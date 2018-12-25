НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ

Клава училась на медсестру. На всю жизнь запомнила Зою Федоровну Говорову из ленинградского госпиталя, который в войну расквартировался здесь.



- Она меня привечала: "А ну, идем со мною, Клава!" Часто нас отправляли подбирать раненых. Кто без ноги, кто без руки, у кого голова вся в крови. Мы с девчатами и хлопцами всех на сани укладывали - и в чертковскую школу везли, там госпиталь был. Потом с этим госпиталем я и ушла - ближе к фронту отправились.



Мужа, с которым познакомилась на войне, не стало в 1994-м. А еще через десять лет дочь начала оформлять маме российские документы. Тогда еще каждый год шумел праздник улицы Дружбы Народов, и было невозможно представить, что в Меловской магазин за украинскими деликатесами надо будет идти через КПП.