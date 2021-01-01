Тест "РГ"
Прощай, странный год:
угадайте, какое из необычных событий произошло в 2020-м
Високосный 2020 год мы будем вспоминать долго. Пандемия, маски, "удаленка", социальная дистанция, переход в онлайн - и лавины информации, накрывающие с головой. Казалось, что этот год собрал в себе максимум неприятностей для жителей планеты - болезни, экономическая турбулентность, природные катаклизмы.

Чтобы не утонуть в новостном потоке, читайте проверенные источники. А еще - пройдите наш тест и попробуйте отличить новости 2020 года - апокалиптические или просто странные - от повестки прошлых лет.
В каком году это было?
Начинаем
Джонни Депп получит 10 млн долларов за то, что не снимется в фильме
2020 год не стал удачным и для Джонни Деппа. Он не появится в третьей части "Фантастических тварей", премьера которых состоится в 2022 году. Причина - проигранный суд о клевете и дальнейшее увольнение из студии WB. Однако полный гонорар - более 10 000 000 долларов - Джонни все-таки получит. Таковы были условия его контракта.
2020 год не стал удачным и для Джонни Деппа. Он не появится в третьей части "Фантастических тварей", премьера которых состоится в 2022 году. Причина - проигранный суд о клевете и дальнейшее увольнение из студии WB. Однако полный гонорар - более 10 000 000 долларов - Джонни все-таки получит. Таковы были условия его контракта.
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Массовую гибель слонов в Ботсване назвали природной катастрофой
В мае 2020 в дельте реки Окаванго в Ботсване начали массово гибнуть слоны. Причина неизвестна, браконьерство исключено. Ученые назвали это явление природной катастрофой
В мае 2020 в дельте реки Окаванго в Ботсване начали массово гибнуть слоны. Причина неизвестна, браконьерство исключено. Ученые назвали это явление природной катастрофой
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Почти 900 человек эвакуированы в центре Москвы из-за подземных толчков
Подземные толчки, которые напугали жителей Москвы в мае 2013-го, - это отголоски землетрясения в Охотском море. Cила толчков в районе землетрясения составила 6,7 балла по шкале Рихтера.
Подземные толчки, которые напугали жителей Москвы в мае 2013-го, - это отголоски землетрясения в Охотском море. Cила толчков в районе землетрясения составила 6,7 балла по шкале Рихтера.
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В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года
В августе 2020 года Температура в калифорнийской Долине Смерти достигла 130 градусов по Фаренгейту (54,4 градуса по Цельсию). Это одна из самых высоких температур, когда-либо зарегистрированных на Земле. Ситуация усугубилась мощными пожарами в Калифорнии.
В августе 2020 года Температура в калифорнийской Долине Смерти достигла 130 градусов по Фаренгейту (54,4 градуса по Цельсию). Это одна из самых высоких температур, когда-либо зарегистрированных на Земле. Ситуация усугубилась мощными пожарами в Калифорнии.
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В Кувейте обнаружили рынок рабов в мобильном приложении
Онлайн-рынок рабов обнаружили в ноябре 2019-го. Рабочую силу продавали через приложения Google и Apple. Под фотографиями "товара" преступники размещали хэштеги "горничные для передачи" или "служанки на продажу".
Онлайн-рынок рабов обнаружили в ноябре 2019-го. Рабочую силу продавали через приложения Google и Apple. Под фотографиями "товара" преступники размещали хэштеги "горничные для передачи" или "служанки на продажу".
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ФХР поможет развивать туркменский хоккей
В 2020-м многие следили за белорусским футболом, которому не помешала пандемия. А могли бы - за туркменским хоккеем. Кстати, в 2018 году этим ребятам удалось пробиться на Чемпионат мира. В квалификации третьего дивизиона ЧМ туркмены выиграли все три матча.
В 2020-м многие следили за белорусским футболом, которому не помешала пандемия. А могли бы - за туркменским хоккеем. Кстати, в 2018 году этим ребятам удалось пробиться на Чемпионат мира. В квалификации третьего дивизиона ЧМ туркмены выиграли все три матча.
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В Бразилии обнаружен чудом уцелевший "ящер, рожденный в огне"
Вообще-то окаменелую лапу трехпалого динозавра нашли еще в 2008 году в Бразилии. А в 2020 году ученые разобрались, что принадлежала она тероподу ранее неизвестного вида, который, предположительно, мог быть предком современных птиц. Новый вид получил название Aratasaurus museunacionali - "ящерица, рожденная в огне". Почему в огне? Потому что экспонат чудом уцелел во время пожара в Национальном музее Бразилии в 2018 году.
Вообще-то окаменелую лапу трехпалого динозавра нашли еще в 2008 году в Бразилии. А в 2020 году ученые разобрались, что принадлежала она тероподу ранее неизвестного вида, который, предположительно, мог быть предком современных птиц. Новый вид получил название Aratasaurus museunacionali - "ящерица, рожденная в огне". Почему в огне? Потому что экспонат чудом уцелел во время пожара в Национальном музее Бразилии в 2018 году.
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Растаявший в Альпах ледник обнажил идеальную мумию
Хоть что-то в 2020 году было идеально! В сентябре итальянские альпинисты обнаружили мумию серны, которая погибла 400 лет назад. Благодаря леднику животное сохранилось в отличном состоянии и теперь послужит науке.
Хоть что-то в 2020 году было идеально! В сентябре итальянские альпинисты обнаружили мумию серны, которая погибла 400 лет назад. Благодаря леднику животное сохранилось в отличном состоянии и теперь послужит науке.
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Москвича обязали ездить с дуршлагом на голове
С этим гражданином мы познакомились в 2016 году. Тогда житель Москвы сфотографировался на водительское удостоверение с вязаным дуршлагом на голове и объяснил это религиозными убеждениями. По его словам, он пастафарианец и носить дуршлаг должен в связи с принадлежностью к Церкви летающего макаронного монстра. Права ему выдали, но обязали все время ездить с дуршлагом на голове - иначе фотография не будет соответствовать действительности.
С этим гражданином мы познакомились в 2016 году. Тогда житель Москвы сфотографировался на водительское удостоверение с вязаным дуршлагом на голове и объяснил это религиозными убеждениями. По его словам, он пастафарианец и носить дуршлаг должен в связи с принадлежностью к Церкви летающего макаронного монстра. Права ему выдали, но обязали все время ездить с дуршлагом на голове - иначе фотография не будет соответствовать действительности.
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В Антарктиде нашли следы марсианской органики
Приятные новости пришли в 2020 году из Антарктиды: там упал марсианский метеорит, в котором обнаружили азотосодержащие молекулы. Это значит, что на раннем Марсе существовала органика.
Ученые пришли к выводу, что органическая материя, не важно, как она попала на "красную планету", имеет шанс развиться в более сложные формы.
Приятные новости пришли в 2020 году из Антарктиды: там упал марсианский метеорит, в котором обнаружили азотосодержащие молекулы. Это значит, что на раннем Марсе существовала органика.
Ученые пришли к выводу, что органическая материя, не важно, как она попала на "красную планету", имеет шанс развиться в более сложные формы.
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Рекордная жара привела к появлению огромных озер в Арктике
В конце июля 2019 температура достигла рекордного максимума в Гренландии. На западе региона стали рождаться огромные реки и озера с талой водой.
В конце июля 2019 температура достигла рекордного максимума в Гренландии. На западе региона стали рождаться огромные реки и озера с талой водой.
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Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток
Пандемия коронавируса сократила до рекордных уровней автомобильный трафик в городах. Из-за этого производителям пришлось снижать оптовые цены.
Пандемия коронавируса сократила до рекордных уровней автомобильный трафик в городах. Из-за этого производителям пришлось снижать оптовые цены.
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В Китае зафиксирована бубонная чума
"Только этого не хватало!" - подумали все, когда в разгар пандемии коронавируса появились сообщения о бубонной чуме. В городе Баян-Нур в китайском Автономном районе Внутренняя Монголия до конца 2020 года объявили третий уровень биологической опасности.
"Только этого не хватало!" - подумали все, когда в разгар пандемии коронавируса появились сообщения о бубонной чуме. В городе Баян-Нур в китайском Автономном районе Внутренняя Монголия до конца 2020 года объявили третий уровень биологической опасности.
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Кажется, винегрет событий этого года слегка сбил вас с толку
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