Вице-премьер Григоренко возглавил рабочую группу по бюджетной устойчивости

При Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов создана рабочая группа по вопросам бюджетной устойчивости. Она займется подготовкой предложений по принятию оперативных мер поддержки экономики и социальной сферы.

Рабочую группу возглавил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В саму группу вошли министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.

"Комплекс принимаемых мер, в том числе и создание рабочей группы, направлен на ускорение и упрощение принятия решений, чтобы мы имели возможность быстрого реагирования на конкретные ситуации", - заявил Дмитрий Григоренко.

Правительственная комиссия поручила федеральным органам исполнительной власти в течение суток направить в Минфин предложения по перераспределению бюджетных средств, высвобождаемых в связи со сложившейся экономической ситуацией.