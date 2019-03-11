Грандиозная историческая заброшка в Подмосковье

Подольское море

Верстах в трех, не доходя до усадьбы, Пахра прокладывает себе путь среди своеобразного живописного ущелья. Это — место так называемой Даниловской фабрики, уже давно запущенной и покинутой. Крупные камни внизу, крутые берега, поросшие лесом и кустарником, остатки разрушенной плотины, расстилающаяся вдали гладь полей — таков теперь этот глухой уголок, один из живописнейших в уезде.
Алексей Греч. "Дубровицы" 1926 год
Размытые водой берега реки позволяют нам здесь, на месте ознакомиться с тем прекрасным строительным материалом, который шел на постройку знаменитой дубровицкой церкви, на кладку фундаментов главного дома и на ряд других сооружений в усадьбе.
Алексей Греч. "Дубровицы" 1926 год
Удивительные параллели в истории Дубровиц и окрестностей. Строительство плотины "Подольского моря" планировалось в месте, где плотина уже была. В XIX веке ее назначение было утилитарным - вода нужна была для работы Даниловской шерстопрядильной фабрики и мельницы. В середине XX века вода понадобилась для снабжения предприятий и растущего Подольска. Но причина была не только в этом.

Старожилы помнят, что в 1950-х-1960-х Пахра была судоходной - воды в реке было значительно больше, чем сейчас. Ниже - таблица наблюдений за уровнем воды в бассейне Пахры по наблюдениям с 1920-х годов. Как видно на графике, к моменту подписания документов и началу строительства плотины уровень воды в Пахре достиг минимума (за период наблюдений). И только специалисты могут, наверное, объяснить, почему вода вдруг снова стала прибывать. В 1970-х же прогноз был неутешительный и если бы уровень продолжал падать - река превратилась бы в ручей.

Еще одна параллель - Подольское море строили в месте, где когда-то было море. Но об этом чуть позже. А пока немного научных терминов.
Краткое описание проекта Подольского гидроузла площадью 830 га
Проект регулирующего гидроузла на реке Пахре предусмотривал следующие основные параметры водохранилища:
Полный объем водохранилища – 47,0 млн кубических метров воды, полезный – 40 млн кубических метров.
Площадь водохранилища – 830,0 га.
Створ Подольского гидроузла должен был располагаться при слиянии рек Пахра и Моча.
Гидроузел должен был иметь следующий состав основных сооружений:
- земляная плотина, образующая водохранилище;
- паводковый водосброс, рассчитанный на сброс половодий рек Мочи и Пахра;
- водовыпуск для попусков воды вниз по реке;
- подводящий и отводящий каналы водосброса-водовыпуска.

Общая длина напорного фронта около 450 м. Максимальный напор на подпорные сооружения Подольского гидроузла при НПУ 144,0 м – 19,2 м, а высота плотины – 21,4 м.

Источник: Клёпов Владимир Ильич, Уманский Петр Михайлович Особенности функционирования системы водохранилищ в бассейне реки Пахры


Для исправления ситуации был запланирован к постройке Подольский гидроузел - один из крупнейших позднесоветских проектов, целью которого было создание большого водохранилища на юге Подмосковья - Подольского моря.
Указатель "Створ Подольского гидроузла". 1988 год. Фото Николая Малышева /ТАСС
Целью проекта было создание водохранилища для обеспечения водой Подольска и расположенных в городе предприятий. Кроме того планировалось создание курортной зоны для жителей Москвы и Подольска.
Строительство Подольского моря. Вид на стройплощадку гидроузла, сооружение которого затянулось из-за недостатка финансирования. 1988 год. Фото Николая Малышева /ТАСС
17 ноября 1975 года Мособлсовет подписал постановление о создании Подольского моря на месте слияния рек Моча и Пахра в районе деревень Кутьино и Данилово.

По плану здесь должны были быть три гидроузла, обеспечивающие затопление территории около 1000 гектаров. К 1978 году проект был завершен, в том же году были изданы документы, запрещающие прописку новых жителей и строительство в деревнях Кутьино и Данилово. Семьям были обещаны квартиры в Подольске и поселках Щапово и Дубровицы.

На берегу будущего водохранилища был создан поселок Гидростроя. В 1978 году было завершено проектирование, а так же издан указ, запрещающий прописку, поселение и строительство на затопляемой территории.
Вид на деревню Кутьино от плотины Подольского гидроузла. 2019 год.
Фото Ольги Мещеряковой
Получив новое жилье, многие жители Кутьино не покинули свои дома и огороды, заявив, что будут хозяйничать здесь "до последнего". Как показал опыт, это было верное решение и таким образом деревню Кутьино удалось сохранить. Деревня Данилово - некогда богатая, с хутором, фабрикой и каменными домами, к моменту начала строительства была не особо населенной, а с началом стройки - и вовсе исчезла.

Над ней, на опушке живописного соснового леса, появился городок строителей. Точнее гидростроителей.
Вид на поселок гидростроителей и огороды на поле - ранее территория исчезнувшей деревни и хутора Данилово.
1988 год. Фото Николая Малышева /ТАСС
За сходство переделанных в жилье вагончиков-бытовок с домами в поселках строителей Байкало-Амурской магистрали в народе поселок гидростроителей прозвали БАМ. Благодаря усилиям людей, бытовки довольно быстро "пустили корни" и преобразились в маленькие домики с верандами и палисадниками. Для жителей небольшого поселка открыли магазин, которого в те годы не было даже в соседней деревне Кутьино - в середине XX века центральной усадьбе некогда передового колхоза имени Чкалова.

По некоторым данным, среди строителей Подольского моря были и настоящие БАМовцы, приехавшие с одной большой стройки - на другую. Поселка давно уже нет, а топоним к месту "прилип". Правда только в устном обиходе и "народном слое" Яндекс-карт.
Поселок гидростроителей. Дети поселка на неблагоустроенной детской площадке. Фото Николая Малышева /ТАСС
В 1980 году было на месте слияния рек Моча и Пахра было начато строительство гидроузлов. Сооружены конструкции плотины вблизи пионерского лагеря "Восток" и деревни Кутьино. Произведена вырубка леса. Оценить предполагаемые размеры плотины можно по этому аэрофото.

Фоторепортаж со стройки
В 1988 году на Подольское море приехал корреспондент ТАСС Николай Малышев, запечатлевший и масштабы строительства и отчаянье людей, которым не платят за работу...
К концу 1980-х было сделано примерно около четверти запланированных работ. И тут произошло неладное. С финансированием проекта начались проблемы. Мы не нашли пока источник, но, судя по архивным фотографиям, в начале 1990-х стройка еще жила. Но недолго. В 1990-х стране было не до строек.
На фотографии Валерия Янаслова, сделанной летом 1991 года, на стройке еще работает башенный кран.
В настоящее время Подольский гидроузел представляет собой только сооружения плотины первого каскада. Размеры объекта, высотой с 9-этажный дом, впечатляют. Место очень популярно, по плотине ходят люди. С другой стороны болото и трубы.

Часто объект упоминают как поселок Гидростроя, но следы этого поселка со временем почти исчезли, да и мало кто из приезжих знает, что находился он не рядом с плотиной, а на краю леса по другую сторону дороги Дубровицы - Щапово.
Где-то там, за белым заборчиком был поселок гидростроителей. Фото Ильи Ветушинского
Строительство Подольского гидроузла. 1988 год. Фото Николая Малышева /ТАСС
"Давай поспорим, что река станет морем..." - строка из популярной песни. Тот, кто ставил на море - проиграл.
Фото Эльмиры Ашировой
Некоторые местные жители рассказывают, что во второй половине 1980-х состоялся пробный пуск плотины. "Вода поднялась почти до полотна моста в Кутьино". Но радость детворы и рыбаков была недолгой.

На самом деле никакого "пробного пуска" не было. Во время строительства через Пахру возводилась дамба - отвод воды производился по трубам, а по насыпи над рекой ездила строительная техника. Весной, во время паводка и ледохода, эту дамбу, как ее не укрепляли - все время сносило. Остатки дамбы можно увидеть на месте бывшей стройки и сегодня.
Выдержка из санитарного исследования фабрик Подольского уезда.
Понятно, откуда взялась легенда о невозможности строительства плотины в этом месте в связи с тем, что вода в этом месте "не держится". Впрочем об этом старожилы говорили еще во время проектирования. В этих местах в XVII-XIX веках велась добыча камня и до недавних пор по берегам Пахры и Десны можно было отыскать входы в подземные пустоты заброшенных каменоломен.
Подольские каменоломни
Местные жители рассказывают, что входы в подземелья пытались закрывать и заливать бетоном, но это оказалось не очень эффективным решением. Пещеры, по которым раньше были проложены рельсы для вывоза на поверхность камня (конными повозками - говорят лошади были специальные - слепые, чтобы не пугались темноты и огней работников подземелья), просто поглощали бочки с бетоном, а вода все равно находила себе выход. Или вход.
Последней и очевидной причиной закрытия проекта стали наступившие в стране перемены и о грандиозных стройках, на которые хватало денег в СССР, в новой России средств не нашлось. Часть жителей поселка гидростроителей переселили в Дубровицы и Подольск. Кто-то покинул эти края навсегда.
Это не пробный пуск. Это просто летом 1997 прошли сильные дожди,уровень воды поднялся на 2-2,5 метра от обычного, так что затопило подвесной мост в Лемешово. Подобный водъем уровня воды был и летом 2020-го.
Фото из архива Эльмиры Ашировой
Вид на Подольск с плотины Подольского моря. Фото Ильи Ветушинского
Все эти годы плотина была местом паломничества любителей заброшек, художников по стенам и прочих блогеров. Сейчас к ним присоединились фанаты мотокросса и обладатели дронов. Такое вот место, где каждый находит что-то своё.
Вид с плотины. Фото Ильи Ветушинского
Вид на Подольск с плотины Подольского моря. Фото Ильи Ветушинского
факты
Подольское море в кино
Плотина на Пахре не раз становилась съемочной площадкой для отечественных фильмов и сериалов
На плотине и в поселке гидростроителей снимается кино "Пионерка Мэри Пикфорд". Фильм вышел на экран в 1995 году
Летом 1994 годв в заброшенный поселок вернулась жизнь. Но ненадолго. Поселок гидростроителей и сама стройка стали съемочной площадкой. Там и на Конном дворе усадьбы Дубровицы снимались эпизоды фильма, который продюссировал живший одно время в Дубровицах и хорошо знавший эти места Марк Рудинштейн. Премьера фильма состоялась на Кинотавре и в ДК "Дубровицы", в котором в 1970-е работал директором продюсер фильма.

В массовке и некоторых не очень главных ролях снялись жители Дубровиц. Часть съемок (сцены с железной дорогой) проходила в поселке Приветнинское Ленинградской области, где дубровицкую массовку сменили жители Приветнинского.
Пять причин посетить Подольское море
Что можно сделать на месте бывшей стройки
Порыбачить
Посидеть на берегах Пахры и Мочи (ударение на о), где еще водится рыба. Места не сдадим, но вы сами догадаетесь, когда выйдете на берег.
Поискать окаменелости
Скелетов динозавров тут пока не находили, но створки брахипод (морских ракушек), окаменевшие кораллы и аммониты (палеозой, карбон) попадаются. Как что называется - можно посмотреть здесь.
Слиться с природой
Виды с бывшей стройплощадки и еще сохранившейся песчаной горы вокруг открываются замечательные. Особенно в хорошую погоду и на закате. Для домашних питомцев тут тоже раздолье.
Разбить лагерь
Вода в реке чистая. Купаются здесь и летом и даже зимой. На берегах - стоянки туристов и любителей пикников. Только не забывайте убрать мусор после себя. В распутицу машину лучше оставить поближе к дороге и дойти до берега пешком. Сапоги пригодятся.
Устроить фотосессию
Если вы не фанат фотографирования заброшек, здесь вас ждут отличные пейзажи и каменные карьеры, похожие на настоящие фьорды. Если не знаете, где выгулять дрон - тут самое для них место.
Спасибо за просмотр. Мы настоятельно не рекомендуем посещать данный объект несовершеннолетним без сопровождения взрослых, да и взрослым советуем смотреть только вокруг и снизу. Стройка хоть и советская, но уже старая и аварийная - местами отваливается то бетон, то арматура. Не рискуйте жизнью!
Если у вас Есть фотографии и истории, связанные с строительством плотины подольского гидроузла и жизнью поселка гидростроителей и вы хотели бы ими поделиться -
напишите нам

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