Мир сошел с ума от селфи. Напрасно ученые предостерегают, что люди, которые постоянно ищут нужный ракурс, чтобы сфотографировать сами себя, могут страдать от психического расстройства. Британский психиатр Дэвид Вил говорит, что большинство пациентов с болезнью дисморфобия (расстройство, выражающееся в том, что человек чрезмерно обеспокоен одним или несколькими недостатками в своей внешности, которые незаметны другим), часто делают селфи: "У двоих из трех пациентов, которые обращаются с дисморфобией, есть навязчивое желание постоянно делать селфи и публиковать их в социальных сетях".

Напрасно Роспотребнадзор рекомендует не делать групповых селфи, особенно подросткам, чтобы... не плодить вшей. Причиной роста педикулеза среди подростков, по мнению экспертов, стало увлечение селфи, потому что совместные съемки способствуют передаче этих ужасных паразитов при соприкосновении головами.

Напрасно мировые музеи вводят запрет на селфи с использованием моноподов - специальных палок для селфи с кнопкой, которые, по опасениям музейщиков, могут угрожать экспонатам.

Напрасно по телевизору показывают шокирующие репортажи о том, как медсестры делают селфи на фоне пациентов во время операций, а студенты медицинских факультетов и колледжей снимают сами себя в анатомических театрах, держа в одной руке айфон, а в другой - какой-нибудь человеческий орган. Впрочем, это уже не новость после того, как в социальных сетях появились селфи-фотографии с подростками, сделанные в Освенциме и Чернобыле, а один продвинутый мальчик снял себя на похоронах бабушки на фоне ее гроба.

Напрасно, согласно последним исследованиям интернет-сообщества, селфи, вывешенные в соцсетях, для большинства их подписчиков являются скорее раздражающим фактором. Особенно раздражают так называемые "релфи", то есть снимки вдвоем с любимым (любимой). Грубо говоря, если вы решили покрасоваться в соцсетях со своим избранником (избранницей), имейте в виду, что ваш вкус и выбор вряд ли оценят. И так же вряд ли оценят ваш внешний вид на фоне египетских пирамид или "Мадонны" Рафаэля. Угадайте с трех раз почему? Сравните профессиональные фоторепортажи с какой-нибудь художественной выставки с селфи, сделанными там же. На первых люди внимательно изучают шедевры. На вторых они повернулись к ним задом. У кого это может вызвать восхищение?

Теперь о том же, но наоборот.

Что бы ни говорили о селфи, как бы их ни склоняли, ни называли "пошлостью и самолюбованием", в большинстве этих любительских фото, сделанных с расстояния вытянутой руки и по-русски именуемых "себяшками", есть что-то неотразимо привлекательное и обаятельное. Одна студентка Литературного института объяснила мне, дремучему, что селфи создает эффект присутствия сильнее, чем обычное фото. Кадр строится иначе, и человек, видящий селфи, чувствует свою вовлеченность в то, что в кадре происходит. Причем вовлеченность чувствует и тот человек, который запечатлен на селфи, и тот, кто на это селфи смотрит.

И это очень важный момент. Единственный смысл и оправдание селфи не в том, чтобы самому себя снять, а в том, чтобы, сделав это, предъявить свою внешность граду и миру. Поэтому ошибаются те, кто считает увлечение селфи повальной болезнью самолюбования, или нарциссизма. Нарциссизм - это когда ты часто и подолгу смотришь на себя в зеркало. Нарциссизм - это одиночество. А селфи - это бьющая через край радость от своего присутствия в этом мире, с которой тебе хочется поделиться с другими. Неважно, с ограниченным кругом "френдов" или со всем земным шаром.

"Я здесь! Я живой! Посмотрите на меня!"

"Я здесь!" В Москве, в Тунисе, на Северном полюсе... По мнению некоторых ученых, селфи - это новый процесс мышления. Я как часть этой картины. "Смотрите на меня!"

Нарциссизм - это одиночество. Селфи - это бьющая через край радость от своего присутствия в этом мире

Опять-таки по мнению ученых, селфи - это символ новой эпохи, в которой стремление обособиться от других сочетается с болезненным желанием общаться. "Я есть! Я живой!"

Любопытно, что первое русское (а возможно, и мировое) селфи сделал не кто-нибудь, а Лев Николаевич Толстой. В 1862 году с помощью очень громоздкого аппарата он сделал свой автопортрет и подписал его: "Сам себя снял". Чтобы вы представили себе вес и размер этой деревянной камеры: когда Толстой одолжил ее одному из учителей яснополянской школы, чтобы вывезти ее по плохой дороге, в телегу пришлось впрячь двух лошадей. (За предоставленную информацию благодарю сотрудника Государственного музея Л.Н. Толстого Олесю Волосевич.) Посмотрите, как тревожен и задумчив будущий автор "Войны и мира" на этом снимке. Это как бы первый опыт выхода в открытый космос публичности со своей внешностью. Впоследствии он сильно пожалеет об этом... Его будут снимать несчетное количество раз, фотографий Толстого существует около восьми тысяч!

Второе по времени знаменитое русское селфи - великая княжна Анастасия Романова. 1914 год. Она сняла себя в зеркале фотокамерой "Кодак", чтобы отправить карточку своему другу. "У меня дрожала рука", - писала она ему. Через четыре года ее расстреляют вместе с царской семьей. Зачем она сделала это фото? Что ей стоило послать профессиональный снимок, которых было, конечно, немало? Может быть, именно желание "вовлечь" своего приятеля в кадр?

Кстати, появление моноподов, широко рекламируемых в Интернете как "штативы для селфи" по цене от 1000 до 2000 рублей, это уже профанация явления. Теряя непосредственную связь с рукой, селфи теряет и львиную долю своего очарования. Последней профанацией станут настоящие разборные штативы, которые будут устанавливаться напротив себя, любимых, для более качественных снимков. А потом, возможно, появятся еще и аппараты-беспилотники. Летая в воздухе с приятным жужжанием, они будут снимать вас спереди и сзади, сверху и снизу, справа и слева и даже с высоты птичьего полета.

Но скорее всего повальное занятие селфи однажды исчезнет, как все безумия человечества. Чтобы смениться новым безумием.