Указ губернатора Владимирской области от 2 марта 2022 года № 17 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

" 5. Запретить до снятия режима повышенной готовности на территории Владимирской области посещение без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов):

- объектов розничной торговли, предоставления услуг, деятельность которых не приостановлена;

- всех видов транспорта общего пользования, в том числе такси;

- аптек и аптечных пунктов;

- федеральных государственных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти области, государственных органов области, органов государственной власти области, органов местного самоуправления области, а также подведомственных им организаций;

- зданий, строений, сооружений автовокзалов, железнодорожных вокзалов, станций и остановок всех видов транспорта общего пользования;

- объектов (нежилых помещений, в том числе сдаваемых под наем), где организовано массовое очное присутствие граждан в целях проведения брифингов, собраний и иных подобных мероприятий.".

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. На время действия режима повышенной готовности гражданам в возрасте старше 60 лет, не вакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19, рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.".

1.3. Подпункт 9.6 пункта 9 исключить.

1.4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Допускается проведение массовых мероприятий при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".

Допускается проведение массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей не более 75% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Допускается проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 75% зрительских мест от общей вместимости объекта спорта при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и согласования с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.".

1.5. Пункты 31, 39 исключить.

1.6. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Допускается деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении работ и услуг при условии соблюдения требований Методических рекомендаций "МР 3.1. 0276-22. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.02.2022.".

1.7. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги общественного питания, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов), салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, торговым центрам, торгово-развлекательным центрам (комплексам) (далее -объекты) усилить режим текущей дезинфекции.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







