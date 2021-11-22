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23 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 19 ноября 2021 г.
Опубликован 23 ноября 2021 г.

Принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Внести в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878) следующие изменения:

1) наименование дополнить словом ", инвалидами";

2) после слов "отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери," дополнить словами "работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы,".

Президент Российской Федерации В. Путин