Все, что нужно знать о реформе нынешним и будущим пенсионерам

Главный момент: досрочные пенсии бюджетникам льготных категорий решено сохранить. Но время их назначения планируется постепенно сдвигать одновременно с увеличением бщеустановленного пенсионного возраста.



Напомним, право оформить пенсию досрочно есть у педагогов, медиков и артистов. Сейчас к конкретному возрасту момент назначения пенсии не привязан: нужно только выработать специальный стаж по профессии: от 15 до 30 лет. Например, школьные учителя должны отработать по профессии 25 лет. У врачей, работающих на селе или в поселках городского типа, спецстаж 25 лет, а если доктор работает в городской поликлинике и больнице, он должен отработать не менее 30 лет. У артистов право на льготную пенсию появляется в 50-55 лет, и лишь у некоторых категорий не зависит от возраста. Требования к стажу разные: у профессий с большими физическими нагрузками, у солистов стаж меньше, у «массовки» - больше. Ключевой момент: требования к величине стажа менять не планируется. «Исходя из общественной значимости этих работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме, - пояснили «РГ-Неделе» в минтруде. - Никакого ужесточения требований по спецстажу не будет». Тем не менее порядок назначения досрочных пенсий предлагается изменить. Параллельно с увеличивающимся общеустановленным пенсионным возрастом будут постепенно (по году за год) «сдвигать» и сроки назначения льготной пенсии. В итоге, когда закончится переходный период, срок оформления этого вида пенсий сдвинется на 8 лет.



«Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки спецстажа и приобретения права на досрочную пенсию, - уточнили в минтруде. - Сейчас таким работникам необходимо выработать от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений» (см. рисунок).