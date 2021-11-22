Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 365-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы"