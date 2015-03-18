Новый фильм из серии о героях-разведчиках, выпускаемой сейчас на "России 1", заставляет поверить: на канале взялись за историю всерьез. Телерассказы о Герое России Александре Феклисове, детской писательнице Зое Воскресенской, она же полковник внешней разведки Зоя Рыбкина, порадовали редкой правдивостью, достоверностью, неизвестными раньше подробностями о персонажах, известных своими подвигами лишь в узких кругах.

И вот фильм об акте возмездия, совершенном в 1943 г. в стонущей от боли Белоруссии, над палачом-гауляйтером Кубе. Я думал: как же сложно придется создателям этой картины, где в героях сразу три молодые женщины. Как достоверно, чтобы понял зритель, поведать о том, почему всем трем присвоено звание Героя Советского Союза. 4-е Управление НКВД поставило перед юной партизанкой Надеждой Троян задачу найти в тяжелейших условиях минской оккупации человека из окружения нациста, способного его уничтожить. Такое же задание получила военная разведчица Мария Осипова из другого отряда. И сначала Троян, а за ней и Осипова вышли на Елену Мазаник, работавшую горничной у Кубе и его жены Аниты.

Но сколько же было неудачных покушений на мерзавца, уничтожившего сотни тысяч жизней, прежде чем прямо в кровати Кубе взорвалась мина, запрятанная Еленой Мазаник в пружины матраса. Гауляйтер, так не только казалось, был неуловим. Его машину таранил грузовик. Взрывалась бомба в театре, где он собирался выступать. Специально посланные наши самолеты сбрасывали смертоносный груз на усадьбу, где тот вопреки всему не появился. И даже когда партизаны просто обязаны были прикончить его на охоте, Кубе, как обложенный волк, почуял опасность, приказал шоферу гнать машину обратно в Минск.

Нужна была, требовалась специальная операция с участием близко подобравшегося к палачу смельчака. И Надежда Троян с неимоверными сложностями отыскивает в Минске Елену Мазаник. Говоря профессионально, вербует ее, убеждает, получает согласие. И все это в обстановке, когда весь город просматривается и проглядывается фашистскими спецслужбами. Любое подозрение и...

А затем появляется и уже более опытная Осипова. И ночной взрыв заложенной бомбы, траур, объявленный Гитлером после уничтожения Кубе. Допросы, да, именно допросы вывезенных с партизанской базы троих героинь. Так было всегда. Любая спецслужба допрашивает своих, пусть задание выполнивших и даже подвиг совершивших. Протоколы допроса Надежды Троян рассекречены только-только Федеральной службой безопасности. И апофеозом фраза Сталина: наградить все трех девчонок. Такие девчонки-мальчишки и победили в Великой Отечественной.

А в результате, как выясняется, все три Героя Советского Союза прожили свои жизни счастливо. Надежда Троян стала общественной деятельницей всесоюзного, всероссийского, даже международного масштаба. Елена Мазаник осталась в родимой Белоруссии, где руководила институтом. Валентина Осипова избиралась в депутаты, была членом Верховного суда Белоруссии. И не случайно звучит в фильме не с горяча брошенная ею Елене Мазаник фраза: "Скоро придут наши, и каждому придется держать ответ за то, что и кто делал в оккупации. Сражался или застилал кровать для гауляйтера". Сурово. Но время было такое.

Когда время было сурово

Какое? Отвлечемся от геройских званий. Вот строки из письма, полученного белорусом, сочувствовавшим народным мстителям, но устроившегося по своей, не по партизанской воле, работать к немцам. Привожу послание от партизан в сокращенном виде:

"Гражданин М.! Мы получили сведения, что Вы недовольны немецкой властью. Приятно слышать, если наши сведения верны, что Вы еще сохранили совесть честного человека. Доверие, которое немцы оказывают Вам, Ваше безупречное поведение по отношению к немцам могут дать Вам возможность оказать нам, партизанам, неоценимую помощь в борьбе с врагом. Вместе с тем ваша помощь партизанам дает Вам и Вашей семье (! - Н.Д.) полную возможность спасти свою жизнь от неминуемой расплаты, которая в самом недалеком будущем ожидает Вас. Мы, партизаны, предлагаем Вам связь с нами. Если Вам дорога своя жизнь и жизнь Вашей семьи, Вашей жены и детей..., Вы, как всякий честный интеллигент, будете работать с нами. Человеку, передавшему Вам это письмо, Вы дадите ответ на наше предложение... Если же вы не согласитесь на наши предложения и попытаетесь выдать человека, передавшего Вам это письмо, смерть Ваша и всех членов Вашей семьи будет единственной расплатой за Ваше предательство.

Секретарь ... Горкома комсомола Владимир Б.".

Пытался вербовать Мазаник и еще один сотрудник спецслужб. Шантажировал и угрожал. Хамство его вызвало у женщины резкое отторжение. Чутье? Или боязнь провокации? Если чутье, то оно не подвело. После войны сотрудник спецслужбы, не хочу и упоминать его недостойную фамилию, сделался невозвращенцем.

Было - не было?

Некоторые авторы утверждают, будто Мазаник не могла не быть близка с Кубе. Тот любил миловидных женщин. А как бы иначе ей, единственной из прислуги, разрешали и отлучаться из плотно охраняемого дома Кубе.

Не знаю. Думаю, догадки следует оставить при себе. Известно иное. Молодая жена Кубе Анита благоволила к горничной. После того как та успокоила зашедшегося в рыданиях ребенка Аниты, немка даже пообещала вывезти ее в Германию. Анита Кубе ждала третьего. И чудом осталась жива при взрыве, разорвавшем на куски ее мужа.

Опять-таки легенда или нет? Мазаник якобы намекнула Аните, что в эти дни той лучше держаться от Вильгельма подальше. Анита Кубе скончалась в Германии в глубокой старости. Написала книгу, в которой палач-гауляйтер представлен божьим одуванчиком.

Все рвались в герои

Сразу несколько источников сообщили в Центр о совершенном акте возмездия. Кое-кто был действительно уверен, что Вильгельма Кубе уничтожили его люди. Ведь приказ лишить палача жизни получили в Белоруссии во всех отрядах и диверсионных группах. Такой же приказ об уничтожении гитлеровского наместника на Украине Коха пытались выполнить разведчики в лесах под Ровно. Не удалось даже легендарному Николаю Кузнецову.

А в Белоруссии пошли некоторые передергивания. В одном из отрядов, тоже старавшемся покончить с Кубе, приписали все заслуги себе. В Москве решили разобраться. И фальшивый герой даже понес наказание. Не смертельное, не самое суровое. Слишком уж велика была радость от удачно проведенной операции. Обошлось без слишком жестких репрессий.

Что такое сын фронтовика

Событие в фильме комментируют несколько "говорящих голов", ту историю хорошо знающих, о подвигах партизан и разведчиков немало писавших. Но самые яркие монологи принадлежат, без сомнения, Алексею Васильевичу Коротееву - сыну Надежды Троян, досконально изучившему судьбу матери. Именно в его высказываниях и ответ на вопрос, а почему, наконец, с какой-то ...адцатой попытки было совершено возмездие. Да потому, что все три женщины взамен давали то единственное, что никогда нельзя в случае неудачи взять обратно - жизнь.

Как-то мы с Коротеевым разговорились о фронтовиках, не пишу героях, гораздо более скромных, чем его мама. Алексей Васильевич рассказал об отце, рано умершем фронтовом корреспонденте и писателе, дошедшем до Берлина. Я вспомнил о своем папе, показал Коротееву любимое мое фото: советские корреспонденты, писатели, кинематографисты на фоне покоренного, так говорили у нас дома, Рейхстага 5 мая 1945-го. Полевой, Кармен, Сафронов... Столько увешанных орденами знаменитостей в первых рядах. Но Коротеев сразу увидел человека на верхотуре: "Ваш?" Я удивился: "А ваш - где?" Собеседник вздохнул: "Тоже наверх спрятался. Они - рядом".

Эх, если бы все мы, дети фронтовиков (тоже медленно, но уже уходящее поколение), знали о наших родителях столько, сколько знает о маме, об отце известный кардиолог Коротеев. Он бьется за установление памятной доски матери - и побеждает. Спешит в школу с воспоминаниями - и дети его слушают. Мечтает издать книгу о Надежде Троян - и верю, еще издаст.

Но ведь в большинстве своем все эти воспоминания, рассказы, переданные родными родительскими устами, исчезают вместе с нами, последними носителями, и поделиться ими - благородно. Не только в год Великой Победы - всегда. Знание должно остаться. Увы, просто так, генетически память не передается.

Далеко не все рассекречено

В простой и открытой - на вид - биографии Надежды Троян осталось немало вопросов. Например, за что она получила орден уже в 1970-е годы? Вряд ли боевая награда предназначалась за деятельность в области здравоохранения.

Сын Алексей предполагает, что это связано с ее выездами по линии Советского Красного Креста, который она долго и успешно возглавляла. По крайней мере, с зарубежной деятельностью этой организации. Мне эта догадка видится достоверной. Ведь окружали в то время Надежду Викторовну не только врачи и трудовая интеллигенция. Рядом работали и представители совсем иной профессии, с которыми она начала успешное сотрудничество еще в военные годы. Это были такие люди! У нас они могли найти общий язык и со знаменитым чародеем-фокусником Эмилем Кио, а там, вдали, хоть с Клаудией Кардинале. А выезжая вместе с Троян в страны, где отношения с СССР теплились чуть выше нуля, они, вероятно, и с помощью Надежды Викторовны выходили на высоченный уровень общения. А она, обладавшая необычайнейшей харизмой, могла разговорить вдали от наших рубежей даже шаха Ирана Реза Пехлеви или какую-нибудь принцессу.

Сколько же нам всего досталось в наследство. И подвигов, и неразгаданных загадок.