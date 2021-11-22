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23 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 376-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Дата подписания 19 ноября 2021 г.
Опубликован 23 ноября 2021 г.

Принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 1, ст. 10; № 8, ст. 852; № 31, ст. 3427; 2007, № 10, ст. 1151; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; 2008, № 52, ст. 6229; 2009, № 52, ст. 6441; 2011, № 31, ст. 4703; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7039; 2014, № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 52, ст. 7542; 2015, № 10, ст. 1393; № 27, ст. 3978; № 45, ст. 6204; 2016, № 1, ст. 66; 2017, № 15, ст. 2139; № 24, ст. 3476; № 31, ст. 4766; 2018, № 17, ст. 2432; № 32, ст. 5100; № 45, ст. 6837; 2019, № 30, ст. 4130; № 51, ст. 7484; 2020, № 17, ст. 2726; № 52, ст. 8604; 2021, № 18, ст. 3060) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:

"6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.";

2) часть 5 статьи 52 дополнить абзацами следующего содержания:

"Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района, муниципального округа, городского округа квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа субъекта Российской Федерации. Порядок участия финансового органа субъекта Российской Федерации в проведении указанной проверки устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

Указанным в абзаце втором настоящей части законом субъекта Российской Федерации должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый орган субъекта Российской Федерации документов, способы проведения проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая проведение собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма заключения о результатах проверки. Законом субъекта Российской Федерации также могут регулироваться иные вопросы порядка участия финансового органа субъекта Российской Федерации в проведении указанной проверки.";

3) главу 11 дополнить статьей 827 следующего содержания:

"Статья 827. Особенности организации местного самоуправления в федеральных территориях

Особенности осуществления местного самоуправления в федеральных территориях устанавливаются федеральными законами.".

Президент Российской Федерации В. Путин