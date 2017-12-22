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22.12.2017 10:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нападение на воронежского почтальона помог раскрыть Зорро

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские почтовики подарили мешок сухого корма бельгийской овчарке Зорро. Полицейская собака помогла оперативно раскрыть вооруженное нападение на почтальона, рассказали в региональном управлении ФПС.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РС(Я)
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19 декабря двое молодых людей в масках напали на почтальона в поселке Абрамовка. Один преступник угрожал ножом, другой вырвал из рук женщины сумку с газетами, письмами и небольшой суммой денег.

- Почтальон защищалась зонтом, а потом сообщила о происшествии по телефону в полицию и бросилась догонять преступников, - рассказала представитель УФПС Наталья Ломова.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа со служебной собакой. Овчарка взяла след, и вскоре один из подозреваемых был задержан. Затем полицейские взяли и второго грабителя.

Выпускник кинологического центра, шестилетний Зорро служит в Таловском райотделе МВД уже три года. Только в 2017 году овчарка помогла раскрыть два десятка краж и других преступлений.

- Коллеги подарили почтальону зонт взамен испорченного. Проявившая смелость и решительность женщина будет награждена, - добавила Ломова.

Похищенные преступниками письма, газеты и деньги доставлены адресатам.

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