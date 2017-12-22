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22.12.2017 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми должница спряталась от судебных приставов в сумке

Текст: Алексей Трапезников

Жительница Перми проявила чудеса изобретательности, пытаясь спрятаться от судебных приставов, которые пришли к ней за взысканием крупного долга.

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Как пояснили в УФССП по Пермскому краю, 35-летняя должница уже давно скрывалась от приставов-исполнителей, ведь за ней числится долг по алиментам в размере более ста тысяч рублей.  Во время очередного визита при помощи взыскателя судебным приставам удалось попасть в жилое помещение, где проживала алиментщица. На первый взгляд в комнате никого не было, кругом царил беспорядок, на полу валялись разбросанные вещи и стояла большая хозяйственная сумка. Осмотрев помещение, судебные приставы и взыскатель уже направились к выходу, но вдруг заметили, что сумка слегка пошевелилась.

Сотрудники службы аккуратно расстегнули молнию, перед ними предстала разыскиваемая должница. В отношении нее были составлены два протокола об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ. В настоящее время женщина отбывает назначенное ей судом наказание в виде обязательных работ в объеме 50 часов.

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