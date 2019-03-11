Подольское море

17 ноября 1975 года Мособлсовет подписал постановление о создании Подольского моря на месте слияния рек Моча и Пахра в районе деревень Кутьино и Данилово.



По плану здесь должны были быть три гидроузла, обеспечивающие затопление территории около 1000 гектаров. К 1978 году проект был завершен, в том же году были изданы документы, запрещающие прописку новых жителей и строительство в деревнях Кутьино и Данилово. Семьям были обещаны квартиры в Подольске и поселках Щапово и Дубровицы.



На берегу будущего водохранилища был создан поселок Гидростроя. В 1978 году было завершено проектирование, а так же издан указ, запрещающий прописку, поселение и строительство на затопляемой территории.