Илья Анатольевич, есть три формы проведения: очная, дистанционная и онлайн. Первые две дают право обратиться к организаторам площадки и получить свидетельство об участии. Вопрос прагматика: а зачем оно? Что дает в сугубо материальном плане?

Илья Гуров: В целом весь Диктант дает немало преимуществ: ты общаешься с интересными людьми, ищешь ответы, сам себя проверяешь. Участие в диктанте - это возможность глубже окунуться в деятельность РГО, поучаствовать в наших проектах. Да и просто завязать отношения. Но для выпускников, готовящихся к поступлению в вузы, это еще позволяет сформировать портфолио, которое повлияет на поступление. Сертификат пригодится и при вступлении в РГО, что, в свою очередь, открывает дорогу к интересным экспедициям. А убежденным прагматикам сообщу, что членство в РГО дает доступ к скидкам в нашем магазине.