Составьте свой маршрут на выходные по нашей интерактивной карте! Тепловые точки на ней покажут, куда обычно стремятся горожане на уик-энд. Значит, именно эти места «народные»: там лучше сервис, ниже цены и больше выбор досуга. Важно, что есть раскладка по возрастам. Согласитесь, студенту не слишком комфортно будет в парке, популярном у людей преклонного возраста. Как и пожилому человеку в молодежной тусовке. Карта поможет подобрать и место для отдыха под настроение: ведь иногда хочется побыть среди людей, а иногда – в тихом, уединенном зеленом уголке. Или, может быть, вообще, на рынках! Ведь, как показала аналитика, Даниловский, Центральный и фудхолл «Депо» стали точками народного притяжения не просто как центры шопинга, а как места насыщенного семейного досуга. Изучайте карту, выбирайте маршрут по душе и сделайте день рождения Москвы праздником по собственному сценарию.