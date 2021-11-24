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24 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)

Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2021 г. № 666 "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. № 26"

Опубликован 24 ноября 2021 г.

Указ Президента Российской Федерации

1. Внести в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. № 26 "Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 2, ст. 268; 2016, № 16, ст. 2199; 2020, № 12, ст. 1747), следующие изменения:

а) пункты 194 и 197 признать утратившими силу;

б) дополнить пунктом 2001 следующего содержания:

"2001. Стародубский муниципальный округ.";

в) пункт 201 изложить в следующей редакции:

"201. Новозыбковский городской округ.";

г) из примечания цифры "201," исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин