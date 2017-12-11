Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о белорусском кино

В Беларуси 17 декабря отмечается День белорусского кино. Этот профессиональный праздник республиканских кинематографистов был установлен указом президента в 1994 году.

Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 17 декабря 1924 года вышло постановление Совета Народных комиссаров "О кинопроизводстве в БССР". В тот же день при Наркомпросе было создано Государственное управление по делам кинематографии и фотографии - "Белгоскино". Были сняты первые хроникальные кадры о событиях тех лет.

Сегодня Беларусь по праву гордится многими талантливыми режиссерами, актерами, художниками и операторами, создавшими своими работами золотой фонд национального кино Республики. Но не отстает от них и современное поколение - появляются новые имена и картины, которые с успехом участвуют в различных престижных кинофорумах. Немалую роль в этом играет и Минский международный кинофестиваль "Лiстапад", который с каждым годом привлекает все большее количество участников и зрителей. Среди наиболее известных художественных фильмов белорусского кинематографа разных лет - это картины: "Красные листья" Корш-Саблина и "Альпийская баллада" Бориса Степанова, "Люди на болоте" Виктора Турова и "Из ада в ад" Дмитрия Астрахана, "Дунечка" Александра Ефремова и "Брестская крепость" Александра Котта...

Также в Минске существует музей истории белорусского кино. Он был создан и открыт в 1976 году к 50-летию выхода фильма "Лесная быль", а в 2005 году стал филиалом "Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь". Здесь собраны документы и материалы по истории белорусского кино, проходят экскурсии, выставки и показы отечественной и зарубежной киноклассики на основе музейного видеофонда.

"СОЮЗ" предлагает проверить, как хорошо вы знаете белорусское кино.