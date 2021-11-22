Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 375-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 октября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Внести в пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3602; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 23, ст. 3258; № 49, ст. 7037; 2013, № 52, ст. 6986; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, № 52, ст. 7486; 2018, № 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

"конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений;";

2) абзац девятый считать абзацем десятым.

Президент Российской Федерации В. Путин