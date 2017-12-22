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22.12.2017 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске-на-Амуре начали проверку после стрельбы в школе

Текст: Ольга Коваль

Полиция Комсомольска-на-Амуре начала проверку по факту стрельбы в одной из общеобразовательных школ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

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Информация об инциденте появилась в интернете. Очевидцы сообщили о том, что один из учеников открыл стрельбу из пневматического оружия и ранил несколько человек.

В ходе проверки было установлено, что девятиклассник с пистолетом, внешне похожим на пневматический, вышел на школьное крыльцо и начал стрелять по газонам. Несколько пуль рикошетом попали в игравших рядом троих семиклассников. У одного мальчика диагностировали гематомы.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

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