угадайте, какое из необычных событий произошло в 2020-м

Високосный 2020 год мы будем вспоминать долго. Пандемия, маски, "удаленка", социальная дистанция, переход в онлайн - и лавины информации, накрывающие с головой. Казалось, что этот год собрал в себе максимум неприятностей для жителей планеты - болезни, экономическая турбулентность, природные катаклизмы.
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