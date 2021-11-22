Принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в абзац второй пункта 1 статьи 341 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 2017, № 18, ст. 2666; 2021, № 27, ст. 5047) изменение, изложив его в следующей редакции:

"Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица, которые ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами, признаются впервые ищущими работу (ранее не работавшими).".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин