Все, что нужно знать о реформе нынешним и будущим пенсионерам

Восемь из десяти россиян считают, что минимально необходимый для нормальной жизни размер пенсии должен находиться в диапазоне от 15 до 40 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир в конце мая - начале июня нынешнего года.
Пятая часть респондентов (21%) считают, что ежемесячный объем выплат при выходе на заслуженный отдых должен составлять 15-20 тыс. руб. Каждого третьего участника опроса (32%) устроила бы пенсия в размере 20-25 тыс. руб. И еще чуть больше четверти опрошенных (28%) претендуют на пенсионные выплаты объемом в 25-40 тыс. руб. в месяц. 14% граждан сообщили, что им необходима сумма свыше 40 тыс. рублей в месяц.
С тем, что приемлемый уровень пенсии равен 10-15 тыс., то есть соответствует нынешним выплатам, согласились только 4% россиян. По данным Росстата, на апрель 2018 года средняя страховая пенсия в России составила 13,3 тысячи руб., а к концу года ее размер будет примерно 14, 4 тысячи руб.
Средний размер пенсионных выплат, который россияне оценивают как "минимально необходимый в месяц", составляет 27,9 тыс. рублей. Это более чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожилыми людьми сегодня.
Для сравнения, в 2012 году при проведении похожего опроса в среднем сумма желаемой пенсии определялась респондентами в размере 20,8 тыс. рублей. С тех пор накопленная инфляция составила более 45%, отметили автры исследования. То есть запросы россиян на пенсионные выплаты даже не превосходят уровня официальной инфляции.
Еще один вопрос исследования касался желания россиян продолжать трудиться после наступления пенсионного возраста. Согласно полученным результатам, такое желание выразили около трети россиян (30%). Доля тех, кто отрицательно относятся к идее работать на пенсии, составила 37%. Причем женщин, мечтающих о спокойном отдыхе без трудовых будней, больше, чем мужчин - 42% против 32% соответственно. Четверть россиян (26%) пока еще не задумывались о том, чем они будут заниматься по достижении пенсионного возраста. Закономерно, что в возрастной группе 18-24 года такую позицию выбрали более половины опрошенных (52%).