В Комсомольске-на-Амуре начали проверку после стрельбы в школе

Полиция Комсомольска-на-Амуре начала проверку по факту стрельбы в одной из общеобразовательных школ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Информация об инциденте появилась в интернете. Очевидцы сообщили о том, что один из учеников открыл стрельбу из пневматического оружия и ранил несколько человек.

В ходе проверки было установлено, что девятиклассник с пистолетом, внешне похожим на пневматический, вышел на школьное крыльцо и начал стрелять по газонам. Несколько пуль рикошетом попали в игравших рядом троих семиклассников. У одного мальчика диагностировали гематомы.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.