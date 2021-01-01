угадайте, какое из необычных событий произошло в 2020-м

2020

С этим гражданином мы познакомились в 2016 году. Тогда житель Москвы сфотографировался на водительское удостоверение с вязаным дуршлагом на голове и объяснил это религиозными убеждениями. По его словам, он пастафарианец и носить дуршлаг должен в связи с принадлежностью к Церкви летающего макаронного монстра. Права ему выдали, но обязали все время ездить с дуршлагом на голове - иначе фотография не будет соответствовать действительности.

