Молодежь и студентов больше привлекает Парк Горького
. Здесь есть летний кинотеатр, музей современного искусства, прекрасные трассы для велосипедистов и роллеров. А вечером после заката спортивной молодежи здесь особенно много. Ребята после учебы или работы собираются ближе к Нескучному саду
, проводят вечернюю разминку и насыщенные беговые тренировки. За лето стал очень популярным и «Онлайн-парк»
. До 15.00 это — коворкинг, отличная рабочая площадка на свежем воздухе с летающим интернетом. А вечером — лекторий с интереснейшими спикерами. Большую аудиторию, например, собрал мастер-класс по видеосъемке на смартфоны и беседа с дизайнерами известного консалтингового бюро «Стрелка». А еще на День города в Парке Горького — целый марафон концертов и экскурсий. Не упустите возможности изучить парк вдоль и поперек. Узнайте все тайны «Девушки с веслом», историю местных прудов и оцените красоту любимых цветов Максима Горького.