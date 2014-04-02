В России снимается более 100 игровых фильмов в год. Из них в широкий теле- и кинопрокат попадает примерно половина, и это не всегда лучшее из сделанного. Между тем, в последние годы появляется много картин, заслуживающих внимания и популярности. Наша задача - сделать их доступными для максимального числа зрителей.

Идея фестиваля

"Дубль дв@ - это ежегодный онлайн кинофестиваль, авторский проект обозревателя "Российской газеты" Валерия Кичина. Программный директор не предлагает здесь того, что называют "радикальным кино", артхаусом для узкого круга. Основные критерии отбора: потенциальная массовость фильма, высокие художественные достоинства, серьезность авторской мысли и доступность киноязыка.

Фестиваль дает зрителям редкую возможность самим выбрать победителя: каждому из полнометражных конкурсных фильмов, транслируемого в течение 24 часов (с 00:00 до 00:00 мск), можно поставить оценку от 1 до 10 баллов. По такому же принципу проходит голосование за короткий метр, на прокат которого отведено 24 часа. На основании этих оценок определяется рейтинг картин, а в конце фестиваля - обладатель Приза зрительских симпатий.

Кроме того, у зрителей есть возможность высказать мнение о фильме и донести его до авторов картины. Развернутые и аргументированные отзывы автоматически становятся участниками конкурса зрительских рецензий.

Помимо онлайн-трансляции, фильмы демонстрируются офлайн на площадках "РГ" и партнеров фестиваля.

История фестиваля

Онлайн кинофестиваль "Дубль дв@" проводится с 2011 года. За это время было показано больше 150 фильмов - художественных, документальных и анимационных, собрано больше 4500 зрительских отзывов и рецензий. О том, как это было, можно узнать здесь. Посмотреть полный список участников за все годы проведения фестиваля можно здесь.