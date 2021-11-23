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23 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Дата подписания 19 ноября 2021 г.
Опубликован 23 ноября 2021 г.
Вступает в силу 30 ноября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Одиноких родителей освободят от командировок и работы ночью

Принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2011, № 50, ст. 7359) следующие изменения:

1) в части пятой статьи 96 слова "до пяти" заменить словами "до четырнадцати", после слов "указанного возраста" дополнить словами ", родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет";

2) в части пятой статьи 99 после слов "до трех лет," дополнить словами "матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет", третье предложение изложить в следующей редакции: "При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.";

3) статью 167 дополнить частью второй следующего содержания:

"Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.";

4) часть третью статьи 259 изложить в следующей редакции:

"Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются также работникам, имеющим детей-инвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам детей указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.";

5) статью 264 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом".

Президент Российской Федерации В. Путин