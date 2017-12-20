На экраны Беларуси и России вышел фильм "Движение вверх"

За три дня до наступления Нового года на экраны Союзного государства выходит фильм "Движение вверх" о драматичной победе советских баскетболистов над сборной США в финале мюнхенской Олимпиады-1972.

45 лет назад в нервной и суматошной концовке уроженец Гродненской области Беларуси Иван Едешко за три секунды до сирены уникальным по точности пасом через всю площадку нашел Александра Белова, который и забросил победный мяч, - 51:50 в пользу советской команды.

Создатели картины об одной из величайших побед отечественного спорта пригласили Ивана Едешко быть консультантом фильма. В беседе с корреспондентом "СОЮЗа" легендарный баскетболист рассказал, чем он смог помочь съемочной группе.

Баскетбол сильно изменился за 45 лет. У вас просили совета именно по нюансам игры?

Иван Едешко: В меньшей степени. Моя задача была в точности передать дух того времени. Я понимал, что достоверность изложения каких-то спортивных деталей не столь важна, ведь это художественный фильм, это драма о большой победе и о великих личностях, о характерах ребят-баскетболистов и всех спортсменов поколения 1970-х годов. Мне было о чем рассказать режиссеру и актерам: как нагло и вседозволенно, порой по-хамски, вели себя в то время таможенники на границе, как общались с нами разные функционеры, порой совсем далекие от спорта, многое другое.

Вы вошли в историю баскетбола как автор "золотого" паса. Сейчас снова переживали эти мгновения?

Иван Едешко: Это один из самых важных моментов матча, однако не могу сказать, что мой пас в центре фильма. Те самые три секунды - вспышка эпохи. Вообще когда я появился на съемочной площадке, то попытался активно вмешиваться в процесс, раз уж меня пригласили консультантом. Но режиссер Антон Мегердичев сразу сказал: "Иван Иванович, поймите, у нас художественная картина". Сам баскетбол в картине, конечно, немножечко приукрашен, хотя в этом разберутся только специалисты. Но кто идет в кинотеатр на "Движение вверх" и собирается посмотреть именно спортивный фильм - ошибается. Исключительно драма! Хочу напомнить, что та Олимпиада началась с захвата заложников в Олимпийской деревне и гибели израильских спортсменов. Соревнования могли вообще отменить.

Очень жаль, что в живых из той команды нас осталось только четверо - я, Алжан Жармухамедов, Модестас Паулаускас и Анатолий Поливода

Как считаете, удалось в итоге точно воссоздать разные детали, присущие 1970-м годам?

Иван Едешко: Команда, которая работала над фильмом, - сильная, эрудированная. Одним из консультантов выступал сын Сергея Белова, который играл в баскетбол за команду Суперлиги. По деталям у меня нет никаких вопросов. Чисто по баскетболу: площадка такого же цвета, как и было тогда, и без трехочковой линии, точно такой же щит, жестко закрепленные, а не нынешние амортизационные кольца, спортивная форма - кеды, носки. Публика на трибунах одета по тем временам, в руках у журналистов те самые старенькие фотоаппараты... Когда я собирался смотреть фильм в первый раз, то думал: буду искать и обязательно найду какие-то помарки, несуразицы, оплошности. Но ведь нет же! Все сделано здорово. На первом просмотре собрались представители компаний - прокатчиков фильма. Люди серьезные, не склонные к сантиментам. И вот они несколько раз во время показа аплодировали, восторгаясь, как снят тот или иной эпизод. Я был приятно поражен! Фильм - бомба! И очень жаль, что в живых из той команды нас осталось только четверо - я, Алжан Жармухамедов, Модестас Паулаускас и Анатолий Поливода.

Часто бываете на родине в Беларуси?

Иван Едешко: Как состоявшийся спортсмен я большой должник и Беларуси, и России. Теперь этот долг отдаю, провожу семинары в разных городах нашего Союзного государства. Конечно, в Беларусь приезжаю и по личным делам, у меня родственники в Гродно. Недавно получил приглашение на премьеру фильма "Движение вверх" в Минске, скоро туда отправляюсь. Слышал, что заодно с первым показом нашей картины будут чествовать всех белорусских олимпийцев, выступавших на Олимпиаде-1972 в составе советской команды.

Кстати



Игроки сборной США так и не согласились с решениями судей, которые исправили ошибку хронометриста и дали возможность переиграть три секунды. Американцы отказались от награждения, серебряные медали и по сей день хранятся в сейфе одного из швейцарских банков.

За кулисами

Этот фильм не про спорт...

Российский актер Владимир Машков сыграл роль тренера советской сборной Владимира Кондрашина. За три с половиной месяца съемок актер научился двигаться, говорить и даже молчать, как его легендарный прототип. Кстати, в 1972 году, когда проходил матч, Владимиру Машкову было 9 лет, и он отчетливо помнит, как вместе с отцом болел за советскую сборную. И это были впечатления, как от полета наших космонавтов в космос.

На съемках фильма Иван Едешко (справа) в точности помог воссоздать спортивную атмосферу 1970-х. Фото: vesti.ru

Как вас пригласили на роль?

Владимир Машков: Сценарий мне дал Леонид Верещагин еще три года назад. Была большая мечта сделать эту историю, и где-то за год до начала съемок мы начали внутренне к этому готовиться. Лично для меня это просто необходимая история, потому что она рождает мотивацию. В основу фильма легла автобиографическая книга великого баскетболиста Сергея Белова "Движение вверх"( однофамильца Александра Белова, умершего в 26 лет).

Как проходили съемки?

Владимир Машков: У нас была невероятная группа! Я никогда не видел, даже работая в Америке, так много камер. Они летали над нами, бегали за нами, окружали нас, подглядывали со всех сторон. Это было впечатляюще! На площадке были также актеры массовых сцен - зачастую по 500-600 человек. Была сцена в начале фильма, когда я с женой и сыном жду решения о назначении. И по сценарию, коротая время, я издалека бросаю по кольцу на дворовой площадке. Начинается съемка, подходит Саша Белов и говорит: "Ты попади хотя бы в щит". Мотор, я разворачиваюсь, бросаю, мяч летит через всю площадку и... попадает в кольцо! Это зафиксировано. Я был ошеломлен! Нам ничего не оставалось делать, как только оставить этот кадр.

У фильма были профессиональные консультанты?

Владимир Машков: Александр Белов, баскетболист, сын того самого Сергея Белова. Невероятного таланта человек! Я за ним наблюдал, как он подробно разводил баскетбольные сцены, и каждая была максимально близка к тому, как это было на реальной игре. Также на площадке очень часто бывал Иван Иванович Едешко, он утверждал некоторые ключевые реплики. У нас были распечатки с его ценными наставлениями.

Эта история могла пройти в любых декорациях...

Владимир Машков: Мне кажется, это история не о спорте. Это история о том, как трудно человеку жить и как прекрасно жить! Потому что ты можешь совершить движение вверх - хотя бы на одну секунду, и это движение, может быть, станет главным в твоей жизни. Это история о людях, существующих на пике своих человеческих возможностей. О том, как рождается личность.

Подготовила Татьяна Хорошилова, sh@rg.ru

К слову

Для эпизодов мюнхенской Олимпиады была воспроизведена историческая форма спортсменов из десятка стран. Для картины заказали более 20 "исторических" баскетбольных мячей. Художник по костюмам Сергей Стручев подробно изучил все нюансы кроя и фактур тканей, которые в тот период использовались в спорте в нашей стране и за рубежом.