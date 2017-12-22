Ивановские власти помогут жителям разрушившегося дома

Исполняющий обязанности главы Ивановской области Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь жителям дома в Юрьевце, у которого обрушилась стена.

- Подробности происшествия сейчас уточняются, я дал поручение помочь жильцам, - сообщил Воскресенский ТАСС.

В 06.15 ивановские спасатели получили сообщение об обрушении внешней стены пятиэтажного двухподъездного дома в Юрьевце. По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуированы 54 человека, полиция выставила оцепление, чтобы не допустить мародерства. На месте ЧП работают спасатели, сотрудники МВД и СКР.

Пострадавший дом будет обследован с помощью комплекса "Струна" для определения его пригодности для дальнейшей эксплуатации.