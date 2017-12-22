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22.12.2017 20:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омбудсмен осудила ярославского учителя за надпись на лбу ребенка

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала действия ярославской учительницы, написавшей на лбу ребенка-инвалида слова "не готов", недопустимыми.

- Если этот подросток действительно постоянно нарушал учебную дисциплину, то в первую очередь нужно беседовать с родителями ученика, а не унижать его перед всем классом, и тем более втягивать в этот процесс одноклассников, - уверена Анна Кузнецова. - Если ребенок с особенностями, необходимо привлечь к работе специалистов и психологов. Школа не только должна давать знания, но и воспитывать в детях гуманистические принципы, добро и дружбу. А педагог не может учить добру с позиции грубой силы и унижения.

Фото: Николай Журавлев/РИА Новости
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Напомним, инцидент в одной из частных ярославских школ произошел еще в октябре, но в прокуратуре, проводившей проверку, рассказали о нем только 20 декабря: на уроке русского языка педагог в присутствии других учеников написала на лбу 14-летнего подростка, инвалида детства, слова "не готов". При этом одноклассники удерживали мальчика, чтобы он не вырвался. Свои действия учитель объяснила тем, что ученик не готовился к урокам, постоянно нарушал дисциплину в классе, срывал учебные занятия, отказывался предоставить дневник и так далее.

В отношении директора школы прокуратура Кировского района Ярославля возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод"). Однако суд состава административного правонарушения в работе директора не нашел.

- Почему суд принял такое решение, сказать не могу - мы пока не получили на руки копию постановления суда, - рассказала официальный представитель Ярославской областной прокуратуры Яна Смирнова. - Мы будем обжаловать это решение.

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Представитель прокуратуры пояснила, что административное дело против самого педагога не возбуждалось, поскольку она не должностное лицо. Но в школу направлено представление об устранении нарушений, и директор сама может привлечь учителя к дисциплинарной ответственности.

Свою проверку факта нанесения надписи на лоб ребенка инициировало и региональное следственное управление СК РФ. Там сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Кроме того, проверку начал аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина.

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