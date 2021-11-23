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23 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 369-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона "О национальной платежной системе""

Дата подписания 19 ноября 2021 г.
Опубликован 23 ноября 2021 г.
Вступает в силу 1 октября 2022 г.

Принят Государственной Думой 21 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 19, ст. 2317; 2018, № 49, ст. 7524; 2019, № 31, ст. 4423) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) часть 5 после слов "за исключением" дополнить словами "перевода денежных средств, предусмотренного частью 51 настоящей статьи, и";

б) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Перевод денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые Федеральному казначейству в Банке России, осуществляется в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств с банковского счета плательщика или за днем предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.";

2) в части 34 статьи 15 слова "частью 5" заменить словами "частями 5 и 51".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин