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Географический диктант проведут с акцентом на дистанционные формы
В воскресенье, 29 ноября, в 12:00 начнется географический диктант.

Его проводят в шестой раз, и каждый раз новый рекорд участия. Так, если в 2018-м было 376 тыс. участников, то в прошлом году диктант написали 430 тысяч человек. Какой прогноз на диктант-2020?

Об этом я спросил Илью Гурова: ученого секретаря Ученого совета и первого заместителя исполнительного директора Русского географического общества.
- У нас никогда не было задачи гнаться за красивыми цифрами. Важнее, чтобы участникам понравилось, они вышли с площадки диктанта с хорошим настроением, чтобы у них было желание и дальше углублять знания. Мы стараемся сделать диктант географическим праздником: со встречами с интересными людьми, лекциями, мастер-классами. Если же нужны цифры, то в этом году зарегистрировано более 6400 пунктов проведения акции. Получается, что показатели прошлого года мы уже превзошли. Но, повторяюсь, мы не гонимся за рекордами. Сейчас приоритет - здоровье людей. По этой причине и свою главную площадку - она на базе московской Штаб-квартиры Русского географического общества - проводим в дистанционном формате. Кстати, написать на ней диктант в безопасном режиме записалось уже свыше 400 человек. И в регионах главное - медицинская безопасность. Поэтому региональных организаторов просим учитывать эпидемиологическую обстановку, строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Рекомендуем использовать дистанционные формы.
Илья Анатольевич, есть три формы проведения: очная, дистанционная и онлайн. Первые две дают право обратиться к организаторам площадки и получить свидетельство об участии. Вопрос прагматика: а зачем оно? Что дает в сугубо материальном плане?
Илья Гуров: В целом весь Диктант дает немало преимуществ: ты общаешься с интересными людьми, ищешь ответы, сам себя проверяешь. Участие в диктанте - это возможность глубже окунуться в деятельность РГО, поучаствовать в наших проектах. Да и просто завязать отношения. Но для выпускников, готовящихся к поступлению в вузы, это еще позволяет сформировать портфолио, которое повлияет на поступление. Сертификат пригодится и при вступлении в РГО, что, в свою очередь, открывает дорогу к интересным экспедициям. А убежденным прагматикам сообщу, что членство в РГО дает доступ к скидкам в нашем магазине.
Я правильно понял: если я претендую, скажем, на участие в экспедиции РГО - то с сертификатом у меня больше шансов?
Илья Гуров: Совершенно верно: это учитываем при отборе, поскольку понимаем: это наш единомышленник. И чем больше у него таких сертификатов, тем выше шансы соискателя. Мы их даем ведь не только за диктант, но и за многие активности РГО. Он пригодится, скажем, при отборе детей в центры "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена", где традиционно высокий конкурс в профильные смены РГО.
Преимущество очного участия очевидно: в хорошей компании особая энергетика. Но если есть онлайн-участие, зачем еще "дистанционка", когда нужно привязывать себя к какой-то конкретной площадке?
Илья Гуров: Мы долго думали: нужен ли дистанционный формат, может, ограничиться онлайном? Но "дистанционка" дает определенные возможности: она максимально приближена к очному участию. Вы можете, например, из Москвы пройти диктант в Камбодже, и вам пришлют сертификат из Пномпеня, если успеете зарегистрироваться, конечно. А вот за онлайн-участие сертификат не предусмотрен.

И еще: заявившись на дистанционное участие, вы получите от организаторов ссылку. Открываете ее в своем часовом поясе в полдень, начинаете отвечать на вопросы. Пусть энергетики, как от очной площадки не будет, но атмосфера все равно хорошая. Ведущий проведет «разогрев» в видеорежиме, чего нет в онлайне. Отвечать на вопросы придется в условиях, так сказать, "максимально приближенным к боевым". Попытка ведь всего одна. А в онлайне - можно много раз... У каждой формы есть плюсы и минусы. Выберите для себя подходящую.
Раньше вопросы диктанта придумывали специалисты. Затем вы допустили к процессу всех желающих - на конкурсной основе. А модный сегодня искусственный интеллект не планируете привлекать к созданию вопросов следующих диктантов?
Илья Гуров: Хорошая идея, почему бы и нет? Чем шире круг разработчиков вопросов, тем они интереснее. Думаю, попробуем и предложенный вариант, если найдем разработчика подобной компьютерной технологии.
Тест
Проверьте, насколько вы готовы к географическому диктанту
Пройдите "тренировочную" географическую викторину
Старт
Что такое чартер?
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Из предложенного списка выберите почвы, на которых в России выращивают чай
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Выберите из списка озеро, омывающее берега России и её западного соседа, где весной 1242 года произошло знаменитое Ледовое побоище
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В 1969 году норвежский путешественник Тур Хейердал пригласил к участию в экспедиции на папирусной лодке «Ра» нашего соотечественника, члена Всесоюзного географического общества Юрия Сенкевича. А ещё до этой экспедиции Сенкевич побывал в Антарктиде и участвовал в подготовке полётов в космос. На какую должность был приглашён Юрий Александрович?
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В уникальном озере Байкал обитает много уникальных рыб. Одна из них – голомянка. А чего нет у голомянки?
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Это единственный живущий в Европе народ, основная религия которого – буддизм. Одного из лам – священнослужителей – в XIX веке изобразил художник Василий Верещагин. Какой это народ?
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Первая российская экспедиция по изучению этого архипелага состоялась в 1901 году, её возглавил вице-адмирал Степан Макаров, лауреат Золотой медали РГО имени Ф.П. Литке.

И во времена Российской империи, и в советские годы архипелаг неоднократно планировали переименовать - то в Землю Романовых, то в Землю Нансена, то в Землю Кропоткина, то в архипелаг Ломоносова. Однако сохранилось прежнее название. Какое же?
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Музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" получил в 2012 году всемирную известность, выступив на конкурсе "Евровидение", где представлял Россию. Припев они исполняли на английском языке. А на каком языке финно-угорской группы они исполняли куплеты?
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Перед вами фотография облаков. Как они называются?
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Перед вами иллюстрация к первому изданию труда географа и путешественника Степана Крашенинникова "Описание Земли Камчатки". Что на ней делают камчадалы?
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Среди центров производства этих изделий Торжок, Елец, Вологда. Что это за изделия?
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В дикой природе эти выходцы из Монголии вымерли к середине 1940-х годов. К счастью, особи, ранее вывезенные в зоопарки, хорошо размножались в неволе, и с 1980-х годов появились проекты по возвращению их в природу.

Один из этих проектов реализуется под эгидой Русского географического общества в степном Оренбургском заповеднике. О каких животных идет речь?
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По какому показателю в России лидирует Горло Барлога – пещера, названная в честь персонажа романа "Властелин колец"?
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Перед вами текст знаменитой радиограммы лета 1955 года.

"Закурили трубку мира, табак отличный. Авдеенко, Елагина, Хабардин".

Вскоре началась разработка этого Якутского месторождения. А что там добывают?
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О какой природной зоне написала эти строки Римма Казакова?

"С энцефалитными клещами,

С тысячелетними хвощами,

С тысячеверстыми плащами

глухих тысячеглазых чащ".
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Спасибо за внимание!
Надеемся, вы учтете ошибки, допущенные при прохождении викторины и успешно подтяните пробелы в знаниях. А если вы на все вопросы ответили правильно - поздравляем - скорее всего и в "боевом" варианте диктанта у вас все будет отлично!
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Год назад лидерами по количеству площадок были Башкортостан, Краснодарский край и Якутия. Сейчас лидеры по-моему сменились. А от чего это зависит? От активности территориальных подразделений РГО? Или процесс стихиен?
Илья Гуров: У нас как в хорошем марафоне - лидер постоянно меняется. Краснодарский край "на флажке" обошел Башкирию. Хотя я бы не хотел выделять какой-то отдельный регион. Важно не только количество площадок, но и качество. Показатель качественной площадки, это когда диктант не единственный повод собраться, и уж определенно не один раз в год. В идеале для нас площадка - эпицентр увлечений на которой весь год проходили бы викторины, конкурсы, встречи, лекции, готовились походы. Чтобы у участников возникло желание самостоятельно покопаться в архивах, сходить в экспедицию. География - увлекательнейший предмет, но при условии, если не заваливать человека бесконечным потоком чисел и фактов. Нужны доступные формы подачи информации.
Иностранцам проект интересен?
Илья Гуров: Участвуют 106 стран. С этого года вопросы переведены на десять языков: на немецкий, французский, итальянский, английский, испанский, португальский, турецкий, китайский, арабский и хинди...
На английский и на китайский, - понятно. Но вот турецкий и португальский... Там так много увлеченных нашей географией?
Илья Гуров: Мы исходили из количества площадок. В Турции пять площадок: Стамбул, Анкара, Анталья и др. Это больше, чем в США и в братской Сербии. В Индии тоже пять. А в дальнем зарубежье больше всего в Китае - их там восемь.
И почти полсотни площадок на Украине, включая Киев, что радует.
Илья Гуров: Как и вся деятельность РГО, диктант не содержит вопросов, которые могут кого-то обидеть, задеть чьи-то чувства. Диктант - акция объединяющая. Мы сотрудничаем с 50 географическими обществами и ассоциациями в разных странах мира. Люди через диктант узнают больше о нашей стране: об истории России, о культуре. Узнают, что есть много мест, куда надо обязательно приехать, своими глазами увидеть их красоту, ощутить невероятную энергетику. И зарядиться ей до следующей поездки.
В этом году вопросы диктанта РГО переведены на десять языков. Диктант пройдет в 106 странах.
Перейдем на личности. Из прошлых диктантов: какой вопрос лично вас привел в замешательство? Какой показался особо актуальным?
Илья Гуров: Могу заверить: вопросы неактуальные и ненужные в диктант не войдут.

Диктант проводим в шестой раз. Изначально нам было нужно оценить уровень географической грамотности - чтобы выстраивать свою работу и донести эту информацию до профильных министерств. Поэтому сначала вопросы были в объеме школьных знаний. Мы пришли к выводу, что нынешние школьники и студенты знают географию плохо. Донесли эту информацию наверх, дошли вплоть до руководителя государства. Последовали соответствующие поручения президента. Есть позитивные сдвиги. В школе ведут работу, чтобы поднять изучение географии на качественно новый уровень. Будут готовиться новые учебники, поскольку к старым были обоснованные претензии: несовременны, неинтересны, да еще и с ошибками. В вузах увеличилось число специальностей, на которых изучают географию. Наконец вводится профессия - "географ".
А что, раньше не было?
Илья Гуров: До этого года ни такой профессии, ни такого вида экономической деятельности не существовало. Также установлен профессиональный праздник, День географа. Отмечается 18 августа, в день основания РГО. Произошла и эволюция вопросов диктанта, они стали приближаться к планке "Что? Где? Когда?". То есть нужно включать воображение, задействовать логику. И в этом плане я не отличаюсь от остальных участников диктанта, мне нравятся вопросы, в которых есть загадка и изюминка. Да, знания нужны, и не только географии, но и истории, литературы. И мы двигаемся именно по этому пути: диктант - это не соревнование «ботаников», а интеллектуальная игра.
Ваши родные и близкие участвуют?
Илья Гуров: Участвуют, и, как правило, в онлайне. Я сам из потомственных географов. Поэтому среди мотивации есть и профессиональное самолюбие. Надеюсь, что в следующем году мои дети, мои родственники смогут написать диктант очно: победим же мы эту пандемию.
И каковы результаты?
Илья Гуров: Не буду врать, и профессиональные географы допускают ошибки. Случается, и сам ошибаюсь.
Среди прошлых мест проведения диктанта - крейсер "Аврора", Центр управления полетами, заповедники… В этот раз чем удивите?
Илья Гуров: В этом году диктант будут писать во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова. Хотя, казалось бы, актерам и режиссерам своих дел хватает. Но то, что их интересует география, - замечательно. Другие необычные площадки: тяжелый атомный крейсер "Петр Великий", кстати, там пишут уже не первый раз. И вообще, к диктанту проявили интерес Федеральная кадастровая палата, РЖД, "Газпром", "Роскосмос", "Росатом"…
Да, знаю, диктант писали в поездах дальнего следования, в космосе и на буровых платформах. А вот чтобы на ядерных объектах?
Илья Гуров: На первом в мире атомном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов": там тоже зарегистрирована площадка для диктанта.
Текст: Игорь Елков
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