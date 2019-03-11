Подольское море

Проект регулирующего гидроузла на реке Пахре предусмотривал следующие основные параметры водохранилища:
Полный объем водохранилища – 47,0 млн кубических метров воды, полезный – 40 млн кубических метров.Площадь водохранилища – 830,0 га.
Створ Подольского гидроузла должен был располагаться при слиянии рек Пахра и Моча.
Гидроузел должен был иметь следующий состав основных сооружений:
- земляная плотина, образующая водохранилище;
- паводковый водосброс, рассчитанный на сброс половодий рек Мочи и Пахра;
- водовыпуск для попусков воды вниз по реке;
- подводящий и отводящий каналы водосброса-водовыпуска.
Общая длина напорного фронта около 450 м. Максимальный напор на подпорные сооружения Подольского гидроузла при НПУ 144,0 м – 19,2 м, а высота плотины – 21,4 м. Источник:
Клёпов Владимир Ильич, Уманский Петр Михайлович Особенности функционирования системы водохранилищ в бассейне реки Пахры