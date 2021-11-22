Принят Государственной Думой 21 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2013, № 40, ст. 5037; 2016, № 22, ст. 3092; 2020, № 48, ст. 7627) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 4 статьи 2512 после слов "Российской Федерации," дополнить словами "а также невыполнение участником регионального инвестиционного проекта обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта,";

2) в пункте 3 статьи 2512-1 слова "обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта" заменить словами "заявленного объема произведенных капитальных вложений в рамках регионального инвестиционного проекта".

Статья 2

В подпункте 1 пункта 5 статьи 2882 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2013, № 40, ст. 5037; 2016, № 22, ст. 3092; 2017, № 30, ст. 4448; 2019, № 31, ст. 4428) слова "требования к общему объему капитальных вложений, предусмотренного" заменить словами "условия осуществления им капитальных вложений в объеме, предусмотренном".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин