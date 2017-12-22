Москвич погиб из-за очков виртуальной реальности

Житель Москвы трагически погиб в квартире: мужчина упал на стеклянный стол, получил ранения и умер от потери крови.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, инцидент произошел в одном из домов на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что 44-летний мужчина ходил по квартире в очках виртуальной реальности. В какой-то момент он споткнулся и упал на стол. Москвич получил резаную рану головы, которая оказалась смертельной.

По этому факту организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.