День города в Москве:
куда сходить и что посмотреть
На этих выходных Москва отмечает свой 872-ой день рождения! За эти годы столица подарила нам множество мест, где можно отдохнуть и приятно провести время. Мы подобрали для вас лучшие маршруты, которыми обязательно нужно пройти в праздничный уик-энд, чтобы прочувствовать пульс любимого города.

Составить планы на выходные нам помогли «большие данные», которые предоставил мобильный оператор Tele2. «Большие данные» или big data - это массив информации о том, откуда и куда перемещаются смартфоны, а читай - их владельцы. Все эти схемы обезличены. Невозможно отследить, на какие аттракционы ходит соседская девочка Маша и какие занятия по долголетию посещает пенсионер Федор Ильич. Зато такая аналитика дает объективную картину: какие места в городе популярны и притягательны. И где День города провести лучше всего.

Если мы объединим маршруты абсолютно всех абонентов, то получим вполне ожидаемые выводы. Москва для миллионов людей – это прежде всего Красная площадь и Арбат. В рейтинге на первых позициях оказалась также улица Охотный ряд (там расположены два популярных торговых центра) и Тверская. Примечательно, что всего четыре года назад она была автомобильной магистралью, где на тротуарах пешеходы с трудом лавировали между припаркованными машинами. Однако, после реконструкции пространство расширилось, и на Тверскую по утрам стали выходить даже бегуны-любители.
Вошла в список топ-улиц и Остоженка, где стали часто бывать туристы. Здесь, вероятно, так «выстрелил» дом-музей Ивана Тургенева. Обычно Москву литературную больше ассоциировали с именем Михаила Булгакова и его героями, но в прошлом году все изменилось. В доме-музее Тургенева (особняке, где жила мать литератора и часто гостил он сам) завершилась реставрация, коллекция пополнилась уникальными экземплярами. Например, последним прижизненным портретом Тургенева. А главное, этот особняк стал известен как дом, где создавалось произведение «Муму».
Остоженка, Тверская, Арбат, Красная площадь — сердце Москвы, и именно здесь начнётся празднование дня рождения столицы. 7 сентября на Красной площади нас ждет концерт с участием десятка эстрадных знаменитостей. А вся Тверская станет единой площадкой для самых красочных шоу от города-именинника! Центральная тема праздничных зон — юбилей ВДНХ, которой исполнилось 80. Увидите всю историю выставки в миниатюре, поучаствуете в мастер-классах и посмотрите сценки из фильма-легенды «Свинарка и пастух» в исполнении современных артистов.
Единственный момент — на Тверской и в будни полно людей, а на праздники здесь и вовсе ожидается аншлаг. Ведь главную городскую улицу сделают полностью пешеходной. Если вы отмечаете московский день рождения с детьми, то удобнее пройтись «молодежным» маршрутом. Ажиотажу меньше, а впечатлений — все равно море!
Высокую активность молодежи мы отметили на Проспекте Мира, рядом с ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород». За последние годы это место стало не только научным центром, но и популярным местом отдыха молодежи, рассказал «РГ» директор ботсада Алексей Ретеюм. Даже не самые большие фанаты ботаники приходят сюда, чтобы просто посмотреть на деревья, высаженные лично Петром I. Многих увлекает коллекция орхидей со всего мира. «Это удивительное растение, — объясняет Ретеюм. — Его семена возможно увидеть только в самый мощный микроскоп. В семенах нет питательных веществ! Прорасти они могут, только если попадут в грибной мицелий». Это и многое другое московские подростки и их родители смогут увидеть на День города. 8 сентября в «Аптекарском огороде» — сбор богатого помидорного урожая и семейный праздник по этому случаю. Аквагрим, шоу сладкой ваты, лимонад-бар и, естественно, дегустация собранного — все это нас ждет в главный городской выходной.
Все больше ребят-тинэйджеров выбирают для своих прогулок «Сокольники», где часто проходят фестивали и устраиваются развлекательные ивенты. Самым популярным за последнее время стал фестиваль Таиланда. Юноши и девушки пробовали наш московский том-ям и тренировались со звёздами тайского бокса. Кое-кто даже и в секции записывался! А на День города «Сокольники» готовят особую программу, парк стоит посетить и 7, и 8 числа.
Молодежь и студентов больше привлекает Парк Горького. Здесь есть летний кинотеатр, музей современного искусства, прекрасные трассы для велосипедистов и роллеров. А вечером после заката спортивной молодежи здесь особенно много. Ребята после учебы или работы собираются ближе к Нескучному саду, проводят вечернюю разминку и насыщенные беговые тренировки. За лето стал очень популярным и «Онлайн-парк». До 15.00 это — коворкинг, отличная рабочая площадка на свежем воздухе с летающим интернетом. А вечером — лекторий с интереснейшими спикерами. Большую аудиторию, например, собрал мастер-класс по видеосъемке на смартфоны и беседа с дизайнерами известного консалтингового бюро «Стрелка». А еще на День города в Парке Горького — целый марафон концертов и экскурсий. Не упустите возможности изучить парк вдоль и поперек. Узнайте все тайны «Девушки с веслом», историю местных прудов и оцените красоту любимых цветов Максима Горького.
Взрослые москвичи, не уехавшие на фазенды, предпочитают проводить время в парках, говорит нам аналитика. И тут у разных возрастов — дифференцированные предпочтения. Например, москвичей старше 35 все чаще можно увидеть в парке «Крылатские холмы». Причин тому несколько. Во-первых, тут шикарная природа и потрясающее место для велоспорта. К тому же еще довольно романтичное: с холма открывается панорама с необычным видом на Москву. Глаз цепляется за небоскребы «Москвы-Сити» и Живописный мост. Добавляет популярности и парк аттракционов.
Люди постарше проложили народные тропы в Михайловский сад — уникальнейший архитектурно-садовый ансамбль. Пожалуй, крупнейший парк Замоскворечья. Прогуляться по аллеям XVIII века горожане старшего поколения любят и в Лефортовском парке. Даже удивительно, как притаился этот уголок истории в шумном районе, прилегающем к Третьему транспортному кольцу.
Составьте свой маршрут на выходные по нашей интерактивной карте! Тепловые точки на ней покажут, куда обычно стремятся горожане на уик-энд. Значит, именно эти места «народные»: там лучше сервис, ниже цены и больше выбор досуга. Важно, что есть раскладка по возрастам. Согласитесь, студенту не слишком комфортно будет в парке, популярном у людей преклонного возраста. Как и пожилому человеку в молодежной тусовке. Карта поможет подобрать и место для отдыха под настроение: ведь иногда хочется побыть среди людей, а иногда – в тихом, уединенном зеленом уголке. Или, может быть, вообще, на рынках! Ведь, как показала аналитика, Даниловский, Центральный и фудхолл «Депо» стали точками народного притяжения не просто как центры шопинга, а как места насыщенного семейного досуга. Изучайте карту, выбирайте маршрут по душе и сделайте день рождения Москвы праздником по собственному сценарию.
Текст: Сергей Бабкин
Рейтинг@Mail.ru