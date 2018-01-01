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60 лет до пенсии
Все, что нужно знать о реформе нынешним и будущим пенсионерам
На прошлой неделе правительство объявило о решении постепенно повысить возраст выхода на пенсию. У мужчин - до 65 лет, у женщин - до 63.
Мера, по словам премьера Дмитрия Медведева, "непростая, но необходимая".
Что конкретно предлагает правительство? Кого и как коснется реформа?
"РГ-Неделя" постаралась узнать подробности планируемых изменений и ответить на некоторые вопросы наших читателей.
Если я пенсионер
Волнуются пенсионеры, особенно те, кто оформил пенсию недавно, и через год-другой-третий их реальный возраст окажется уже меньше необходимого для назначения пенсии. Главная страшилка: не прекратят ли в таком случае пенсионные выплаты?

Ответ однозначный: нет, не прекратят. Закон обратной силы не имеет. Более того: нынешние пенсионеры от реформы однозначно выиграют, причем уже в следующем году. Для тех, кто уже на пенсии, в порядке выплат ничего не меняется, за исключением того, что правительство обещает индексировать пенсии ускоренными темпами.

Несколько последних лет пенсии повышались по уровню инфляции, и в последние три года прибавка во время индексации составляла не более 400-500 рублей. После реформирования возраста, подсчитали в правительстве, среднее увеличение пенсии составит вдвое больше - около 1000 рублей. Таким образом, пенсионный доход пенсионера в следующем году может вырасти на заметную сумму - приблизительно на 12 тысяч рублей. В последующем продолжатся ежегодные индексации.

А в целом правительство рассчитывает, что в результате "возрастной" реформы удастся индексировать пенсии, перекрывая инфляцию и, таким образом, защитить пенсионеров от бедности. В минтруде подсчитали, что за 5-6 ближайших лет размер средней реальной пенсии в России может увеличиться на 8-10 процентов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ЦИФРА
1000 рублей
Примерно такую прибавку к пенсии, по расчетам правительства, будут получать в следующем году неработающие пенсионеры.
Если я пенсионер и продолжаю работать
Напомним, у работающих пенсионеров ежегодная индексация пенсий сейчас "заморожена". То есть пока работник, оформивший получение пенсии, продолжает трудиться, он ее получает без индексации, в первоначальном назначенном размере в течение всех лет "переработки".

Правда, стоит отметить, что поскольку с зарплаты таких граждан работодатели продолжают платить взносы в Пенсионный фонд, пенсию им ежегодно пересчитывают с учетом размера поступивших отчислений - это происходит с 1 августа каждого года. А вот когда гражданин увольняется, пенсия ему пересчитывается с учетом всех пропущенных индексаций. Например, пенсионер продолжал трудиться три года - значит, когда он прекратит карьеру, пенсия ему будет проиндексирована с коэффициентами, действовавшими в последние три года.

Этот принцип "отложенных индексаций" предполагается сохранить для работающих пенсионеров и после начала реформы. Но поскольку правительство обещает увеличить коэффициент индексации после введения новой возрастной планки, эта группа пенсионеров в итоге также окажется в выигрыше, ведь повышенные коэффициенты будут действовать для всех.
Более 60 лет отработала в родной больнице в Рязани старейший хирург России (а может, и мира) Алла Ильинична Левушкина.

Ей 90 лет, а оперировать она перестала всего месяц назад. Более 60 лет приходила в ординаторскую первого хирургического отделения 11-й горбольницы Рязани.

"Ни разу не изменила ни больнице, ни хирургии, и о том, чтобы оставить работу, даже не думала", - говорит доктор. А пациенты всегда стремились попасть лечиться к ней - маленькой, хрупкой, но с твердой рукой и бесконечной добротой.

Как гарантировать рабочее место
C премьер-министром Дмитрием Медведевым встретилось руководство партии и фракции "Единой России", чтобы обсудить трудовые гарантии для граждан в рамках предстоящей пенсионной реформы.

С одной стороны, речь идет о людях в возрасте после 50 лет, которым необходимо гарантировать трудоспособное будущее. Сейчас такие работники в зоне риска с точки зрения потери работы. Также им довольно сложно в случае увольнения найти новое место.

Нужны гарантии, чтобы людей в этом возрасте не увольняли, либо, если увольнение произошло, чтобы они могли пройти переобучение. Впрочем, в Роструде уже сообщили, что для возрастных работников будут предложены особые программы помощи в трудоустройстве.

Еще одна возрастная категория - молодые люди, у которых нередко возникают проблемы с поиском стартового места работы. Один из обсуждаемых вариантов: дать выпускникам вузов гарантию первого рабочего дня. Другая возможность - вернуться к старой системе распределения выпускников.
Если я оформляю пенсию в 2019 году или позже
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная
Если я работаю на госслужбе
Реальное повышение пенсионного возраста, о чем многие сегодня не помнят, началось 1,5 года назад. И первой категорией, для которой было принято такое решение, стали государственные служащие.

Поправки в Закон "О страховых пенсиях" вступили в силу с 1 января 2017 года. Параметры повышения, кстати, были те же самые, что предлагаются сегодня для всех остальных работников (за исключением льготников): возраст увеличивается с 60 лет до 65 для мужчин и с 55 до 63 для женщин. Только шаг повышения тогда был выбран более плавный: по полгода увеличения за год.

Одновременно с возрастом были изменены и некоторые другие параметры для назначения пенсий - например, минимальный стаж работы на госслужбе.

Теперь возраст выхода на пенсию для госслужащих предлагается привести в соответствие с предстоящим увеличением общеустановленного возраста. С 1 января 2020 года шаг уже проводимого второй год увеличения трудоспособного возраста будет ускорен - по принципу "год за год".
Мера вынужденная, но необходимая
Дмитрий Медведев
Председатель правительства Российской Федерации
Пойти на повышение пенсионного возраста правительство заставила ситуация с трудовыми ресурсами - доля работников все меньше, а пенсионеров все больше, сказал глава правительства Дмитрий Медведев, представляя параметры реформы. Увеличение возраста поможет "обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам", подчеркнул он, отметив, что по Конвенции МОТ Россия должна обеспечить пенсии на уровне 40 процентов зарплаты.
Если у меня нет никаких льгот
Для "обычных" работников, которые по действующему законодательству выходят на пенсию в возрасте 60 лет - мужчины, и 55 лет - женщины, предполагается повысить возрастную планку на 5 лет для сильной половины и на 8 лет - для женского населения. То есть когда реформа закончится, мужчины смогут оформить страховую пенсию по старости в 65 лет, а женщины - в 63 года. Но это повышение не будет скачкообразны. Как показал опыт других стран, чтобы люди адаптировались и спокойнее принимали перемены, возраст надо повышать постепенно.

Начать правительство предлагает уже с 1 января 2019 года, при этом предусматривается достаточно длительный переходный период: с 2019 по 2028 год для мужчин и 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, возраст выхода на пенсию предлагается увеличивать по принципу "на год за год пропуская год" в течение 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. (См. инфографику выше)
Если законопроект будет принят в нынешнем виде, увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Граждане этого возраста с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет.

Отметим, что когда рассматривались разные варианты реформы, эксперты просчитывали и другие параметры, например , более медленное увеличение возраста "по полгода за каждый год". В пользу такого подхода высказалась на днях глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так что дискуссии и в правительстве, и среди парламентариев продолжаются. Окончательные параметры станут ясны позднее.

Много вопросов возникло и по поводу, что правительство собирается сделать с льготными пенсиями. Категорий льготников у нас очень много. Для некоторых сегодняшний порядок выхода на пенсию решено не менять. Для других - изменения все же будут.
Если я северянин
Северянам тоже могут увеличить возраст выхода на пенсию
Граждане, отработавшие определенный срок (иногда его называют "северным стажем") в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к северным территориям, имеют право на досрочную пенсию. Правительство предложило для тех северян, кому сейчас установлен возраст выхода на пенсию в 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), постепенно его повысить. Предусматривается повышение пенсионного возраста до 60 лет и 58 лет соответственно у мужчин и женщин.

Досрочные пенсии для северян ввели в 50-е годы прошлого века, когда нужно было осваивать северные территории. Условия работы и жизни в отдаленных северных регионах были чрезвычайно сложными, инфраструктура, всевозможные социальные объекты, обеспечивающие нормальную жизнь, отсутствовали и строились с нуля. Фактически льготой по раннему выходу на пенсию правительство компенсировало людям жизнь и работу в очень непростых условиях.

Сейчас ситуация другая. А продолжительность жизни у северян растет даже быстрее, чем в среднем по стране. За 2010-2016 годы в целом по России ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,93 года. За это же время на Чукотке стали жить дольше на 6,93 года, в Ненецком автономном округе - на 6,16 года, а в Сахе (Якутии) - на 4,09 года.
ЦИФРА
2,9 миллиона человек
получают сегодня "северные пенсии"
Если я имею право на социальную пенсию
Порядка 42 тысяч россиян получают сегодня социальную пенсию. Это граждане, которые не работали вообще или трудились непродолжительное время. В результате они не наработали полноценного стажа, необходимых для получения страховой пенсии. В таких случаях государство берет на себя обязательство выплачивать им небольшую по размеру социальную пенсию.

До сих пор социальная пенсия назначалась женщинам, достигшим 60 лет и мужчинам - в 65 лет.

Сроки ее получения также предлагается отодвинуть.Если законопроект будет принят, социальная пенсия будет назначаться женщинам на восемь лет позже нынешнего срока - в 68 лет, а мужчинам - позже на пять лет, то есть, соответственно, по достижении 70 лет.

Увеличение возраста для получения социальной пенсии будет проходить точно таким же образом, как и в случае с обычными страховыми пенсиями: плавно и постепенно.

Что касается пенсий по инвалидности, порядок их назначения остается, по сути, прежним. Граждане, имеющие значительные нарушения жизнедеятельности, как и раньше, имеют право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении (независимо от возраста) получать социальную пенсию по инвалидности. Средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2018 г. составил 9072 рубля.
ЦИФРА
9072 рубля
составляет сегодня средний размер социальной пенсии
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная
Если я учитель или врач
Главный момент: досрочные пенсии бюджетникам льготных категорий решено сохранить. Но время их назначения планируется постепенно сдвигать одновременно с увеличением бщеустановленного пенсионного возраста.

Напомним, право оформить пенсию досрочно есть у педагогов, медиков и артистов. Сейчас к конкретному возрасту момент назначения пенсии не привязан: нужно только выработать специальный стаж по профессии: от 15 до 30 лет. Например, школьные учителя должны отработать по профессии 25 лет. У врачей, работающих на селе или в поселках городского типа, спецстаж 25 лет, а если доктор работает в городской поликлинике и больнице, он должен отработать не менее 30 лет. У артистов право на льготную пенсию появляется в 50-55 лет, и лишь у некоторых категорий не зависит от возраста. Требования к стажу разные: у профессий с большими физическими нагрузками, у солистов стаж меньше, у «массовки» - больше. Ключевой момент: требования к величине стажа менять не планируется. «Исходя из общественной значимости этих работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме, - пояснили «РГ-Неделе» в минтруде. - Никакого ужесточения требований по спецстажу не будет». Тем не менее порядок назначения досрочных пенсий предлагается изменить. Параллельно с увеличивающимся общеустановленным пенсионным возрастом будут постепенно (по году за год) «сдвигать» и сроки назначения льготной пенсии. В итоге, когда закончится переходный период, срок оформления этого вида пенсий сдвинется на 8 лет.

«Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки спецстажа и приобретения права на досрочную пенсию, - уточнили в минтруде. - Сейчас таким работникам необходимо выработать от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений» (см. рисунок).
Справка "РГ"
Большинство педагогов и медиков, оформивших досрочную пенсию, продолжают трудиться. Сейчас такие пенсии получают 1,1 миллиона учителей и 659 тысяч врачей. В прошлом году ее оформили 23 тысячи учителей, и более 19 тысяч остались на рабочем месте. Та же картина и с врачами: в 2017 году досрочную пенсию получили 14,5 тысяч медработников, и 12,3 тысячи из них по-прежнему продолжают лечить людей.
Педагогам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей, независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2019 году выработает этот необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через год, то есть в 2020 году.
Будут ли пожилые работники конкурировать с молодежью
Многим категориям работников повышение пенсионного возраста, откровенно говоря, даже выгодно. Приближаясь к предпенсионному возрасту, люди опасаются потерять работу. Новый порядок защитит их интересы.

С другой стороны, встает вопрос об обострении конкуренции опытных зрелых людей и креативной, но бесшабашной молодежи. Повышение пенсионного возраста не должно серьезно повлиять на показатели безработицы, считает глава минтруда Максим Топилин. Работники старших возрастов и молодежь занимают разные ниши на рынке труда: молодые охотнее занимаются информационными технологиями, идут в бизнес, финансовую сферу, открывают собственное дело. Старшее поколение занято в основном в традиционных отраслях и бюджетной сфере. «Мы исходим из того, что в связи с повышением пенсионного возраста серьезных изменений показателей безработицы не будет», - сказал министр.

По данным минтруда, на начало 2018 года уровень безработицы в стране (по методологии МОТ) составлял чуть более 5 процентов - 3,9 млн человек. Фактически это тот уровень безработицы, который является естественным для российского рынка труда при текущем достаточно слабом развитии трудовой мобильности.

Основной проблемой для России становится сейчас не безработица, а нехватка кадров, которая, как следует из прогнозов Росстата, Банка России и минэкономразвития, будет только нарастать. Это - ключевое ограничение для экономического роста (а значит, и для повышения доходов населения, в том числе пенсионеров). И повышение пенсионного возраста позволит смягчить этот дефицит ресурсов.

Кроме того, повышение пенсионного возраста - это гарантия сохранения рабочего места у пожилых работников. Сегодня работодатель зачастую принуждает к увольнению работников, достигших 55 и 60 лет, отправляя их «на заслуженный отдых». Государственному надзорному органу - Роструду уже поручено особенно пристально следить за соблюдением прав «возрастных» работников.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко
При этом эксперты предупреждают о возможных рисках. Директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова напомнила, что повышение пенсионного возраста в других странах сопровождалось изменениями в системе здравоохранения, а также специальными программами поддержки занятости людей старших возрастов. «Если этих мер не будет, то, конечно, есть существенные риски, связанные с тем, что у нас, во-первых, вырастет безработица среди лиц старших возрастов. Во-вторых, может достаточно лавинообразно увеличиться доля людей, которые оформляют пенсию не по старости, а по инвалидности», - предупредила Овчарова.

Вероятность роста безработицы не исключил и проректор Академии труда и социальных отношений, профессор Александр Сафонов. Кроме того, он не исключил того, что власти могут столкнуться с необходимостью дополнительного увеличения пособий, выплачиваемых безработным гражданам. «Не стоит также забывать, что решение повысить НДС с 18 до 20 процентов повлияет на доходы населения не в лучшую сторону. Реальные доходы граждан станут меньше, соответственно, это может усугубить ситуацию с занятостью», - отметил эксперт.
Как изменятся отчисления в Пенсионный фонд с зарплат?
Одновременно с проектом пенсионной реформы правительство внесло в Госдуму проект поправок, касающийся страховых взносов работодателей на обязательное пенсионное страхование. По действующей редакции Налогового кодекса до конца 2020 года применяется тариф на уровне 22 процента от фонда оплаты труда, с 2021 года тариф должен был составить 26 процентов. Проектируемыми изменениями повышение тарифа отменяется.
Сельским медицинским работникам также требуется 25 лет работы в учреждениях здравоохранения, независимо от возраста и пола.
Если врач сельской больницы выработает необходимый стаж в 2020 году, пенсия ему будет назначена в соответствии с общим темпом повышения пенсионного возраста через два года, то есть в 2022 году.

Кого не коснется увеличение пенсионного возраста
В Пенсионном фонде РФ "РГ-Неделе" предоставили уточненный список категорий граждан, которые сегодня имеют право на назначение досрочных пенсий, и это право решено за ними сохранить без каких-либо изменений.

Речь идет о гражданах, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, в частности, горняках и шахтерах, рабочих в добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые "малые списки".
Еще одна категория - "чернобыльцы", получившие льготы в связи с радиационным воздействием. Кроме того, сохраняются льготы и для граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам (в частности, многодетные матери, родившие 5 и более детей, женщины родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет, инвалиды по зрению с 1 группой, а также лилипуты (карлики).
Возраст не меняется для так называемых "списочников": граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда (страховые взносы за них в Пенсионный фонд платятся по специальным тарифам, устанавливаемым в результате спецоценки условий труда):
  • на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
  • в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины);
  • в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
  • в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины);
  • в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);
  • в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);
  • на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины);
  • трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
  • рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);
  • водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);
  • спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины).
  • на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);
Вторая большая группа - это граждане, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья.
  • женщины, родившие пять и более детей и воспитывавшие их до возраста 8 лет, один из родителей инвалидов с детства, ухаживавший за ребенком до возраста 8 лет (мужчины и женщины);
  • опекуны инвалидов с детства и те, кто были такими опекунами, и воспитывали инвалидов с детства минимум до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
  • женщины, родившие двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;
  • инвалиды вследствие военной травмы (мужчины и женщины);
  • инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности (мужчины и женщины);
  • граждане, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики (мужчины и женщины);
  • оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики, постоянно проживающие на Крайнем Севере и приравненным к нему местностях (мужчины и женщины).
  • Граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
  • Летно-испытательном состав, непосредственно занятый в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).
Условия работы у мартена действительно самые "горячие"
Железнодорожники и работники метро выходят на пенсию на пять лет раньше обычного срока
Шахтер, работающий под землей - одна из самых тяжелых и опасных профессий
У рыбаков выход на досрочную пенсию зависит только от стажа - в море им нужно отработать 20-25 лет
Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их минимум до восьмилетнего возраста, имеют право выйти на пенсию в 50 лет
Чернобыльцам и пострадавшим в других техногенных катастрофах льготные пенсии сохранены
Ткачихи должны отработать за станком два десятка лет, чтобы выйти на пенсию в 50
Представители коренных народов Севера сохранят свои льготы в полном объеме
Испытатели авиатехники получили свои льготы за стальные нервы
Справка "РГ"
Пенсию за работу с вредными условиями труда и в горячих цехах получает сегодня 1,8 млн. человек.
В 2017 году число таких пенсионеров приросло на 28,6 тыс. человек, из них 18,6 тыс. продолжают работать. Пенсию в связи с тяжелыми условиями труда получают 2,8 млн. человек. В 2017 году ее оформили 74,2 тысячи граждан этих категорий. При этом большинство - 48,9 тыс. человек - остаются на рабочем месте.
Для Михаила Боярского пенсионная тема не существует
Повышение пенсионного возраста? Меня это, честно говоря. не очень-то и волнует. Я полагаю что актеры на пенсию не уходят. Они работают до конца. А вообще - чем позже пенсия - тем моложе человек.
Пенсия - своего рода приговор. Для артиста уход на пенсию - что-то оскорбительное, по крайней мере, для меня. И сколько я знаю своих коллег в возрасте , о котором вы спрашиваете - не буду называть конкретно, но все они - работают.

Михаил Боярский
Актер театра и кино, народный артист РФ
Зачем правительство увеличивает пенсионный возраст
Какова необходимость увеличивать пенсионный возраст? Почему нельзя обойтись без этой меры?
Поставлена задача: в ближайшие годы обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров, - их индексацию выше инфляции. Для этого нужны необходимые финансовые источники.

Если экономика растет, как следствие, растут зарплаты и увеличиваются отчисления в Пенсионный фонд, которые делают работодатели. Но у нас за последние несколько лет прошло несколько волн экономического кризиса. И только в прошлом году удалось вырулить из "минуса" в "плюс", хотя прирост ВВП составил пока только 1,7 процента. Поэтому правительство решило обеспечить увеличение количества занятых и уменьшение числа пенсионеров.

В 2019 году на пенсию должны уйти примерно 1,5 миллиона человек. Сдвинув возраст, расходы на выплату пенсий удастся сократить, а поступления в Пенсионный фонд повысить. При этом все, что удастся сэкономить, подчеркивают в правительстве, будет направлено на индексацию пенсий.

При этом правительство до последнего откладывало повышение пенсионного возраста, понимая, насколько это непопулярный шаг. Предпринимались всевозможные меры по увеличению рождаемости, но отдача от них будет намного позже.

Попытки сэкономить (например, временно "заморозить" индексацию пенсий работающим пенсионерам) тоже оказались недостаточными. В итоге, с учетом того, что продолжительность жизни россиян в последние годы устойчиво растет, планку возраста решено было постепенно отодвинуть.
Каким будет переходный период?
Изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года и осуществлять постепенно. По сути, предусмотрен достаточно длительный переходный период: с 2019 по 2028 год для мужчин и 2019 по 2034 год для женщин.

Таким образом, переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию будет сдвигаться по принципу "год за год", составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин, которым 60 лет исполнится в 2019 году (то есть 1959 года рождения), и женщин, которым в год начала реформы исполнится 55 лет (это родившиеся в 1964 году). Граждане этих возрастов, если будет принят предлагаемый переходный период, получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет.
Что такое "русский крест"?
В России действует солидарная пенсионная система: отчисления с зарплат работающих людей направляются на выплату текущих пенсий.

В 1970 году соотношение работников и пенсионеров было более благоприятным: на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста, то есть одного пенсионера, условно говоря, "содержали" четыре работника.

К 2019 году это соотношение будет примерно два к одному. Нагрузка на работающих будет увеличиваться и дальше - количество работающего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн человек, а количество граждан, выходящих на пенсию, составляет ежегодно 1,5-1,6 млн человек.

Это так называемый "русский крест", о котором демографы предупреждают уже не первый десяток лет.

Старение населения - проблема не только для нашей страны.

Количество людей пожилого возраста растет практически во всех развитых странах, и практически везде - где-то раньше, где-то позже - правительства вынуждены были пойти на увеличение возраста выхода на пенсию.
Как отразится повышение пенсионного возраста на доходах пенсионеров?
Это поможет снизить уровень бедности, обеспечить рост выплачиваемых пенсий. Причем это касается не только тех, кто уже стал пенсионером, но и тех, кто будет выходить на пенсию в последующие годы.

Все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от увеличения пенсионного возраста, будут направлены на повышение пенсий.

Средняя пенсия в 2018 году, по расчетам минтруда и ПФР, составит 14 тысяч 414 рублей. В последние годы средний ее прирост при индексации составлял не более 400-500 рублей.

Перспективы на 2019 год, на который намечено проведение реформы, таковы: с 1 февраля правительство планирует проиндексировать пенсию гражданам по уровню фактической инфляции, которая сложится по итогам 2018 года, то есть так, как это делалось и раньше. А с 1 апреля пройдет еще одна индексация - за счет дополнительных ресурсов, которые будут получены в результате уменьшения численности пенсионеров. Ведь если возраст повысят, в 2019 году 60-летние мужчины и 55-летние женщины пенсию оформлять не будут и продолжат работать до следующего года.
Что это значит в деньгах для конкретного пенсионера?
Среднее увеличение пенсии составит примерно 1000 рублей в месяц. Точную цифру в минтруде обещают назвать позже, когда будет внесен проект федерального бюджета на следующий год, когда будут определены прогнозные значения роста фонда оплаты труда, станут ясны проектировки бюджета Пенсионного фонда. Предварительно, в расчете на год, увеличение пенсионного дохода для одного человека должно составить порядка 12 тысяч рублей.
Как объясняли необходимость увеличить пенсионный возраст в разных странах
Большинство правительств аргументировало свое решение, назвав те же причины, что и в России: старение населения за счет увеличения продолжительности жизни, включая и активный ее период, рост числа пенсионеров и уменьшение доли работающих. Даже более мощные экономики по сравнению с российской стали испытывать все большие трудности, чтобы поддерживать жизненный уровень старшего поколения.

США, Австралия, а в последние годы и страны Евросоюза пытались "омолодить" население, проводя активную миграционную политику: власти готовы были принимать молодых и здоровых переселенцев из других стран. Но эффективность такого подхода оказалась ниже ожидаемой.

Часть эмигрантов адаптировалась к новым условиям, ассимилировалась, находила работу. Но в то же время выросла и доля людей, настроенных потребительски. В той же благополучной Европе, в США увеличилась прослойка людей, "сидящих" на пособиях и не желающих трудиться, обеспечивая себя самостоятельно.
В результате нагрузка на систему социального обеспечения, включая и пенсионную, только росла.

Ближайшие наши соседи, как и страны Восточной Европы (Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония), повышение пенсионного возраста увязали с "политическим моментом": они преподносили эту меру общественности, как неизбежную "цену" за их независимость.

В прошлом году началось повышение пенсионного возраста и в Белоруссии. Объявил о такой необходимости и Узбекистан.
КСТАТИ

Одновременно с законопроектом о повышении пенсионного возраста правительство решило ратифицировать 102-ю Конвенцию Международной организации труда (МОТ).

В этом документе оговариваются требования по минимальному уровню социального обеспечения, и страны, подписавшие конвенцию, обязуются соответствовать этим нормам. Это относится и к медобслуживанию, и оплате больничных листов, и страхованию от несчастных случаев.

Касательно пенсий правила таковы: размер пенсии не должен быть меньше 40 процентов утраченного заработка.

Второе требование: возраст выхода на пенсию не должен быть выше 65 лет. Если какое-то государство захочет превысить эту планку, решение придется обосновать, проведя необходимые исследования.
Кинематографисты и после означенного повышенного пенсионного возраста работают вовсю, и не собираются никуда уходить. У нас специфическая деятельность. Но в целом в вопросе о повышении пенсионного возраста у меня такая точка зрения, что людей нужно как-то готовить.

Это вопрос психологический. Не надо ждать пенсии - это детская психология: выйду на пенсию и отдохну. Это ловушка - жить, дожидаясь пенсии. Раньше просто называлось "возраст жития".
Так что надо психологию менять. Люди заслуживают отдых, их трудно берут на работу после 50 лет. Нужно, чтобы люди не оказались в ситуации, что и пенсии нет, и работы. И это распространяется и на нашу профессию.

Работа - это стимул жить, но, дай бог, чтобы она была. Не каторжная и не в каменоломнях, но стимулирующая. Не все удовлетворяются работой в огороде и написанием мемуаров. Так что пенсионный возраст - понятие психологическое. Учиться жить и иметь гарантии - вот что важно.
Владимир Хотиненко
Режиссер, народный артист РФ
Когда появились "советские" 60 и 55 лет
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная
Пенсии в советском государстве начали формироваться в 20-е годы. И сначала право на них имели только инвалиды.
Их обеспечивали государственными выплатами в случае потери трудоспособности из-за преклонного возраста при наличии определенного стажа (Декрет СНК РСФСР от 8 декабря 1921 г. "О социальном обеспечении инвалидов"). Причем может человек считаться инвалидом или еще нет - решалось по медицинским показаниям индивидуально в отношении каждого работника.
Впервые пенсионный возраст 60 лет для мужчин и 55 для женщин был установлен для рабочих текстильной промышленности в конце 20-х годов. Кстати, продолжительность жизни в России тогда составляла всего 43 года.
В 1929 году пенсии по старости (с теми же возрастными параметрами 60/55) были введены для рабочих горной и металлической промышленности, в электропромышленности, а также для железнодорожников и работников водного транспорта.
Сразу после этого, в 30-х годах XX века, пенсия по старости стала устанавливаться рабочим всех остальных отраслей.
Что касается колхозников, они еще три десятка лет до старости содержали себя самостоятельно или рассчитывали на помощь детей. Сельские жители получили право на пенсию только в 1964 году.
Почему из нескольких вариантов предлагается новый возраст 65 и 63 года
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная
Мы реально стали жить дольше. С 2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 года (с 59 до 67,5), а у женщин - на 5,4 года (с 72,2 до 77,6).
К 2024 году сильный пол будет жить в среднем 72,3 года, а женщины и вовсе 82 с лишним.
Кстати, именно предельный пенсионный возраст в 65 лет "зафиксирован" международными требованиями (Конвенция МОТ). Хотя некоторые страны уже превысили эту планку.
Для этого им пришлось проводить специальные исследования и обосновать, что здоровье большинства работников позволяет оставаться им в рабочем строю и дольше.
Что касается нашей страны, для работников вредных производств и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом и объективно с возрастом снижает работоспособность, досрочный выход на пенсию предлагается сохранить.
А офисные работники, те, кто больше работает головой, а не тягает тяжести, уже сейчас зачастую продолжают работать в пенсионном возрасте.
Почему решено сохранить разрыв в пенсионном возрасте у мужчин и женщин
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная
Правительство не стало предлагать "уравниловку" в пенсионном возрасте для мужчин и женщин, хотя разрыв и сокращается с пяти до двух лет. И это несмотря на то, что женщины в России живут в среднем на 10 лет дольше мужчин (ожидаемая продолжительность жизни - 77 лет против 66,5 года, данные Росстата на 2017 год).

В Европе и Северной Америке люди "помешаны" на идее равенства полов, и женщина может косо посмотреть, когда спутник протягивает ей руку при выходе из транспорта. Там и пенсионный возраст для женщин и мужчин, как правило, одинаковый. Восточные страны, где сильны традиции воспринимать женщину прежде всего как мать и жену, а уже потом как работницу, разницу при выходе на пенсию сохраняют.

У нас правительство попыталось найти компромиссный вариант: с одной стороны, женщины в среднем живут значительно дольше мужчин, значит, возраст поднимать нужно. С другой - в нашей стране они помимо работы продолжают нести большую нагрузку в развитии общества, рожая и воспитывая детей. Хотя социологи и отмечают, что постепенно женский статус меняется, и все чаще в российских семьях наблюдается "равное распределение домашней нагрузки на членов семьи".
В пояснительной записке к разработанному в правительстве законопроекту необходимость сближения пенсионного возраста объясняется "изменением статуса женщины в обществе". Многие женщины вообще сегодня ставят приоритетом именно успех в профессиональной деятельности, с головой уходя в карьеру.
Предлагаемые два года разницы подчеркивают, что в стране по-прежнему поддерживается курс на традиционные семейные ценности, а полное стирание различий между мужчиной и женщиной - это не для нас.

По мнению директора по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, по большому счету, для сохранения разницы в пенсионном возрасте для мужчин и женщин нет демографических и экономических причин. "Учитывая, что женщины живут дольше, возраст выхода и мужчин, и женщин на пенсию с экономической точки зрения должен быть одинаковым", - считает Лилия Овчарова.

С другой стороны, ломать сложившиеся многолетние традиции тоже не всегда правильно.

"В нашей стране это укоренившаяся социальная норма, что женщины имеют некий социальный бонус за то, что они ухаживают за детьми и пожилыми", - отметила эксперт.
Опрос: Каждый третий россиянин хотел бы продолжать работать на пенсии
Восемь из десяти россиян считают, что минимально необходимый для нормальной жизни размер пенсии должен находиться в диапазоне от 15 до 40 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир в конце мая - начале июня нынешнего года.

Пятая часть респондентов (21%) считают, что ежемесячный объем выплат при выходе на заслуженный отдых должен составлять 15-20 тыс. руб. Каждого третьего участника опроса (32%) устроила бы пенсия в размере 20-25 тыс. руб. И еще чуть больше четверти опрошенных (28%) претендуют на пенсионные выплаты объемом в 25-40 тыс. руб. в месяц. 14% граждан сообщили, что им необходима сумма свыше 40 тыс. рублей в месяц.

С тем, что приемлемый уровень пенсии равен 10-15 тыс., то есть соответствует нынешним выплатам, согласились только 4% россиян. По данным Росстата, на апрель 2018 года средняя страховая пенсия в России составила 13,3 тысячи руб., а к концу года ее размер будет примерно 14, 4 тысячи руб.

Средний размер пенсионных выплат, который россияне оценивают как "минимально необходимый в месяц", составляет 27,9 тыс. рублей. Это более чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожилыми людьми сегодня.
Для сравнения, в 2012 году при проведении похожего опроса в среднем сумма желаемой пенсии определялась респондентами в размере 20,8 тыс. рублей. С тех пор накопленная инфляция составила более 45%, отметили автры исследования. То есть запросы россиян на пенсионные выплаты даже не превосходят уровня официальной инфляции.

Еще один вопрос исследования касался желания россиян продолжать трудиться после наступления пенсионного возраста. Согласно полученным результатам, такое желание выразили около трети россиян (30%). Доля тех, кто отрицательно относятся к идее работать на пенсии, составила 37%. Причем женщин, мечтающих о спокойном отдыхе без трудовых будней, больше, чем мужчин - 42% против 32% соответственно. Четверть россиян (26%) пока еще не задумывались о том, чем они будут заниматься по достижении пенсионного возраста. Закономерно, что в возрастной группе 18-24 года такую позицию выбрали более половины опрошенных (52%).
Текст: Ирина Невинная, Сусанна Альперина
Фото: Александр Корольков / "РГ", РИА Новости, PhotoXPress, Лев Федосеев / ТАСС, Сергей Бобылев / ТАСС, Сергей Фадеичев / ТАСС, Максим Шипенков / ТАСС, Александр Рюмин / ТАСС
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