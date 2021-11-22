Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 365-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы"

Принят Государственной Думой 21 октября 2021 года
Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года
Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы, подписанное в городе Москве 10 февраля 2021 года.
Президент Российской Федерации В. Путин