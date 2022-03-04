Указ главы Республики Тыва от 2 марта 2022 года № 69 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 27 февраля 2022 г. № 17-00-02/04-1044-2022 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 5.4. признать утратившим силу;

2) в подпункте 5 пункта 6 слова "временного запрета работы объектов дополнительного образования," исключить;

3) в подпункте 1 пункта 8 цифру "5" заменить цифрами "15";

4) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) в пункте 5:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) работу театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, центров, домов культуры, в том числе филармонии, дома народного творчества, за исключением ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В. Кок-оола", ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры Республики Тыва" (Дома народного творчества г. Кызыла), ГАУ "Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова", ГБУ "Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел", ГБУ "Тувинский государственный театр кукол", кинозалов при Домах культуры, Дворца молодежи г. Кызыла, при заполняемости не более 50 процентов от посадочных мест, обеспечив выполнение следующих требований:

- осуществление продажи билетов с учетом рассадки с обязательным соблюдением дистанции в 1 (одно) свободное посадочное место между зрителями, посетителями;

- недопущение на спектакль, концерт зрителей, участников, работников (сотрудников) без защиты органов дыхания масками (медицинскими, респираторами);

- обеспечение обработки рук санитайзером при входе в помещение, в фойе;

- обязательное бесконтактное измерение температуры тела зрителей, посетителей при входе в помещение, с отстранением лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

- недопущение скопления зрителей на входах, выходах, в фойе, в гардеробах;

- обеспечение проветривания и обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха в зале с учетом объема зала;

- соблюдение интервала между представлениями и киносеансами для проведения полной обработки зала и контактных поверхностей (ручки дверей, перила, поручни, и т.д.) с дезинфекцией;

- обеспечение дезинфекционной обработки контактных поверхностей каждые 2 часа;";

подпункт 5 признать утратившим силу;

в подпункте 6 слова ", работу библиотек, музеев, иных организаций, оказывающих подобные услуги" исключить;

подпункт 14 признать утратившим силу;

подпункт 15 признать утратившим силу;

б) в пункте 6:

в подпункте 7 слова "исключительно для возобновления тренировок спортсменов, участвующих в мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2022 год, без привлечения зрителей, обеспечения вакцинации и ревакцинации спортсменов, тренеров и работников спортивных объектов против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами ", обеспечив соблюдение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе проведение дезинфекции в шкафах после каждого посетителя";

дополнить подпунктами 9-12 следующего содержания:

"9) библиотеки, читальные залы, музеи с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, обеспечив рассадку посетителей читальных залов с учетом соблюдения дистанции, дезинфекции поверхностей столов в читальном зале после каждого посетителя;

10) ледовые катки, при условии заполняемости не более 50 процентов от площади помещения для посетителей с преимущественным осуществлением обслуживания потребителей по предварительной записи (абонентское обслуживание), обеспечив соблюдение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, недопущение скопления посетителей в раздевалках, в пунктах проката инвентаря, на входах, выходах на каток, проведение дезинфекции в кабинках раздевалки после каждого посетителя;

11) организации дополнительного образования, с ограничением количества одновременно занимающихся из расчета 4 кв. м на 1 человека, но не более 30 человек в одном помещении с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, запретив посещение на объекты взрослых посетителей, работников (сотрудников) без защиты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами). Допускается не использовать медицинские маски (респираторы) преподавателям (учителям) во время проведения занятий, детям дошкольного и школьного возраста;

12) кинотеатры, кинозалы, при заполняемости не более 50 процентов от посадочных мест, обеспечив соблюдение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, осуществление продажи билетов с учетом рассадки с обязательным соблюдением дистанции в 1 (одно) свободное посадочное место между зрителями, посетителями, соблюдение интервала между киносеансами для проведения полной обработки зала и контактных поверхностей (ручки дверей, перила, поручни, и т.д.) с дезинфекцией.";

в) в пункте 7:

в подпункте 2 слова "вне зависимости от получения либо не получения вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выполняемой работы" заменить словами "за исключением граждан старше 60 лет, имеющих полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) и ревакцинации";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) обеспечить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер:

- охват вакцинацией и ревакцинацией работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- наличие у сотрудников организации сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прохождение вакцинации и ревакцинации не менее 80 процентов;

- проведение "утреннего фильтра" с помощью бесконтактного измерения температуры тела при входе в помещение в целях выявления заболевших сотрудников и своевременного отстранения их от нахождения на рабочем месте с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания с фиксацией в журнале;

- обеспечение санитайзерами для бесконтактного обеззараживания рук у входа в помещение;

- обеспечение проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце рабочего дня, текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих средств через каждые 2 часа, дезинфекции помещений, инвентаря, контактных поверхностей (ручки дверей, перила, поручни и т.д.);

- использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха с отметкой в журнале, обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- обеспечение соблюдения гражданами, в том числе работниками, требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки в помещениях, на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- посещение объектов только при предъявлении QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесенного за последние полгода заболевания, отрицательного ПЦР-теста в течение 48 часов после его получения, также сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с QR-кодом о перенесенной коронавирусной инфекции на основании наличия антител;

- допуск граждан в помещение при соблюдении масочного режима, обязательного бесконтактного измерения температуры тела с отстранением лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания, обеспечение обработки рук санитайзером при входе в помещение;";

в подпункте 6 цифры "50" заменить цифрами "30";

г) пункт 7 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:

"20) рекомендовать отстранить работников, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением работников имеющих медицинской отвод, подтвержденный медицинским заключением, до стабилизации эпидемиологической обстановки, без сохранения заработной платы, деятельность которых включена в перечень работ, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 825.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







