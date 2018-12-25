артем локалов
НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ
Пограничная "колючка" вдоль улицы Дружбы Народов не смогла разделить жителей двух государств
Чертково и Меловое. Два районных центра. Один российский, другой украинский. Много десятилетий они стоят по обеим сторонам одной улицы. Но теперь пограничники натянули вдоль нее колючую проволоку. Шаг вправо или влево приравнивается к нарушению границы. Вот только запрет не срабатывает. В этом убедился спецкор "Родины".
2 декабря 2018 года. 14.00 - 17.00 (мск)
Украинские новости. "Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск" (Петр Порошенко - немецкой медиагруппе Funke).
Сергею Звягину - 68. Возглавляет совет ветеранов Чертковского района. Его дом в пяти минутах ходьбы от старого вокзала в Черткове - куда теперь не приходят поезда. Местная станция после строительства железной дороги в обход Украины (прежняя на несколько километров заходила на террриторию соседнего государства) оказалась отрезанной от жизни.
Чертково и Меловое всегда были вместе. Но потом между ними провели черту. И совсем не мелом...
Сергей Поликарпович ведет меня через железнодорожные пути на улицу Дружбы Народов. Знакомить с друзьями. В двадцати метрах от колючей границы живет 69-летний Николай Колесников, который всю жизнь работал на станции Чертково.
Вокзал станции чертково, на который больше не прибывают поезда.
- Иногда кто-то знакомый идет по той стороне - конечно, здороваемся! – говорит Николай. – А вот что-то передать друг другу нельзя - пограничники следят.

Многие жители украинского Мелового на работу продолжают ходить в российское Чертково. И опасаются, что с нашей стороны граница тоже закроется - как для мужчин из России после введения на Украине военного положения. Работы в Меловом почти нет.

Праздника улицы Дружбы Народов - тоже. А воспоминания - живы. И с этой стороны улицы, и с другой. Про то, как ходили в Меловской дом культуры на концерт, как жарили потом шашлыки....
Сергей Звягин и Николай Колесников у границы.
Никто не думал, что все к такому придет. К какому "такому", тут еще не все научились формулировать.
Железная дорога в Черткове.
- Мы - беднота, что с нас возьмешь? – это Колесников о населении по обе стороны улицы. - У кого-то дом в Меловом, а паспорт - российский. И как жить? Перебраться на Россию - денег нет. Жилье продашь задешево - тут ничего не купишь. Никто же не думал, что все к такому придет.

К какому "такому", тут еще не все научились формулировать.

На улицу Дружбы Народов спускаются сумерки. Похрустывая ледком, вышагивают вдоль забора погранцы. Бросив взгляд на их оружие, мой проводник Звягин рассказывает:

- Во время Великой Отечественной станцию стрелки освобождали, хотя гаубицы наготове стояли. Но их не применяли - чтобы меньше разрушений. Отсюда ведь и освобождение Украины началось, по обе стороны границы памятники стоят.
3 декабря 2018 года. 10.00 – 12.00 (мск)
Украинские новости. Как передает УНИАН, представитель президента Украины Ирина Луценко сообщила, что в Верховную Раду внесен законопроект о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Клавдии Михайловне Ивановой - 94 года. В Великую Отечественную она от пуль скрывалась в погребе, а потом собирала раненых и убитых по окрестным полям и балкам. Тоже живет в Чертково на улице Дружбы Народов.

- Так то ж моя родина - Меловое, - встречает она в своей комнатке. Подслеповатыми глазами смотрит в окно на забор, отделяющий Россию от Украины. Прошлое от настоящего.

- Шо Украина, шо Россия - все одно, - произносит как заклинание.
Клавдия Иванова.
Слепит снег за окном. Размывает очертания, а с ними и границы. Да и нет их вовсе для Клавдии Михайловны.

Ее дочь Наталья тоже старается границу не замечать, хотя теперь она прямо под носом. Ближе только гроздья винограда за окном, оставшиеся с лета на лозе:

- На днях сдала обувь в ремонт на Меловом - на Черткове такую делать не берутся. Ну, и надо еще 20 гривен передать. Через забор же ж не отдашь - я не преступница. Позвонила подруге в Меловое, та выручила.

"На Меловом", "на Чертково" - тут часто говорят именно так. "На Украине" и "на России" - тоже.
"На Меловом", "на Чертково" - тут часто говорят именно так. "На Украине" и "на России" - тоже.
Вид из квартиры Клавдии Ивановой на государственную границу.
Клава училась на медсестру. На всю жизнь запомнила Зою Федоровну Говорову из ленинградского госпиталя, который в войну расквартировался здесь.

- Она меня привечала: "А ну, идем со мною, Клава!" Часто нас отправляли подбирать раненых. Кто без ноги, кто без руки, у кого голова вся в крови. Мы с девчатами и хлопцами всех на сани укладывали - и в чертковскую школу везли, там госпиталь был. Потом с этим госпиталем я и ушла - ближе к фронту отправились.

Мужа, с которым познакомилась на войне, не стало в 1994-м. А еще через десять лет дочь начала оформлять маме российские документы. Тогда еще каждый год шумел праздник улицы Дружбы Народов, и было невозможно представить, что в Меловской магазин за украинскими деликатесами надо будет идти через КПП.
На прощание Наталья кладет мне в сумку шоколадные батончики. Три шоколадки в одной упаковке: "Менi. Тобi. Про запас".

- Это откуда?

- Оттуда!
Дядя КоляТатарков из соседнего дома запасся продуктами на несколько дней. Шагает из магазина и ругает своего кота. Тот перестал ловить мышей - только и ждет обеда с хозяином.

Больше того, Мурзик то и дело нарушает государственную границу. Но его ни разу не задержали. Местных дворняг тоже не трогают. Пока.
- Пограничники идут, а собачки туда-сюда через забор бегают. Я показываю на них: "Нарушители!" Пограничники мне с той стороны: "То наши нарушители!" Посмеемся вместе…
Во дворе дома дяди Коли - памятник дружбе народов. Мотоколяска, поставленная на вечный прикол.

- Машина зарегистрирована на Украине, а стоит здесь. Но я на ней с 2014 года не езжу - мне уж скоро 70. А права еще в 2010 году закончились.

Дядя Коля открывает мотор и показывает, что стартер на месте, аккумулятор только подзарядить - и вперед!

Николай Татарков, как и многие, родился "на Меловом", а в школу бегал к кинотеатру "Спартак", то есть "на Чертково". Где между ними граница, понятия не имели.
Где между Чертково и Меловым, Россией и Украиной, проходит граница, раньше понятия не имели.
Еще на улице Дружбы Народов есть элеватор, куда свозили зерно с окрестных полей. Но он уже несколько лет стоит без дела. Хотя когда-то там была работа и для дяди Коли, и для других жителей поселков.
3 декабря. 14.00 – 17.00 (мск)
Российские новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил Федеральному агентству новостей, что военное положение на Украине введено для подготовки провокаций в приграничных регионах.

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Украинскую Зориновку в ясную погоду видно из России. Но сейчас - непогода...
Поля вокруг Чертково и Мелового как мелом припорошило. На взлобьях снег выдувают жгучие ветра, но поземка отчаянно цепляется за пробившиеся былинки озимых. В балках снега больше. Хутора, спрятанные от ветров за пригорками, подремывают под легкой белой периной. Кое-где из печных труб сизыми нитками тянутся струйки дыма.

"Жигуль" Сергея Звягина, как застоявшийся коник, ходко бежит в сторону села Тарасово-Меловское. Останавливаемся у школы. Отсюда два километра до украинской Зориновки.

В этом году российская школа выпустила последнего украинского ученика. Правда, как говорит директор Людмила Планида, ему приходилось снимать комнату в Тарасове, а домой, в Зориновку, ездить на выходные через КПП.

А КПП-то аж в Черткове!

Местные к таким порядкам вряд ли привыкнут, учитывая, что Зориновку видно из окон школы…
- В 2015-м ребят из Зориновки к нам впервые не пропустили через границу, - рассказывают в школе. - Мы уроки с ними по Скайпу проводили, пока договаривались о пропускном режиме. И договорились! Родители тогда очень помогли - настояли, чтобы их детей пропускали. А потом им все равно запретили.
Сейчас в школе 49 детей. Зориновских очень не хватает, по ним тут скучают. А учителя, усевшись в круг, рассказывают, как кого-то из знакомых не пропустили на ту сторону на похороны родителей.

- Родственники там есть у всех. И как бы ни закрывали границы, что бы ни придумывали, связь не прервать, - уверена учитель истории Оксана Груздова.

И зовет на урок, посвященный Дню неизвестного солдата.
Урок в тарасовской школе.
Мой бессменный провожатый Сергей Звягин в это время курит на улице, глядя на крестовый хутор - так он называет кладбище. Оно прямо напротив школы.

- Летом перезахоронили тут несколько человек, - кивает он на ограду. - В Тарасове в войну был госпиталь. По архивным спискам установил фамилии, ребята из поискового отряда копали...

Сейчас тут если кто и стреляет, так это Владимир Евтушенко. Он с двухстволкой ходит на зайца.
Сейчас тут если кто и стреляет, так это Владимир Евтушенко. Он с двухстволкой ходит на зайца.
- Километров 15-20 сегодня прошел! - приветствует раскрасневшийся от мороза и ходьбы охотник. - Собака старенькая стала - уже не поспевает за мной. Сегодня с ней трех зайцев видели, ни одного не подстрелили. Но это - не главное.

У Владимира Михайловича есть разрешение на охоту, в том числе, от пограничников:

- Я тут каждую кочку знаю. И ситуацию контролирую.
Жена Евтушенко Галина Михайловна, встречает мужа у ворот дома. Она родом с Украины.

- Мы там 20 лет прожили. Когда перестройка началась, вернулись с ней сюда, в дом моих родителей. А там ее брат остался, наши кумовья, племянники. Со всеми дружеские и родственные отношения. Как же иначе?! - удивляется хозяин.

- У нас летом 20 человек с Украины перебывало, - подхватывает Галина Михайловна. - Одни едут в Грузию, другие - на Черное море. Сутки все у нас отдыхают. И для них заехать в Тарасовку - это… Вы себе не представляете даже!

Галина и Владимир Евтушенко из села Тарасово-Меловское.
4 декабря. 8.30 - 11.30 (мск)
Украинские новости: Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила в интервью "Украинской правде", что "многие люди и мировые СМИ подозревают, что оснований для введения военного положения в стране не было".

Магазин "Хозтовары" на улице Петровского.
Памятник графу Черткову у вокзала.
Закусочная на чертковском рынке.
Муж из России, жена из Украины. Или наоборот. Традиция тут такая. Можно приказать кому-то не ходить через границу. Не прикажешь только сердцу. У Яны, которая работает в чертковском краеведческом музее, муж - россиянин. Сама она украинка, а российский паспорт получила несколько месяцев назад. В Меловом остались родители и бабушка с дедушкой.

- Бабушка на днях в гости приходила, ребенка нашего повидать - скучает же. Пальто снимает, смотрю, что-то неудобно ей. Говорю: "Ба, ты чего?" А она палку колбасы из рукава достает. Без гостинца не приходит!
Местный пограничный пропускной пункт на территорию Украины.
Через КПП пронести колбасу можно. А передать через забор соседу по улице Дружбы Народов - нет. Одну женщину едва не задержали за то, что куме банку сметаны через "колючку" протянула.

- Что говорить, если граница через парикмахерскую проходила! – говорит еще одна сотрудница музея. - Я ведь в женском зале на Украине стриглась, а мужской был - российский.

Парикмахерская абсурда не выдержала - закрылась. Теперь знакомая парикмахер приходит с Украины делать прически постоянным российским клиенткам. Мужики, придумавшие границу, думали, что женщин что-то остановит!
- Вместе же всю жизнь - и работали, и семьями отдыхали, - говорит Игорь Омельяненко, замглавы Чертковского района. - Ничего не изменилось, кроме того, что я теперь границу не могу перейти. Но обмениваться рассадой нашим хозяйкам никто не запретит. Тут моя попросила жену друга помидоры засолить - у нее лучше получается. Та пришла с той стороны, приправу принесла. Что-то они поколдовали - и готово!
Памятник чемпионату мира по футболу в Черткове поставили еще до того, как он состоялся.
4 декабря. 12.00 – 16.00 (мск)
Украинские новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире канала ICTV предложил ввести новые санкции в отношении России, чтобы избавить страну от российского бизнеса.
Наслушаешься разговоров про разносолы, родню, друзей, которые наезжают то в гости, то залить полный бак бензина ("на России" намного дешевле) - и кажется, что колючка, КПП, граница - это где-то далеко…

Но все - рядом.
Виадук через железнодорожные пути начинается в России, заканчивается на Украине. Или начинается там, а заканчивается здесь?

- Для нас всё одно, - говорит Людмила, которая только что пришла из Украины на рынок в Россию. - Муж у меня из Мелового, сама родилась в Чертково. Тут и родители живут. Оба соседа на работу сюда ходят - маслозавод-то на Меловом закрыли... И как нас делить кто-то хочет?
В чертковском краеведческом музее сохранилась книга отзывов с записью учеников и учителей Меловской школы: "Творческих успехов в деле исторической памяти". 2009 год.
У входа на виадук - теплушка для пограничников, которые проверяют паспорта. Уходя за кордон с набитой продуктами сумкой, девушка дарит погранцам улыбку: "Буду кушать - и вас вспоминать!"

- Не замерз? - участливо интересуется гражданин Украины у российского пограничника, просовывая паспорт в окошко.

- А вы? – следует встречный вопрос.

- Меня любовь греет! - смеется тот.

Наверное, только она и спасет этот мир.
КАК ПОПАСТЬ ИЗ ЧЕРТКОВО В МЕЛОВОЕ
Через местный пункт пропуска (по виадуку) в Черткове имеют право проходить только граждане России и Украины, проживающие в приграничных районах Ростовской и Луганской областей. При этом находиться они могут только на территории этих субъектов России и Украины.

Для перехода россиянам и украинцам нужно предъявить внутренний паспорт с отметкой о месте регистрации в приграничном районе или загранпаспорт с выпиской из домовой книги. Для детей необходимо свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве.

Не зарегистрированные в приграничных районах граждане проходят границу через пункт пропуска "Чертково" на окраине поселка. Там же осуществляется пропуск транспорта.

В связи с введением военного положения в ряде областей Украины (в частности, Луганской), доступ мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет на территорию страны был запрещен.
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