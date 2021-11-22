Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469; № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5061, 5094, 5171, 5183) следующие изменения:

1) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"При осуществлении физическим лицом операции по размену банкнот или монеты одного номинала на банкноты или монету другого номинала либо операции по замене поврежденных банкнот или монеты, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты или монету на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводится, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.";

2) абзац первый пункта 111 после слов "средства платежа," дополнить словами "при осуществлении операции по размену банкнот или монеты одного номинала на банкноты или монету другого номинала либо операции по замене поврежденных банкнот или монеты, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты или монету на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин