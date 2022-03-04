В Минске опровергли сообщения о гибели белорусских пограничников на Украине

Госпогранкомитет Беларуси опроверг фейковые измышления о, якобы, гибели пограничников на Украине, заявив, что все сотрудники находятся в республике и в боевых действиях не участвуют.

В информации ведомства в Telegram-канале говорится, что "отмечаются попытки оказания психологического давления на граждан Беларуси через звонки на мобильные или городские телефоны с иностранных номеров. При этом белорусским абонентам может сообщаться информация о ранениях или гибели пограничников РБ в ходе боевых действий на территории Украины с указанием их имен и фамилий, а также иных сведений".

В связи с этим в госпогранкомитете в очередной раз подчеркнули, что "все белорусские пограничники находятся на территории республики и никакого участия в боевых действиях не принимают".