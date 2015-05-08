Когда мы смотрим кадры военной хроники, вряд ли мы думаем, о тех людях, которые сняли все эти далекие события на плёнку, запечатлели историю, в том числе и для нас.

Перед началом Берлинской операции была создана Центральная оперативная киногруппа, координирующая работу 38 операторов на всех решающих участках битв. Они сняли последние кадры Великой Отечественной войны: взятие Берлина, штурм Рейхстага, подписание акта о капитуляции Германии 8 мая 1945 года. Логическим продолжением фронтовой работы стали съемки исторического Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года - овеществление славы советского воина-победителя, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, принесшему мир народам Европы.

В Москву слетались асы боевых киносъемок - 16 (по другим данным - 38) лучших операторов фронтовых киногрупп для выполнения особого задания. Для многих из них праздник начался еще по дороге домой, в эшелоне, следующем из поверженной Германии.

На всех главных точках Красной площади и прилегающих зданиях были расставлены кинооператоры. Они должны были показать будущему зрителю масштабы парада, его участников, по возможности, запечатлеть все детали грандиозного события. Гремит оркестр, ликует Красная площадь. Чеканя шаг, проходят воины-победители, громившие врага под Москвой и Сталинградом, на Орловско-Курской дуге и в Севастополе, в Будапеште и Вене и, наконец, в самом Берлине. Сверкают серебром, золотом и эмалью боевые ордена на новеньких мундирах. Многоцветие мундиров и знамен, отражаясь, повторяется в зеркальной поверхности мокрой от дождя брусчатки.