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Рубрика: В мире

В Польше освещавшего события на Украине испанского журналиста обвинили в шпионаже

Текст: Юрий Когалов

Власти Польши задержали испанского журналиста Пабло Гонсалеса, освещавшего события на Украине. Как проинформировал его адвокат Гонсало Бойе, репортера обвиняют в шпионаже (согласно статье 130 Уголовного кодекса Польши, ему грозит до 10 лет лишения свободы).

Задержали Гонсалеса еще 28 февраля. Четыре дня он не мог выйти на связь с внешним миром из тюрьмы Жешув, где он оказался. И все четыре дня его допрашивали без адвоката, отмечают испанские СМИ, для которых он писал статьи. Лишь 3 марта консульство Испании связалось с Бойе и проинформировало о произошедшем с журналистом.

По мнению юриста, тот факт, что его клиента так долго держали без связи с родными и так долго допрашивали без адвоката, может свидетельствовать о том, что польская сторона "пыталась подчинить себе его волю в неизвестных целях".

Узнав о случившемся, "Репортеры без границ" потребовали немедленного освобождения журналиста и объяснений от польских властей об обстоятельствах этого нарушения свободы слова. К этим требованиям присоединилась и Мадридская ассоциация прессы. А баскская партия "Бильду" (Гонсалес родом из Страны басков) добилась того, чтобы к решению вопроса подключился премьер-министр Испании Педро Санчес.

В последние дни Гонсалес занимался темой беженцев, собирал информацию о том, как к ним относятся в Польше. Дело в том, что ранее в приграничных польских городах "резвились" украинские националисты, что приводило к конфликтам между ними и местными радикалами. Сейчас же нападкам подвергаются беженцы с Украины, не имеющие возможности ответить на агрессию.

На Донбассе обстреляли группу иностранных журналистов

Что именно увидел Гонсалес, что его обвинили в шпионаже, остается неизвестным.

Ранее его арестовывали и на Украине - местным властям не понравилось, как он освещал события в Донбассе.

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