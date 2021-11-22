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23 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 365-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы"

Дата подписания 19 ноября 2021 г.
Опубликован 23 ноября 2021 г.

Принят Государственной Думой 21 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы, подписанное в городе Москве 10 февраля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин