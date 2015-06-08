Член общественного Совета по внешней и оборонной политике Марк Масарский - о возможной развязке захватывающего детектива, начавшегося в 1918 году

СХЕМА "ВЛАДИВОСТОК - ИОКОГАМА CПЕШИ БАНК"

- Эта история, Марк Вениаминович, читается интереснее любого детектива. С чего начнем?

- С того, что до 1917 года золотой запас России определялся астрономической цифрой - 1337 тонн. Ни одна страна в мире (кроме США) не могла даже приблизиться к ней. Когда немцы подошли почти вплотную к Петрограду, царское правительство благоразумно распорядилось эвакуировать золотой запас подальше от фронта, разделив его между Нижним Новгородом и Казанью.

В ночь на 7 августа 1918 года небольшой отряд белогвардейского подполковника Владимира Каппеля захватывает все "казанское" золото - 507,1 тонны на сумму 651,5 миллиона рублей. И уже в ноябре оно оказывается в Омске, у Колчака. Его почти стотысячная армия катастрофически нуждалась в оружии, а закупать его можно было только за границей. Туда и потекло золото царской России.

- Каким образом?

- Схема была проста и надежна. "Золотые" колчаковские эшелоны направлялись во Владивосток (из четырех до места дошли три, один был захвачен и разграблен атаманом Семеновым), там их содержимое перегружалось в подвалы местного отделения Госбанка. А затем напрямую либо через специально созданную из банков США, Англии и Японии фирму "Синдикат" заключалось соглашение с иностранным партнером о кредите или поставке оружия. Для обеспечения кредита в иностранный банк переводилось так называемое "залоговое золото".

Колчак переводил золото во многие страны. Но больше всего денег ушло в Японию, где главным контрагентом адмирала стал "Иокогама Спеши банк" - единственный в то время японский банк, имевший официальное разрешение на операции с иностранной валютой.

Вот только оружие Колчаку японцы так и не поставили. И золото не вернули.

ДВА БЕССМЕРТНЫХ СОГЛАШЕНИЯ

- Еще в 1996 году с трибуны российской Госдумы один из ее лидеров прямо говорил: "У нас есть все необходимые документы, чтобы потребовать у Японии возврат нашего золота". О каких документах шла речь?

- Это два русско-японских финансовых соглашения, подписанных в октябре 1919 года, о предоставлении правительству Колчака в Омске кредита под залог чистого золота в двух коносаментах, эквивалентных 20 млн и 30 млн иен - около 60 тонн золота. Мы искали эти документы по всему миру, а нашли в Москве, среди неразобранных завалов архивов МИДа. Причем подлинники! Первооткрывателями стали аспиранты и студенты Дипломатической академии, ученики профессора Владлена Сироткина, перелопатившие тысячи неисследованных документов.

Находки представляли собой два кредитных договора между японским банковским синдикатом во главе с "Иокогама Спеши банком" и представителем Госбанка России в Токио И.Г. Щекиным, выступавшим по поручению Омского правительства. Подчеркну, чтобы больше к этому не возвращаться: это были законные договоры межгосударственного уровня на изготовление японским военным заводом оружия для армии Колчака.

Мы искали эти документы по всему миру, а нашли в Москве, среди неразобранных завалов архивов МИДа

В октябре - ноябре 1919 года японцы получили российское золото, что зафиксировано в предварительном "Информационном сообщении Банка Японии" за 1919 год. Больше того, эта информация просочилась и в японскую печать. "Вчера в город Цуруга прибыло русское золото на сумму 10 миллионов иен в счет кредита Омскому правительству в объеме 30 миллионов иен", - оповестила читателей газета "Токе Нити Нити" 3 ноября 1919 года.

Общая же стоимость золота, полученного японской стороной от колчаковской администрации в виде залога за обещанные поставки вооружений, составила 54 529 880 золотых рублей.

- Колчаку это, как мы помним, мало помогло...

- Да, буквально через пару недель после "золотого" перевода последовала серия поражений колчаковской армии, она панически отступила из Омска. Дальнейшее общеизвестно: разгром под Иркутском, пленение Колчака и его гибель. Вот тут-то японская сторона и ухватилась за прекрасную возможность не поставлять обещанное "за отсутствием адресата". И банально присвоить русское золото. В результате кредит был реализован всего лишь на 300 тысяч долларов, оружие получил японский сателлит атаман Семенов.

И это было только начало разграбления царской казны.

СЛИТКИ "ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО"

- Догадываюсь, что вы имеете в виду разбойный захват японцами 25 пудов золота в Хабаровском отделении Госбанка России. Об этом говорилось в телеграмме Наркомфина РСФСР от 21 ноября 1918 года.

- Не только это. Самый большой "золотой куш" был сорван японцами благодаря предательству колчаковского генерала Сергея Розанова. В ночь с 29 на 30 января 1920 года прямо напротив стоящего на сопке здания Владивостокского отделения Госбанка ошвартовался японский крейсер "Хидзэн". Высадившийся с него десант оцепил территорию, в банк ворвалась штурмовая группа - ее-то и возглавлял Розанов, переодетый в форму японского офицера. А командовал операцией полковник японской разведки Рокуро Идзомэ - главный специалист по "колчаковскому" золоту на Дальнем Востоке.

В течение двух часов около 55 тонн русского золота без каких-либо расписок и актов были перемещены из банковских подвалов в трюмы японского крейсера. Разумеется, городские власти заявили японскому правительству официальный протест. Разумеется, против генерала Розанова было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупных размерах.

Но Япония не удосужилась даже ответить на ультиматумы.

- У медали была и другая сторона. Белые генералы везли на восток в своих обозах тонны золота. Но, преследуемые большевиками и снующими по Манчжурии китайскими бандитами-хунхузами, частенько оказывались перед судьбоносным выбором: либо попасть в плен и проститься с золотом, либо...

- ... отдать его на сохранение единственной на тот момент в Маньчжурии "реальной" власти - японцам. И "налегке" уйти от погони.

22 ноября 1920 года начальник тыла армии Колчака генерал Петров передает 22 ящика с золотом на временное хранение главе оккупационной японской военной администрации в Забайкалье и Маньчжурии японскому полковнику Рокуро Идзомэ.

13 февраля 1920 года войсковой старшина Уссурийского казачьего войска Клок передает командиру 30го японского пехотного полка полковнику Слуга на хранение два ящика и пять мешков золота из конфискованных белогвардейцами в Хабаровской конторе Госбанка 38 пудов золота.

Вспомним и про 33 ящика с золотом, которые были переданы в марте 1920 года японской стороне и помещены в филиал "Чосэн банка" в Осаке. Об этом свидетельствуют протоколы Токийского окружного суда от 9 марта 1925 года.

Добавим 143 ящика с золотом, которые генерал Семенов передал японскому полковнику Х. Куросаве в марте 1920 года в Чите...

А еще генерал Истров передал японцам 1 миллион 270 тысяч золотых рублей, генерал Подтягин - полтора миллиона золотых рублей, финансовый агент Минфина царского правительства Константин Миллер - 10 миллионов золотых рублей...

- Уж это-то золото отдавали японцам под расписку?

- Не всегда. Кто и под "честное слово"...

СЕКРЕТНЫЙ ФОНД КВАНТУНСКОЙ АРМИИ

- Недавно агентство "Киодо Цусин" сообщило, что активное участие в незаконном ввозе российского капитала принимали представители правящих кругов Японии...

- Да, бывшему президенту Японского кредитного банка ЁсиоТатаи удалось доказать, что не менее четырех тонн российского золота было по-воровски вывезено из России по прямому указанию правительства Японии. А лично министр финансов Такахаси причастен к тайной переправке в страну 9,1 тонны российского золота в 186 ящиках.

Кстати, большая часть присвоенного японцами золота, как показало проведенное в Японии в марте 1925 года парламентское расследование, поступило в "секретный фонд" Квантунской армии. Этим фондом распоряжался будущий премьер страны, генерал Гиити Танака, сконцентрировав к концу 1922 года многие тонны русского золота на огромную по тем временам сумму - более 60 миллионов иен.

Пройдет несколько лет, и благодаря российскому золоту Квантунская армия превратится в настоящее "государство в государстве" на просторах Северного Китая и Кореи...

ШАНС ЗАКРЫТЬ "ЗОЛОТУЮ" ТЕМУ

- Поставлю вопрос ребром: Россия сохранила права на увезенное из нее золото?

- Безусловно. Советский Союз являлся правопреемником Российской империи и всех режимов на ее территории до 1920-х годов включительно. Равно как согласно Парижской конвенции правопреемником Российской империи и всех режимов на ее территории оказалась Российская Федерация. Вспомним, как с нами всегда поступали иностранные контрагенты: "должны - платите". И констатируем, что статья 8, зафиксированная в соглашениях от 6 и 19 октября 1919 года, не утратила силы: "Государственный банк России остается распорядителем золотого депозита и по первому требованию может возвратить его из Осаки во Владивосток, уплатив лишь шесть процентов издержек на "обратный трансферт".

Повторю еще раз: Россия имеет полное и законное право потребовать возращения залогового золота.

- А наши японские партнеры в курсе?

- Вообще-то они никогда особо не секретились. И до 1925 года спокойно ждали, не потребует ли Советская Россия возврата золотых депозитов по договорам 1919 года. Не потребует ли признания правомерности подписанных соглашений? Не потребовала. А в июне 1927 года "Иокогама Спеши банк" переоформил часть залогового золота в правительственные активы на 62 млн иен. И затем каждые десять лет японцы проделывали эту банковскую операцию, навар от которой прямиком направлялся в казну. За 90 лет набежало, по самым минимальным процентам, более шести миллиардов долларов США.

Примерная стоимость строительства двух атомных электростанций.

Россия имеет полное и законное право потребовать возращения залогового золота

- Логично потребовать вернуть процентные деньги и залоговое золото в Россию...

- Не все так просто. Когда в 90-е годы эта тема была поднята в СМИ, японцы на запрос МИД России сообщили: российского золота в Японии нет. Не буду углубляться в их аргументацию - она не выдерживает критики. Корень проблемы - в менталитете японцев, который я неплохо изучил за годы жизни на Дальнем Востоке. Японцы, мне кажется, никогда не признают, что похитили российское золото. Для них сохранить национальную честь и свое лицо перед миром - намного важнее любых экономических интересов.

Давайте и мы сделаем "политкорректный" вид, что Япония у нас ничего не украла. И поступим так, как в свое время Индонезия. После завершения японской оккупации разоренная страна не стала выколачивать долги у бывшего агрессора, а договорилась с ним о многомиллиардных инвестициях в индонезийскую экономику. Они не только возродили Индонезию, но и принесли попутно в государственную казну немалые налоги...

- Вместо политической тяжбы - бизнес-план?

- Именно. Японцы нуждаются в электроэнергии? Нуждаются. Россия нуждается в прорыве экономической блокады, которую США (и их союзник Япония) нам фактически устраивают на Дальнем Востоке? Вне всякого сомнения.

Япония должна России, по моим подсчетам, шесть миллиардов долларов США. Почему бы не попросить правительство Японии выступить гарантом энергетических инвестиций и позволить японскому "Токио-Мицубиси банку" (преемнику "Иокогама Спеши банка", на сегодняшний день - крупнейшему в мире) инвестировать эти шесть миллиардов в строительство на российском Дальнем Востоке двух атомных электростанций? Их энергия может поставляться на остров Хонсю по морскому кабелю (есть соответствующий проект, разработанный российским институтом.) Причем поставляться по льготной стоимости до тех пор, пока российская сторона не возместит инвесторам все вложенные в строительство станций деньги. После этого японские инвесторы выходят из совладельцев АЭС и в собственности России остаются две современные станции, построенные по безопасной, "постчернобыльской" технологии.

- Вы не верите в прямой возврат "золота Колчака"?

- Реального "золота Колчака" нет. Слитки и российские монеты давно переплавлены. Зато есть геополитическая и экономическая реальность, когда умение договариваться и идти на компромисс дороже любых денег. В инвестиционном варианте проигравших не будет: Япония получает дешевую электроэнергию, Россия возвращает свой золотой запас в виде двух АЭС.

И навсегда закрывает тему "русского золота в Японии".

- Есть ли у этого проекта шанс на реализацию?

- Мне кажется, время для этого наступило. Реализация "индонезийского варианта" инвестиций стала бы асимметричным ответом американским планам безальтернативных поставок в дальневосточный регион заокеанского сланцевого СПГ. А для российской экономики - дальневосточным аналогом "Южного газового потока".

PS

Горькая усмешка истории: "Иокогама Спеши Банк", а затем и созданный на его основе "Токио Гинко" - единственный в Японии, который до середины 60-х годов обеспеченно работал с иностранной валютой. И благодарить за это Страна Восходящего Солнца должна северного соседа. Это ведь русское золото участвовало в становлении японского "экономического чуда"...

Историческая благодарность - продукт скоропортящийся. эту горькую истину Россия испытала на себе не раз