Преимущество очного участия очевидно: в хорошей компании особая энергетика. Но если есть онлайн-участие, зачем еще "дистанционка", когда нужно привязывать себя к какой-то конкретной площадке?
Илья Гуров: Мы долго думали: нужен ли дистанционный формат, может, ограничиться онлайном? Но "дистанционка" дает определенные возможности: она максимально приближена к очному участию. Вы можете, например, из Москвы пройти диктант в Камбодже, и вам пришлют сертификат из Пномпеня, если успеете зарегистрироваться, конечно. А вот за онлайн-участие сертификат не предусмотрен.
И еще: заявившись на дистанционное участие, вы получите от организаторов ссылку. Открываете ее в своем часовом поясе в полдень, начинаете отвечать на вопросы. Пусть энергетики, как от очной площадки не будет, но атмосфера все равно хорошая. Ведущий проведет «разогрев» в видеорежиме, чего нет в онлайне. Отвечать на вопросы придется в условиях, так сказать, "максимально приближенным к боевым". Попытка ведь всего одна. А в онлайне - можно много раз... У каждой формы есть плюсы и минусы. Выберите для себя подходящую.