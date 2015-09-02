3 сентября 1945 года советские газеты опубликовали обращение И.В. Сталина к народу. В документе говорилось об окончании войны с Японией1. В тот же день вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым 3 сентября объявлялось днем всенародного торжества - праздником Победы над Японией и нерабочим днем2. А 2 сентября состоялось подписание акта о капитуляции Японии. Церемония произошла на борту американского линкора "Миссури". Советский представитель, генерал-лейтенант К.Н. Деревянко, поставил свою подпись четвертым, вслед за американским, китайским и английским представителями.

Впечатления маршала Мерецкова

Высшее советское военное командование в этот день прибыло в Харбин. Спецкор ТАСС сообщал: "2 сентября сюда прибыли главнокомандующий советскими вооруженными силами на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза Василевский, командующий первым Дальневосточным фронтом Маршал Советского Союза Мерецков и главный маршал авиации Новиков. На аэродроме прибывших встретили представители советского военного командования во главе с начальником харбинского гарнизона дважды Героем Советского Союза генерал-полковником Белобородовым... Жители Харбина горячо приветствовали славных полководцев Красной армии"3. Советские военачальники осмотрели захваченную японскую технику, которая вскоре будет выставлена на набережной Москвы-реки для всеобщего обозрения.

Маршал К.А. Мерецков вспоминал: "Площадь Харбинзинзя, украшенная флагами, была переполнена. Здесь находилось около 20 тыс. русских жителей города, а также много маньчжур и китайцев. Открывавший митинг генерал-полковник Т.Ф. Штыков предоставил слово представителю советских войск генерал-майору К.Я. Остроглазову, который рассказал о крахе Квантунской армии и о той великой роли, какую сыграл во Второй мировой войне Советский Союз... От интеллигенции города выступил юрист Бердяков, от молодежи - Людмила Захарова-Пенжукова, от духовенства - архиепископ Нестор. Затем речи произносили представители научных работников, студенчества, деятелей искусства, торговцев. В заключение состоялся большой концерт силами местных артистов и нашего красноармейского ансамбля песни и пляски 1го Дальневосточного фронта"4.

7 сентября в советских газетах была опубликована последняя оперативная сводка за 5 сентября от советского Информбюро. Советское руководство щедро наградило участников войны. Свыше 2 100 000 человек были награждены орденами и медалями, в том числе 308 000 - боевыми. 93 солдата и офицера удостоены звания Героя Советского Союза, более 300 соединений, частей и кораблей удостоены орденов, 25 получили звание гвардейских. Почетные наименования Хинганских, Амурских, Уссурийских, Харбинских, Мукденских, Порт-Артурских, Сахалинских, Курильских и других присвоены более 220 соединениям и частям5.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. была учреждена медаль "За победу над Японией". Высоких наград удостоено высшее командование, в том числе Маршал Советского Союза К.А. Мерецков, награжденный орденом "Победа".

Парад... будет проведен только в Харбине

С древности символом победы был парад победителей. По неизвестным причинам на территории СССР не стали проводить парадов в честь победы над Японией. Руководство страны решило ограничиться одним парадом на территории Китая. Генерал А.П. Белобородов вспоминал: "Василевский сказал мне, что по распоряжению Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина парад в честь дня победы над Японией будет проведен только в Харбине. Принимать парад товарищ Сталин поручил ему... Поскольку Маршал Советского Союза А.М. Василевский был срочно вызван в Москву, принимать парад войск поручили мне, а командовать парадом - генерал-лейтенанту артиллерии К.П. Казакову"6.

Парад Победы состоялся в Харбине в воскресенье, 16 сентября 1945 года. Описание его было представлено в советских дальневосточных газетах7. На страницах газет печатались фотографии парада. 20 сентября в "Тихоокеанской звезде" было помещено фото Н. Озерского, 7 ноября 1945 г. в "Бурят-Монгольской правде" была помещена фотография С. Савенко.

Такого торжества столица Маньчжурии не знала

В сообщении спецкора ТАСС от 18 сентября из хабаровской газеты "Тихоокеанская звезда" говорилось: "Харбин проснулся необычайно рано, возбужденный предстоящим парадом советских войск в честь победы над Японией. Сотни тысяч людей вышли на улицы. Главные магистрали города - Китайская и Диагональная улицы и вокзал заполнены. Одетые в лучшее платье, люди стояли шпалерами вдоль тротуаров. Каждый держал в руках два флажка - советский и китайский. Море цветов, тысячи лозунгов на русском, китайском и корейском языках, прославлявших величие и доблесть воинов Красной армии и ее полководца Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина. Такого огромного скопления народа, такого торжества никогда не видел и не знал Харбин.

Задолго до начала парада вокзальная площадь и примыкающие к ней улицы были заполнены гостями. Площадь разукрашена красными полотнищами, лозунгами, транспарантами, портретами. В 10 часов 30 минут утра места на главной трибуне занимают представители военного командования Красной армии, Советского правительства, Китайской Республики, духовенства и общественности города.

В 11 часов на площадь, где ровными прямоугольниками выстроились для парада войска Харбинского гарнизона, прибыл дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Белобородов. Приняв рапорт о готовности Харбинского гарнизона к параду, генерал-полковник Белобородов в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Казакова объезжает войска. Гремит "ура", затем генерал-полковник Белобородов поднимается на трибуну и обращается к войскам с речью. Торжественные звуки фанфар возвещают о начале парада. На площадь первыми вступают подразделения, которыми командует Герой Советского Союза генерал-майор Черепанов. Твердым чеканным шагом идут полки. В монолитном строю движутся воины - герои маньчжурских сражений. Вслед за ними мимо трибун проходят колонны бойцов, первыми протаранивших оборону у пограничного хребта. Во главе их - Герой Советского Союза генерал-майор Батраков. Громом аплодисментов встречают присутствующие на площади прославленного генерала и его воинов.

Парад длится уже час, а через площадь непрерывными колоннами идут войска-победители. Пехотинцев сменяют связисты, саперы, минометчики.

Криками "Ура!", восторженными возгласами в честь великого Сталина встречают собравшиеся вступление на площадь гвардейских минометов. Малые и большие "катюши" движутся двумя лентами. Гром оваций не стихает ни на минуту.

Вслед за гвардейскими минометами через площадь проходит мотопехота. На огромных машинах воины - участники боев за крупнейшие узлы сопротивления японцев. За мотопехотой выступает артиллерия - зенитки, противотанковая артиллерия различных калибров, гаубицы, тяжелая артиллерия. Дальнобойные пушки с поднятыми кверху жерлами вызывают всеобщее восхищение.

На мгновение вокзальная площадь опустела. Цветные ракеты возвестили о выходе на парад танкистов. На полном ходу проносится танк "Т-34" под командованием прославленного командира танковых подразделений Онищика. Это его бронированные машины первыми проложили дорогу через непроходимую маньчжурскую тайгу, настигали японские колонны и давили их. Эти танки Онищика взяли город Муданьцзян. И отрезали пути отхода главным японским силам. Двумя колоннами проходят мимо трибун легкие и тяжелые танки. Экипажи ведут свои машины в четком строю. Вот проносятся танки имени Суворова, Кутузова, Минина, Дмитрия Донского. Вот машина с лозунгом: "За нашу Советскую Родину!". В открытом люке ее - капитан Новинский. Во время одного из последних боев танк Новинского разгромил вражеский воинский эшелон и уничтожил больше ста японских солдат. Затем следуют машины младших лейтенантов Павловского и Смирнова. Их экипажи при взятии одного из опорных пунктов противника уничтожили по семь тяжелых японских орудий и расстреляли множество вражеских пехотинцев.

Парад несокрушимой мощи советских военных сил закончен. Покидая площадь, войска идут в таком же безупречном строю через весь город. Вокзальный проспект, Диагональная, Китайская улицы сплошь усыпаны живыми цветами.

Стих гул танковых моторов, и на площадь хлынули колонны демонстрантов.

Демонстрация длилась около двух часов"8.

Советско-японская война поставила точку во всей Второй мировой войне. Воинские эшелоны с солдатами-победителями направились в обратный путь - на запад.

1. Забайкальский рабочий. 1945. 3 сентября.

2. Там же.

3. Забайкальский рабочий. 1945. 6 сентября.

4. Мерецков К.А. Когда отгремели выстрелы // Освободительная миссия на Востоке. М., 1976. С. 138-139.

5. История Второй мировой войны 1939-1945. Т. 11. М., 1980. С. 321.

6. Белобородов А.П. Прорыв на Харбин. М., 1982. С. 187.

7. Амурская правда. 1945. 21 сентября.

8. Тихоокеанская звезда. 1945. 20 сентября.