На экраны Беларуси и России вышел фильм "Движение вверх"

45 лет назад в нервной и суматошной концовке уроженец Гродненской области Беларуси Иван Едешко за три секунды до сирены уникальным по точности пасом через всю площадку нашел Александра Белова, который и забросил победный мяч, - 51:50 в пользу советской команды.
Создатели картины об одной из величайших побед отечественного спорта пригласили Ивана Едешко быть консультантом фильма. В беседе с корреспондентом "СОЮЗа" легендарный баскетболист рассказал, чем он смог помочь съемочной группе.
Баскетбол сильно изменился за 45 лет. У вас просили совета именно по нюансам игры?
Иван Едешко: В меньшей степени. Моя задача была в точности передать дух того времени. Я понимал, что достоверность изложения каких-то спортивных деталей не столь важна, ведь это художественный фильм, это драма о большой победе и о великих личностях, о характерах ребят-баскетболистов и всех спортсменов поколения 1970-х годов. Мне было о чем рассказать режиссеру и актерам: как нагло и вседозволенно, порой по-хамски, вели себя в то время таможенники на границе, как общались с нами разные функционеры, порой совсем далекие от спорта, многое другое.
Вы вошли в историю баскетбола как автор "золотого" паса. Сейчас снова переживали эти мгновения?
Иван Едешко: Это один из самых важных моментов матча, однако не могу сказать, что мой пас в центре фильма. Те самые три секунды - вспышка эпохи. Вообще когда я появился на съемочной площадке, то попытался активно вмешиваться в процесс, раз уж меня пригласили консультантом. Но режиссер Антон Мегердичев сразу сказал: "Иван Иванович, поймите, у нас художественная картина". Сам баскетбол в картине, конечно, немножечко приукрашен, хотя в этом разберутся только специалисты. Но кто идет в кинотеатр на "Движение вверх" и собирается посмотреть именно спортивный фильм - ошибается. Исключительно драма! Хочу напомнить, что та Олимпиада началась с захвата заложников в Олимпийской деревне и гибели израильских спортсменов. Соревнования могли вообще отменить.
Как считаете, удалось в итоге точно воссоздать разные детали, присущие 1970-м годам?
Иван Едешко: Команда, которая работала над фильмом, - сильная, эрудированная. Одним из консультантов выступал сын Сергея Белова, который играл в баскетбол за команду Суперлиги. По деталям у меня нет никаких вопросов. Чисто по баскетболу: площадка такого же цвета, как и было тогда, и без трехочковой линии, точно такой же щит, жестко закрепленные, а не нынешние амортизационные кольца, спортивная форма - кеды, носки. Публика на трибунах одета по тем временам, в руках у журналистов те самые старенькие фотоаппараты... Когда я собирался смотреть фильм в первый раз, то думал: буду искать и обязательно найду какие-то помарки, несуразицы, оплошности. Но ведь нет же! Все сделано здорово. На первом просмотре собрались представители компаний - прокатчиков фильма. Люди серьезные, не склонные к сантиментам. И вот они несколько раз во время показа аплодировали, восторгаясь, как снят тот или иной эпизод. Я был приятно поражен! Фильм - бомба! И очень жаль, что в живых из той команды нас осталось только четверо - я, Алжан Жармухамедов, Модестас Паулаускас и Анатолий Поливода.
Часто бываете на родине в Беларуси?
Иван Едешко: Как состоявшийся спортсмен я большой должник и Беларуси, и России. Теперь этот долг отдаю, провожу семинары в разных городах нашего Союзного государства. Конечно, в Беларусь приезжаю и по личным делам, у меня родственники в Гродно. Недавно получил приглашение на премьеру фильма "Движение вверх" в Минске, скоро туда отправляюсь. Слышал, что заодно с первым показом нашей картины будут чествовать всех белорусских олимпийцев, выступавших на Олимпиаде-1972 в составе советской команды.
Кстати
Игроки сборной США так и не согласились с решениями судей, которые исправили ошибку хронометриста и дали возможность переиграть три секунды. Американцы отказались от награждения, серебряные медали и по сей день хранятся в сейфе одного из швейцарских банков.
Этот фильм не про спорт...
Российский актер Владимир Машков сыграл роль тренера советской сборной Владимира Кондрашина. За три с половиной месяца съемок актер научился двигаться, говорить и даже молчать, как его легендарный прототип. Кстати, в 1972 году, когда проходил матч, Владимиру Машкову было 9 лет, и он отчетливо помнит, как вместе с отцом болел за советскую сборную. И это были впечатления, как от полета наших космонавтов в космос.
Как вас пригласили на роль?
Владимир Машков: Сценарий мне дал Леонид Верещагин еще три года назад. Была большая мечта сделать эту историю, и где-то за год до начала съемок мы начали внутренне к этому готовиться. Лично для меня это просто необходимая история, потому что она рождает мотивацию. В основу фильма легла автобиографическая книга великого баскетболиста Сергея Белова "Движение вверх"( однофамильца Александра Белова, умершего в 26 лет).
Как проходили съемки?
Владимир Машков: У нас была невероятная группа! Я никогда не видел, даже работая в Америке, так много камер. Они летали над нами, бегали за нами, окружали нас, подглядывали со всех сторон. Это было впечатляюще! На площадке были также актеры массовых сцен - зачастую по 500-600 человек. Была сцена в начале фильма, когда я с женой и сыном жду решения о назначении. И по сценарию, коротая время, я издалека бросаю по кольцу на дворовой площадке. Начинается съемка, подходит Саша Белов и говорит: "Ты попади хотя бы в щит". Мотор, я разворачиваюсь, бросаю, мяч летит через всю площадку и... попадает в кольцо! Это зафиксировано. Я был ошеломлен! Нам ничего не оставалось делать, как только оставить этот кадр.
У фильма были профессиональные консультанты?
Владимир Машков: Александр Белов, баскетболист, сын того самого Сергея Белова. Невероятного таланта человек! Я за ним наблюдал, как он подробно разводил баскетбольные сцены, и каждая была максимально близка к тому, как это было на реальной игре. Также на площадке очень часто бывал Иван Иванович Едешко, он утверждал некоторые ключевые реплики. У нас были распечатки с его ценными наставлениями.
Эта история могла пройти в любых декорациях...
Владимир Машков: Мне кажется, это история не о спорте. Это история о том, как трудно человеку жить и как прекрасно жить! Потому что ты можешь совершить движение вверх - хотя бы на одну секунду, и это движение, может быть, станет главным в твоей жизни. Это история о людях, существующих на пике своих человеческих возможностей. О том, как рождается личность.
Подготовила Татьяна Хорошилова, sh@rg.ru
Для эпизодов мюнхенской Олимпиады была воспроизведена историческая форма спортсменов из десятка стран. Для картины заказали более 20 "исторических" баскетбольных мячей. Художник по костюмам Сергей Стручев подробно изучил все нюансы кроя и фактур тканей, которые в тот период использовались в спорте в нашей стране и за рубежом.