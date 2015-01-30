Как медики распознают "ленивый глаз" у пациента

Михаил Егорович, давайте сразу ответим на главный вопрос: что же такое ленивый глаз? У кого он есть?

Михаил Коновалов: Ленивый глаз - это тот, который видит плохо, хотя внешне ничем не отличается от обычного. Поэтому очень сложно поставить правильный диагноз. Зрение снижается на одном глазу, а второй видит совершенно нормально. И пациент может годами не ощущать каких-либо неудобств. Он не обращается к офтальмологу. А уж когда начинает испытывать неудобства и приходит к врачу, помочь ему очень проблематично.

Но все-таки обращается? В каких случаях?

Михаил Коновалов: Тогда, когда зрение значительно ухудшилось. Нередко появляется различной степени косоглазие.

Но косоглазие не появляется в среднем, пожилом возрасте. Это, если не ошибаюсь, удел детей или очень юных?

Михаил Коновалов: Вы правы. Поэтому наша задача диагностировать это заболевание как можно раньше, чтобы была возможность его лечить. Тут надо помнить: зрение формируется в раннем детском возрасте. И есть немало причин, которые приводят к развитию амблиопии. Амблиопия - это и есть ленивый глаз.

2 процента населения страдают "ленивым глазом"

Назовите главные причины развития этой болезни.

Михаил Коновалов: Именно болезни: ленивый глаз - это не просто дефект внешности. Это именно заболевание, которое надо лечить, причем именно в детском возрасте. Одна из главных причин развития ленивого глаза - нарушение зрения: будь то дальнозоркость разной степени - то есть на одном глазу она больше, на другом меньше. Причиной может стать астигматизм - это когда роговица глаза неправильной формы. Это может быть и в тех случаях, когда глаза разного размера. Еще одна причина: нарушение прозрачности сред глаза - помутнение роговицы, помутнение хрусталика, стекловидного тела, опущенное веко. Это все препятствует попаданию света внутрь глаза и в конечном итоге приводит к амблиопии. Каждый ребенок, независимо от состояния зрения, общего здоровья, обязательно должен быть осмотрен офтальмологом. Только так можно выявить на раннем этапе причины, которые в будущем могут привести к формированию ленивого глаза.

Выявили. А как помочь? Амблиопию обязательно надо лечить? Можно лечить?

Михаил Коновалов: Лечить обязательно. Чем раньше, тем эффективнее. Как? Надо лечить те дефекты, которые приводят к развитию амблиопии. Это коррекция дальнозоркости, астигматизма, хирургическое лечение врожденной катаракты. Очень важно правильно подобрать очки и обязательно их надо носить. Помогают и правильно подобранные контактные линзы. Очень важно профессионально грамотное лечение врожденной катаракты. При этом надо обязательно добиться повышения остроты зрения на больном глазу.

Это в таких случаях закрывают ребенку один глаз?

Михаил Коновалов: Закрывается здоровый глаз, и это стимулирует развитие зрения у больного глаза.

Ленивых глаз становится больше в наше время, когда дети, еще не научившись ходить и говорить, уже орудуют "мышкой" компьютера?

Михаил Коновалов: Мой ответ вас удивит. Если мы закрываем здоровый глаз, а на ленивый даем нагрузки с помощью того экрана компьютера, то это ленивому на пользу. Лечение его доступно и при настойчивости родителей ленивый перестает лениться.