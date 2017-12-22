ФСБ задержала сотрудников центра помощи мигрантам за помощь террористам

ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из стран Центральной Азии, которым пользовались приверженцы международных террористических организаций.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД пресечена противоправная деятельность участников этнической группы, причастных к организации канала легализации в Российской Федерации незаконных мигрантов из Центрально-Азиатского региона, в том числе сторонников международных террористических организаций", - сообщили ТАСС в ФСБ.

Канал нелегальной миграции работал под эгидой одного из центров помощи мигрантам.

В результате спецоперации были задержаны девять членов группы из Центрально-Азиатского региона.

На прошлой неделе ФСБ задержала в Санкт-Петербурге сторонников "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), которые планировали устроить теракт в Казанском соборе. Помощь в обнаружении злоумышленников оказали американские спецслужбы. Владимир Путин поблагодарил в телефонном звонке президента США Дональда Трампа за предоставленную информацию.