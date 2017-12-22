Останкинский райсуд Москвы вынес вчера приговор по делу о мошенническом хищении около 400 млн рублей, выделенных из госказны на изготовление серии космических спутников "ГЛОНАСС-М".

На скамье подсудимых оказались сразу несколько руководителей смежных предприятий, на мощностях которых должны были производиться детали к спутникам.

Было установлено, что бюджетные средства похищались через договора, заключенные между заводом ракетно-космического приборостроения АО "Российские космические системы" (РКС) и поставщиком ЗАО "Меркурий". Таким способом часть выделенных по госконтрактам денег была выведена на подконтрольные осужденным предприятия фирмы. Преступление совершалось в период с 2006 по 2010 год.

Перед судом предстали бывшие топ-менеджеры АО "РКС" Игорь Крылов и Виталий Толмачев, а также бизнесмены Александр Поляков и Алексей Диордица, поочередно возглавлявшие в период хищений ЗАО "Меркурий". Все они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве.

Игорь Крылов - единственный из подсудимых, кто признал вину в полном объеме. При этом он получил 6 лет колонии общего режима. Остальные фигуранты признали вину частично, но были приговорены к четырем годам колонии каждый.

Дело расследовали сотрудники 4-го управления МВД (курирует закрытые и режимные объекты и территории). Основанием для его возбуждения стали оперативные материалы, полученные в ходе масштабного расследования, которое полицейские вели в отношении "обнальных" площадок.

Оперативников заинтересовали счета некоторых фирм, имевших признаки подставных. Попутно была вскрыта и "космическая" афера.

Справка "РГ"

"ГЛОНАСС-М" - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы "ГЛОНАСС" 2-го поколения. От спутников 1-го поколения отличаются гарантированным сроком активного существования (7 лет). Эти спутники излучают, в отличие от аппаратов предыдущего поколения, уже по 2 сигнала для гражданских потребителей, что позволяет существенно повысить точность местоопределения.

Летом 2015 года было объявлено о завершении производства спутников серии "ГЛОНАСС-М". Им на замену придут аппараты следующего поколения: "ГЛОНАСС-К" и "ГЛОНАСС-К2". Последний космический аппарат "ГЛОНАСС-М" под номером 61 изготовлен и помещен на ответственное хранение до принятия решения о его запуске.