательных и иных массовых мероприятий любого вида с очным присутствием граждан, проведение репетиций таких мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, за исключением:

- проведения публичных слушаний, назначенных представительным органом муниципального образования Смоленской области или главой муниципального образования Смоленской области, по проекту устава муниципального образования Смоленской области, а также проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, по проекту местного бюджета и отчета о его исполнении, по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования Смоленской области, по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения);

- проведения собраний граждан (в любом формате) по крайне важным вопросам жизнедеятельности граждан в муниципальном образовании Смоленской области или на его отдельных территориях, собраний трудовых коллективов;

- проведения культурных, выставочных, просветительских мероприятий, кино- и театральных фестивалей (репетиций таких мероприятий) с очным присутствием граждан в помещении при условии его заполнения не более чем на 75 процентов;

- проведения спортивных мероприятий в присутствии зрителей при условии заполнения не более чем на 75 процентов расчетной вместимости места проведения;

- проведения мероприятий федерального и общеобластного значения (в любом формате), затрагивающих интересы и (или) предусматривающих участие органов местного ' самоуправления муниципальных образований Смоленской области и (или) населения всех или нескольких муниципальных образований Смоленской области.

3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта (за исключением мероприятий, указанных в абзацах втором - шестом подпункта 3.1 настоящего пункта), в том числе ночных клубов (дискотек), иных аналогичных развлекательных объектов (заведений).

3.3. Проведение массовых мероприятий любого вида, не связанных с образовательным процессом, в классах (группах, аудиториях) образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации).

3.4. В ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания, гостиницах и иных местах временного размещения граждан функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.

3.5. Массовый допуск граждан в здания и помещения органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений.

Органам исполнительной власти Смоленской области и областным государственным учреждениям организовать предоставление государственных и иных услуг в помещениях указанных органов и учреждений путем предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются преимущественно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти Смоленской области или областного государственного учреждения.

3.6. Массовый допуск граждан в здания и помещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области.

Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" (С.В. Николаев) организовать прием граждан по предварительной записи, а также работу центра телефонного обслуживания для обеспечения консультирования граждан по вопросам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в смоленском областном государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению".

При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, указанным учреждением не предоставляются.

3.7. Массовый допуск граждан в здания и помещения областных государственных казенных учреждений службы занятости населения (далее -центры занятости населения). Прием граждан в помещениях центров занятости населения осуществлять по предварительной записи.

4. Мероприятия, проведение которых не приостановлено пунктом 3 настоящего Указа, должны проводиться с обязательным соблюдением следующих требований:

- проведение ежедневного контроля температуры тела работников перед началом работы (рабочей смены). При выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1 °C и (или) с симптомами острого респираторного вирусного заболевания не допускать их к работе;

- организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих салфеток (далее также - кожные антисептики) при входе в здания (сооружения), а также в местах организации приема пищи, общего пользования, которые определены хозяйствующим субъектом;

- обеспечение наличия моющего средства для рук в туалетах и иных помещениях, в которых установлено оборудование для мытья рук;

- обеспечение работников запасом масок для защиты органов дыхания (исходя из необходимости их смены в соответствии с инструкцией к ним и продолжительности рабочей смены), а также кожных антисептиков;

- проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а также ежесменной уборки по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) используемых служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия (далее - дезинфицирующие средства);

- обеззараживание воздуха в помещении с использованием бактерицидных ламп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15;

- проведение информирования работников и посетителей о мерах профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) и правилах гигиены с использованием общедоступных информационных материалов.";

3) пункт 5 признать утратившим силу;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, при осуществлении работ и оказании услуг организовать и проводить следующие санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия:

- ежедневный контроль температуры тела работников перед началом работы (рабочей смены). При выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1 °C и (или) с симптомами острого респираторного вирусного заболевания не допускать их к работе;

- организацию мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих салфеток при входе в здания (сооружения), а также в местах организации приема пищи, общего пользования, которые определены хозяйствующим субъектом;

- обеспечение наличия моющего средства для рук в туалетах и иных помещениях, в которых установлено оборудование для мытья рук;

- обеспечение работников запасом масок для защиты органов дыхания (исходя из необходимости их смены в соответствии с инструкцией к ним и продолжительности рабочей смены), а также кожных антисептиков;

- ежедневную уборку в конце рабочего дня, а также ежесменную уборку по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) используемых служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств;

- обеззараживание воздуха в помещении с использованием бактерицидных ламп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, и санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

- информирование работников и посетителей о мерах профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) и правилах гигиены с использованием общедоступных информационных материалов.

При оказании отдельных видов работ и услуг индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить обязательное выполнение требований, установленных методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.02.2022.

Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, предоставлять сотрудникам два дня отдыха с сохранением заработной платы для прохождения полного курса профилактической прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и иное поощрение в целях создания коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области.";

5) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17. Рекомендовать лицам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим полный курс профилактической прививки (подтвержденный соответствующим сертификатом) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2), принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







