НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ

- Иногда кто-то знакомый идет по той стороне - конечно, здороваемся! – говорит Николай. – А вот что-то передать друг другу нельзя - пограничники следят.
Многие жители украинского Мелового на работу продолжают ходить в российское Чертково. И опасаются, что с нашей стороны граница тоже закроется - как для мужчин из России после введения на Украине военного положения. Работы в Меловом почти нет. Праздника улицы Дружбы Народов
- тоже. А воспоминания - живы. И с этой стороны улицы, и с другой. Про то, как ходили в Меловской дом культуры на концерт, как жарили потом шашлыки....