Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Внести в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878) следующие изменения:

1) наименование дополнить словом ", инвалидами";

2) после слов "отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери," дополнить словами "работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы,".

Президент Российской Федерации В. Путин